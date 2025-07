Hlavní ekonomka Evropské banky pro obnovu a rozvoj: Americká cla zasáhnou hlavně východ Evropy. Česko má ale jednu výhodu

Ať už jednání mezi Evropou a USA dopadnou jakkoli, evropské ekonomiky čekají složité časy. Pokud by na konci byla cla na veškeré evropské zboží mířící do USA ve výši 30 procent, nejvíce by to dopadlo na země východní Evropy, zejména takzvané V4. Alespoň to tvrdí hlavní ekonomka Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Beata Javorcik. Česko by se však největšímu problému mělo vyhnout. Protože je prorostlé do německé ekonomiky.

Ačkoli si to mnohdy nechtějí přiznat, jsou lidé žijící v takzvané V4 vítězi dosavadního procesu globalizace. To se však nyní může změnit a hlavní roli v tom mohou sehrát cla Donalda Trumpa. Myslí si to alespoň hlavní ekonomka Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Beata Javorcik, která pro agenturu Bloomberg vysvětlila, jaký dopad budou mít případná americká cla na evropské zboží ve výši 30 procent.

„Obchodní systém organizovaný Světovou obchodní organizací chrání malé země před šikanou ze strany velkých zemí. To, čeho jsme svědky, je oslabení globálních pravidel hry a posun k dvoustranným jednáním, což samozřejmě znamená, že menší země mají nižší vyjednávací sílu,“ uvedla ekonomka. V důsledku to tak bude znamenat výrazně nevýhodnější pozici než doposud zejména pro země, jako jsou Slovensko nebo Maďarsko.

EBRD tak odhaduje, že nyní navrhovaná 30procentní cla by pro slovenskou ekonomiku znamenala propad HDP o 0,8 procenta a pro maďarskou ekonomiku minus 0,4 procenta.

Když vítězové prohrávají

Evropská banka pro obnovu a rozvoj chystá nové vydání svého pravidelného reportu o ekonomických výzvách na letošní září. Hlavní ekonomka však odhaduje, že právě země východní Evropy, které nejvíc vytěžily z procesu globalizace, nyní jsou nejvíce ohroženy novým ekonomickým řádem.

„A vedle přímých dopadů, které pro některé země nemusejí být až tak drtivé, se tak stane prostřednictvím Německa, které je pro všechny země regionu klíčovým obchodním partnerem, ale jež je zároveň jasným hlavním cílem Trumpovy obchodní ofenzivy,“ připomíná Wojciech Moskwa z Bloombergu.

To je pak případ také České republiky, kterou Beata Javorcik explicitně nezmiňuje, ale která se přirozeně může zařadit mezi výrazné poražené případného zavedení cel.

Česká výhoda? Německo

Nicméně Česko má oproti Slovensku i Maďarsku podle EBRD jednu výraznou výhodu. Alespoň ji banka zmiňuje ve svém prozatím posledním reportu, který vyšel v květnu a který se snaží popsat dopady případných cel na evropské ekonomiky. Tou výhodou je výrazné propojení s německou ekonomikou.

V květnu EBRD odhadovala, že by dopad na český růst představoval propad přibližně o 0,3 procenta. Jenomže to by mělo být více než vyváženo očekávanými investicemi německé vlády do infrastruktury a do obrany. Na obou půlbilionových balících (v eurech) by se totiž poměrně výrazně měly podílet i české firmy, výrazněji to přitom platí v případě investic do obrany, z nichž by mohly profitovat firmy jako Czechoslovak Group.

