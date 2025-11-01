Nový magazín právě vychází!

Nejdražší káva planety: Dubaj má novou senzaci

Káva
iStock
ČTK
ČTK

Za bezmála 1000 dolarů, tedy zhruba 21 tisíc korun, za jediný šálek nabízí podnik v extravagantním emirátu Dubaj nejdražší kávu na světě. Připravována je z panamských zrn, která se prodávají za cenu zlata, napsala agentura AFP.

Podnik zvaný Julith v průmyslové čtvrti Dubaje, jež se proměnila v ráj milovníků kávy, plánuje ode dneška prodat „přibližně 400 šálků“ tohoto vzácného nápoje, sdělil agentuře spoluzakladatel kavárny Serkan Sagsöz.

Od filtrace, prováděné metodou zaručující optimální extrakci chutí, přes podrobné popisy přípravy až po degustaci si tento zážitek můžou zájemci vychutnat přímo v restauraci anebo v intimním soukromého prostoru.

Jak chutná?

Nápoj, který se prodává v místní měně za 3600 dirhamů (972 dolarů), podle propočtů AFP tedy zhruba za stovku dolarů za doušek, má květinovou a ovocnou příchuť připomínající čaj. „Obsahuje bílé květinové tóny jasmínu, citrusové příchutě jako pomeranč a bergamot a nádech meruňky a broskve,“ popisuje Sagsöz. „Je jako med, jemná a sladká,“ říká o své kávě nadšenec, který vedl sedm let kavárnu v rodném Turecku, než v srpnu otevřel Julith v Dubaji.

Bohatý emirát v Perském zálivu je synonymem luxusu a proslul mnoha extravagantními projekty od nejvyšší stavby světa přes luxusní hotely až po umělé ostrovy. „Měli jsme pocit, že Dubaj je pro tuto investici ideálním místem,“ dodává Sagsöz.

Emirát se už v září zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako místo s nejdražší kávou na světě, kterou nabízel podnik Roasters za 2500 dirhamů (přibližně 14 350 korun). Nový rekord vyvolal rozličné reakce, ale v městě uvyklém na milionáře nikoho zvlášť nepřekvapil. „Je to vážně šokující, ale zároveň je to Dubaj,“ říká Inès, obyvatelka, která si nepřála zveřejnit své příjmení. „Pro bohaté je to jen další zážitek, kterým se budou moci chlubit,“ míní, Maëva, další z obyvatelek Dubaje.

Global 7500

OBRAZEM: Global 7500 je nejdelší soukromý letoun světa za 1,7 miliardy korun

Enjoy

Soukromé létání už dávno není jen symbolem okázalého luxusu. V éře globalizace a rychlých obchodních příležitostí se stává strategickým nástrojem pro byznysmeny a investory. Nejlepším důkazem je letoun Bombardier Global 7500, vlajková loď kanadského výrobce, která doletí kamkoliv po světě.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Bitva v dražbě

Podnik Julith v tiskové zprávě tvrdí, že zaplatil nejvyšší cenu, jaká kdy byla za kávu v dražbě v Panamě nabídnuta. Po „opravdové bitvě“, v níž bylo podáno 549 nabídek, zakoupil 20 kilogramů těchto vzácných zrn zhruba za 2,2 milionu dirhamů, tedy asi 600 tisíc dolarů (12,6 milionu korun).

„Dražba trvala 13 hodin. Soutěžili jsme hlavně s asijskými společnostmi, které jsou zvyklé tento typ aukcí vyhrávat (...) Pro všechny bylo velkým překvapením, když bylo oznámeno naše jméno,“ píše podnik ve zprávě.

Káva s názvem „Nido 7 Geisha“ pochází z plantáží Hacienda La Esmeralda, které se rozkládají poblíž neaktivního vulkánu Barú, nejvyššího bodu Panamy. Obdržela hodnocení 98 bodů ze 100, což je v prestižní soutěži „Best of Panama“ podle pořadatelů rekordní skóre.

Podnik také uvedl, že od té doby obdržel mnoho nabídek od asijských kupců i milovníků kávy ze Spojených arabských emirátů, včetně žádostí o koupi ze strany sběratelů kávových zrn. Až na malé množství kávy vyhrazené pro vládnoucí rodinu v Dubaji však tvrdí, že se o svůj poklad dělit nehodlá.

Zlato vítězí nad ropou. Letošní rok přepisuje komoditní mapu světa

Zlato nadále roste
Pixabay
ČTK
ČTK

Ceny komodit se v letošním roce na světových trzích spíše zvyšují, drahé kovy od ledna do konce října zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao či pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje asi devítiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.

„Ceny na komoditních trzích v roce 2025 většinou rostou. I když mezi jednotlivými sektory jsou výrazné rozdíly, tak poslední měsíce jsou u komodit převážně ziskové,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Nejvíce pod tlakem jsou podle něj energie, zatímco drahé kovy trhu dominují.

Cena zlata od začátku roku do konce října vzrostla o 54 procent, uvedl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Ještě více si podle něj polepšilo stříbro, které letos přidává 70 procent. Cena palladia stoupla o 64 procent, platina za deset měsíců posílila téměř o 78 procent.

Měď po kolísavém začátku roku prudce zdražila, upozornil Tyleček. Její cena je od začátku roku vyšší o čtvrtinu. Katalyzátorem se staly nehody v klíčových dolech v Indonésii a Chile, které omezily globální nabídku. Trh navíc očekává v následujících letech deficit mědi. Hliník zdražil od začátku roku o devět procent, podpořený růstem výroby elektromobilů i čínskými nákupy strategických zásob.

Miliardář Larry Ellison

Čísla nelžou. Nejlepší investice roku 2025 jsou Oracle, zlato a bitcoin

Trhy

Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ropa naopak zlevnila. Severomořský Brent do konce října ztratil 13 procent, americká lehká ropa West Texas Intermediate pak 16 procent. Ceny se drží mírně nad šedesátidolarovou úrovní. Skupina OPEC+ už od jara zvyšuje těžbu a současně rekordně roste i produkce v USA a dalších zemích. Trh se tak potýká s přebytkem suroviny, který ceny stlačuje.

Zemní plyn v Evropě od začátku roku zlevnil o 36 procent. Plné zásobníky a mírné počasí udržují ceny nízko, přestože poptávka průmyslu narůstá. Silová elektřina na burze v Lipsku zlevnila o 12 procent.

Zdražuje káva

Káva arabica patří mezi nejvíce zdražující komodity. Od ledna vzrostla její cena o 24 procent a v říjnu se dostala na rekord. Ceny stouply, když Spojené státy zavedly 50procentní clo na brazilskou kávu a v obavách z nepříznivého počasí v hlavních pěstitelských oblastech Brazílie a Vietnamu. Kakao naopak zažívá letos prudký pád. Cena kakaa se po loňských rekordech propadla o 46 procent, i když se úroda v Africe zotavila a trh přešel z deficitu do přebytku.

Cena pomerančového koncentrátu od začátku roku klesla o 65 procent, po dvou letech neúrody se totiž normalizovala produkce na Floridě i v Brazílii. V propadu pokračuje také cena cukru. Letos cukr zlevnil o 26 procent a cena spadla na pětileté minimum k úrovni 14 centů za libru. Důvodem je vysoká produkce a nízké ceny ropy, které omezují poptávku po etanolu z cukrové třtiny. Pšenice už letos přišla o šest procent a stejným tempem klesá i cena kukuřice. Rekordní úroda v USA i v Evropě srazila ceny k nejnižším úrovním od roku 2020, dodal Tyleček.

