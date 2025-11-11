Okamura rozdělil karty ve Sněmovně. Nacher se stává jeho pravou rukou

Prvním místopředsedou Sněmovny se stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher z hnutí ANO. Rozhodl o tom o předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí nyní dvojice místopředsedů. Nacher tak bude Okamuru přednostně zastupovat při jeho absenci, pokud bude sám přítomný. Jde například o svolávání schůzí Sněmovny a o řízení organizačního výboru.
V pořadí dalším místopředsedou po Nacherovi je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi volné, když v prvním kole tajné volby neuspěli bývalí místopředsedové Sněmovny Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti). Druhé volební kolo by se mohlo konat v pátek.
Místopředsedové se s předsedou Sněmovny v daném pořadí střídají v řízení schůzí. Obvyklý interval činí dvě hodiny. První místopředseda parlamentní komory má podle zákona vyšší plat než místopředseda řadový. Letos jde o 220 tisíc korun měsíčně, řadový místopředseda pobírá 208 900 korun za měsíc.
Sněmovna má mít v tomto volebním období čtyři místopředsedy, o dva méně než v období minulém. Neobsazená místa mají podle plánů nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů připadnout ODS a hnutí STAN, které svého předsedu Víta Rakušana zatím nemohlo nominovat s ohledem na členství v končící vládě Petra Fialy (ODS). Se zastoupením Pirátů ve sněmovním vedení nastupující koalice nepočítá.
V souvislosti se Skopečkovým výsledkem v prvním kole volby občanští demokraté vinili ANO, SPD a Motoristy z toho, že nedodržují ani vlastní nabídky. Jeho nezvolení dávali do souvislosti se sporem nastupující koalice a končící vlády o to, zda do Sněmovny opětovně pošle návrh státního rozpočtu na příští rok.
V minulém volebním období byla první místopředsedkyní Sněmovny Věra Kovářová (STAN). Tehdy při volbě místopředsedů narazil v listopadu 2021 na ustavující i další schůzi u tehdejší sněmovní většiny ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů nominant ANO Radek Vondráček. Hnutí ANO následně navrhlo místo něho Karla Havlíčka, jehož Sněmovna zvolila v únoru 2022.
Praha už své pozemky neprodává. Místo jednorázových zisků sází na dlouhodobou hodnotu – a ta roste raketovým tempem. Městský developer zhodnotil majetek hlavního města na víc než 9,4 miliardy korun.
Pražská developerská společnost (PDS), městský developer hlavního města, zvýšila tržní hodnotu svého portfolia na 9,409 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelného ocenění, které zpracovala mezinárodní poradenská firma Knight Frank. Do hodnocení bylo zahrnuto přibližně 757 tisíc metrů čtverečních městských pozemků, převážně určených pro bytovou výstavbu. Podle vedení PDS mají tyto údaje zásadní význam pro strategické rozhodování o rozvoji města a financování projektů městského nájemního bydlení.
Od prvního ocenění v roce 2021, kdy činila hodnota pozemků 2,939 miliardy korun, se majetek města více než ztrojnásobil. O rok později stoupla hodnota na 4,298 miliardy, v roce 2023 dosáhla 7,123 miliardy, a o další rok později 8,843 miliardy korun.
K 1. červnu 2025 tak městské portfolio dosáhlo rekordní hodnoty 9,409 miliardy korun.
Za prudkým růstem stojí nejen aktivní developerská činnost PDS, ale i strategické změny územního plánu, které v roce 2024 schválilo zastupitelstvo hlavního města. Klíčové úpravy se týkaly především lokalit Nové Dvory a Palmovka, kde se výrazně zvýšil rozvojový potenciál pozemků. „V rámci připravovaného Metropolitního plánu se snažíme městské pozemky dále kapacitně zhodnocovat. PDS nyní připravuje zhruba 8 tisíc bytů, přičemž potenciál v plánu je až 50 tisíc bytů,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.
„Praha se odklonila od pouhého prodeje pozemků. Aktivní správa prostřednictvím PDS umožňuje městu ponechat si kontrolu nad tím, co na pozemcích vznikne, a zároveň dlouhodobě zvyšovat jejich hodnotu,“ dodává radní pro majetek Adam Zábranský.
Pražská developerská společnost vznikla v roce 2020 s cílem profesionalizovat přípravu městských bytových projektů a zefektivnit hospodaření s nemovitostmi. Aktuální růst hodnoty jejího portfolia potvrzuje, že strategické vlastnictví přináší městu reálné výsledky – bez nutnosti prodávat klíčové pozemky.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
Japonský konglomerát SoftBank oznámil, že v prvním finančním pololetí, které skončilo 30. září, téměř ztrojnásobil čistý zisk na rekordních 2,92 bilionu jenů, tedy zhruba 400 miliard korun, a to především díky prudkému růstu technologických firem zaměřených na umělou inteligenci. Společnost navíc za 5,8 miliardy dolarů prodala celý svůj podíl ve společnosti Nvidia, uvedla agentura Bloomberg.
SoftBank uvedla, že prodej podílu ve společnosti Nvidia se uskutečnil v říjnu. Firma prodala všech 32,1 milionu akcií Nvidie, které vlastnila přímo či prostřednictvím dceřiných firem.
SoftBank v poslední době výrazně rozšířila své aktivity v oblasti AI. Mezi její klíčové investice nyní patří OpenAI a Oracle, jejichž rostoucí valuace pomohly akciím SoftBank ve druhém čtvrtletí vystřelit o 78 procent, což je mimochodem největší čtvrtletní růst od roku 2005.
Firma zároveň oznámila rozdělení akcií v poměru 4 ku 1, které vstoupí v platnost 1. ledna 2026. A tak analytici přehodnocují své odhady: podle Citi analytika Keiichiho Yoneshimi by se cena akcií mohla vyšplhat až na 27 100 jenů, pokud OpenAI dosáhne tržní hodnoty mezi 500 miliardami a 1 bilionem dolarů.
Globální impérium
Šéf SoftBank Masayoshi Son pokračuje ve své vizi vybudovat globální impérium kolem AI a čipového průmyslu. Mezi jeho projekty patří datové centrum Stargate, plánovaná investice 30 miliard dolarů do OpenAI a jednání s výrobcem čipů TSMC o účasti na projektu AI výrobního centra v Arizoně v hodnotě až 1 bilion dolarů. SoftBank rovněž zvažuje akvizici výrobce čipů Marvell Technology.
Miliardová investice Nvidie a Deutsche Telekomu. V Německu vybudují cloudové centrum pro AI
Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.
