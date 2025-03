Orbán oznámil spolupráci s USA

Maďarsko a Spojené státy uzavřou dohodu o hospodářské spolupráci, která podpoří maďarskou ekonomiku a která by mohla pomoci potlačit dopady případných amerických cel na dovoz z Evropské unie. Na výroční konferenci maďarské obchodní a průmyslové komory to řekl maďarský premiér Viktor Orbán, informuje agentura Reuters.

Orbán na konferenci podle maďarské agentury MTI rovněž slíbil snížení a zjednodušení daní a zmírnění byrokratické zátěže pro podnikání v Maďarsku. „Jsme a zůstaneme vládou daňových škrtů,“ prohlásil ministerský předseda.

Nový americký prezident Donald Trump hrozí brzkým zavedením cel na zboží z EU ve výši 25 procent. Představitelé EU dali už najevo, že na případná cla odpoví protiopatřením. Orbán řekl, že v případě obchodní války utrpí újmu všechny členské země EU. Maďarskou ekonomiku podle něj ale i v takovém případě podpoří avizovaná ekonomická dohoda s USA.

Maďarský premiér je dlouhodobým podporovatelem amerického prezidenta Trumpa. Na dnešní konferenci také řekl, že dohoda o hospodářské spolupráci rozšíří existující politickou alianci mezi Maďarskem a Spojenými státy.

