Nejdražší káva planety: Dubaj má novou senzaci
Za bezmála 1000 dolarů, tedy zhruba 21 tisíc korun, za jediný šálek nabízí podnik v extravagantním emirátu Dubaj nejdražší kávu na světě. Připravována je z panamských zrn, která se prodávají za cenu zlata, napsala agentura AFP.
Podnik zvaný Julith v průmyslové čtvrti Dubaje, jež se proměnila v ráj milovníků kávy, plánuje ode dneška prodat „přibližně 400 šálků“ tohoto vzácného nápoje, sdělil agentuře spoluzakladatel kavárny Serkan Sagsöz.
Od filtrace, prováděné metodou zaručující optimální extrakci chutí, přes podrobné popisy přípravy až po degustaci si tento zážitek můžou zájemci vychutnat přímo v restauraci anebo v intimním soukromého prostoru.
Jak chutná?
Nápoj, který se prodává v místní měně za 3600 dirhamů (972 dolarů), podle propočtů AFP tedy zhruba za stovku dolarů za doušek, má květinovou a ovocnou příchuť připomínající čaj. „Obsahuje bílé květinové tóny jasmínu, citrusové příchutě jako pomeranč a bergamot a nádech meruňky a broskve,“ popisuje Sagsöz. „Je jako med, jemná a sladká,“ říká o své kávě nadšenec, který vedl sedm let kavárnu v rodném Turecku, než v srpnu otevřel Julith v Dubaji.
Bohatý emirát v Perském zálivu je synonymem luxusu a proslul mnoha extravagantními projekty od nejvyšší stavby světa přes luxusní hotely až po umělé ostrovy. „Měli jsme pocit, že Dubaj je pro tuto investici ideálním místem,“ dodává Sagsöz.
Emirát se už v září zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako místo s nejdražší kávou na světě, kterou nabízel podnik Roasters za 2500 dirhamů (přibližně 14 350 korun). Nový rekord vyvolal rozličné reakce, ale v městě uvyklém na milionáře nikoho zvlášť nepřekvapil. „Je to vážně šokující, ale zároveň je to Dubaj,“ říká Inès, obyvatelka, která si nepřála zveřejnit své příjmení. „Pro bohaté je to jen další zážitek, kterým se budou moci chlubit,“ míní, Maëva, další z obyvatelek Dubaje.
Bitva v dražbě
Podnik Julith v tiskové zprávě tvrdí, že zaplatil nejvyšší cenu, jaká kdy byla za kávu v dražbě v Panamě nabídnuta. Po „opravdové bitvě“, v níž bylo podáno 549 nabídek, zakoupil 20 kilogramů těchto vzácných zrn zhruba za 2,2 milionu dirhamů, tedy asi 600 tisíc dolarů (12,6 milionu korun).
„Dražba trvala 13 hodin. Soutěžili jsme hlavně s asijskými společnostmi, které jsou zvyklé tento typ aukcí vyhrávat (...) Pro všechny bylo velkým překvapením, když bylo oznámeno naše jméno,“ píše podnik ve zprávě.
Káva s názvem „Nido 7 Geisha“ pochází z plantáží Hacienda La Esmeralda, které se rozkládají poblíž neaktivního vulkánu Barú, nejvyššího bodu Panamy. Obdržela hodnocení 98 bodů ze 100, což je v prestižní soutěži „Best of Panama“ podle pořadatelů rekordní skóre.
Podnik také uvedl, že od té doby obdržel mnoho nabídek od asijských kupců i milovníků kávy ze Spojených arabských emirátů, včetně žádostí o koupi ze strany sběratelů kávových zrn. Až na malé množství kávy vyhrazené pro vládnoucí rodinu v Dubaji však tvrdí, že se o svůj poklad dělit nehodlá.
