newstream.cz Názory Schillerová řídí cenu nafty, Macinka Pavla

Schillerová řídí cenu nafty, Macinka Pavla

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Pohonné hmoty si šest týdnů svižně rostly v rytmu svištění raket a stíhaček na Blízkém východě. Andrej Babiš jel po dálnici, drahé nafty si všiml, a rozkázal Aleně Schillerové konat. Ta vzala do ruky taktovku, a? Celý orchestr s ní zliskala. Byly přece Velikonoce. Rozvrátila celý trh s pohonnými hmotami.

Babiš se Schillerovou konali pod heslem, je jedno, co uděláme, ale s cenou paliv prostě něco udělat musíme, lid si to žádá. Schillerová přišla pod záminkou, že je potřeba zkrotit hamižné pumpaře u dálnic, s cenovým stropem. Jaksi nechala stranou, že největší podíl na drahých palivech mají daně. A také, že když už někdo na dálnici tankuje, je s cenou v pořádku.

První dva dny maximální ceny vládním nařízením snižovala. Pumpaři u dálnic také. Jenže ti mimo dálnice, kteří drželi ceny níž, je naopak zvedli, aby se stropu přiblížili. Lidem tak vlastně paliva zdražila. Třetí den vláda ceny brutálně zasekla, naftu o víc než čtyři koruny. Někteří pumpaři raději ani neotevřeli, prodělali by. Ostatní již strop neberou jako strop, ale jako jedinou možnou cenu. A modlí se.

V pátek Schillerová, vidouc chaos, který působí, mírně povolila otěže. Trh se po pár dnech vládních zásahů o víkendu vydýchával. Opatření prý má být dočasné, do konce dubna. V Česku máme s dočasností své zkušenosti.

ANO dál drtí konkurenci, ukázal průzkum. SPD padá, Motoristé balancují nad pěti procenty

Politika

Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za nimi ODS, které by dalo hlas 15 procent voličů. Aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal, že do Sněmovny by se nyní dostali ještě Piráti, SPD a těsně i Motoristé.

ČTK

Přečíst článek

Macinka si může mnout ruce

Petr Macinka si vychutnává plody svého boje proti prezidentu Pavlovi, kterému se mstí za nejmenování Turka. Sveřepě blokuje Pavlovu účast na chystaném summitu NATO v Turecku. A koutkem svých úst kolem toho plive jedovaté poznámky. Mezi politology a právníky vypukl chaos. Může nebo nemůže vláda blokovat zahraniční cesty prezidenta? Argumenty padají z obou stran, situace je v patu.

Ústava jaksi nepočítala se situací, že se premiér s prezidentem budou pošťuchovat jako kluci na pískovišti. Z neznámých důvodů očekávala kultivované hledání shody. Pavel teď brečí na ramenou zahraničních státníků, jaká se mu stala křivda. Mává výkladem ústavy, žadoní u Babiše. Ten se svou „obratností“ dostal do situace, že ať Pavel poletí nebo ne, bude za hlupáka on. Macinka si může mnout ruce. Trvalo mu jako šéfovi diplomacie pouhého čtvrt roku, aby zcela rozvrátil obraz Česka v zahraničí.

Související

Karel Havlíček (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová a poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš zase jede volební kampaň přes důchodce. Dobře ví, kudy leze koza

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Byty dál zdražují. Za rok až o milion víc a ceny dál letí nahoru

Starší byty zdražily
ČTK
nst
nst

Ceny starších bytů v Česku dál výrazně rostou. V prvním čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 15 procent, oproti konci loňského roku pak o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční tak dosáhla 83 333 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.

Nejdražší zůstává Praha, kde metr čtvereční staršího bytu vyšel v průměru na 155 365 korun. Meziročně zde ceny vzrostly o devět procent, proti předchozímu čtvrtletí o tři procenta. V Brně ceny stouply o deset procent na 122 813 korun za metr čtvereční, mezikvartálně o čtyři procenta.

Růst cen je patrný i v dalších městech. V Plzni dosáhla cena 87 127 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. V Hradci Králové byty zdražily o 11 procent na 96 395 korun a v Českých Budějovicích rovněž o 11 procent na 88 091 korun. Nejmírnější růst zaznamenala Olomouc, kde ceny vzrostly o šest procent meziročně a o jedno procento mezičtvrtletně.

Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court.

Nové byty ve Vysočanech: Metrostav Development spouští projekt Bakers Court za miliardy

Reality

Na místě bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech vznikne nový rezidenční projekt Bakers Court. Metrostav Development zde plánuje 246 bytů ve vyšší kategorii i širší nabídku služeb.

nst

Přečíst článek

Zdražení v dostupnějších regionech

Nejrychlejší zdražování ale zasáhlo levnější regiony. V Ústí nad Labem ceny starších bytů meziročně vyskočily o 24 procent na 52 170 korun za metr čtvereční. V Ostravě se zvýšily o 16 procent na 67 377 korun.

„Zatímco Praha a Brno stále zůstávají nejdražšími městy, relativně největší zdražení sledujeme v dostupnějších regionech. Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná. Lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Pohled na město Turnov s věží radnice a kostelem Narození P. Marie

Kde se žije v Česku nejlépe a nejhůř? Tady je žebříček podle kvality života

Enjoy

Žebříček měst, regionů a krajů je výsledkem Indexu prosperity regionů, který letos už podruhé sestavily společnost Evropa v datech a Česká spořitelna (ČS). Hodnoceno bylo 206 českých mikroregionů, tedy obcí s rozšířenou působností, spolu s Prahou.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Růst cen se výrazně promítl i do celkových částek. Byt o velikosti 80 metrů čtverečních v Praze zdražil za rok o více než milion korun na 12,43 milionu korun. V Brně jeho cena vzrostla zhruba o 860 tisíc korun na 9,83 milionu korun. V Ostravě se cena zvýšila asi o 730 tisíc korun, v Ústí nad Labem přibližně o 820 tisíc korun a v Olomouci zhruba o 420 tisíc korun.

Analýza tak ukazuje, že i v tradičně levnějších regionech znamená růst cen pro domácnosti výrazný zásah do rozpočtu.

Související

Ceny nových i starších pražských bytů i nájmy opět rostou
Aktualizováno

Pražské byty dál zdražují: metr už stojí 176 tisíc, rekordní prodeje pokračují

Reality

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump údajně zvažuje na konci svého současného, druhého mandátu udělit hromadnou milost svým nejbližším spolupracovníkům – ale nejen jim. Napsal to deník The Guardian s odkazem na interní zdroje listu The Wall Street Journal.

„Omilostním každého, kdo se ocitl ve vzdálenosti do 200 stop (asi 61 metrů) od Oválné pracovny," řekl údajně Trump na jednom nedávném mítinku, načež se podle anonymního zdroje The Wall Street Journalu svému prohlášení sám zasmál.

Podle WSJ pak ještě jiný jeho zdroj uvedl, že Trump podobnou větu vyřkl už v dřívějším rozhovoru, ale v menším okruhu lidí. Trump tehdy údajně řekl, že by omilostnil každého, kdo se ocitl do deseti stop (asi tří metrů) od prezidentské kanceláře. A další zdroje tvrdí, že Trump má v plánu uspořádat na konci svého nynějšího funkčního období, tedy v lednu 2029, tiskovou konferenci, kde oznámí udělení hromadné milosti.

Je to vtip, nebo ne?

V reakci na tyto zprávy mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla: „Wall Street Journal by se měl naučit chápat vtipy. Nicméně prezidentova pravomoc udělovat milost je absolutní."

Donald Trump

Karel Pučelík: Opravdu máme dělat, co Trumpovi na očích uvidíme?

Politika

I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Od začátku svého druhého prezidentství v lednu 2025 udělil Trump milost více než 1800 lidem, připomněl deník The Guardian. Hned první den ve funkci udělil bezpodmínečné milosti 1500 lidem, kteří se účastnili útoku na washingtonský Kapitol 6. ledna 2021, včetně těch, kteří byli obviněni nebo odsouzeni za napadení policistů či neuposlechnutí příkazů policie během nepokojů.

Mnohé Trumpovy milosti byly dosud prezentovány jako jeho výhrada vůči justičnímu systému poté, co Joe Biden ve volbách v roce 2020 porazil Trumpa a ukončil tak jeho první prezidentské období. Bidenova administrativa se poté snažila Trumpa stíhat za různé údajné přestupky a porušení zákona včetně Trumpových pokusů zvrátit jeho porážku ve volbách.

Kontroverzní milosti

Některé milosti ale přímo s Trumpem nesouvisely. Loni v říjnu tak Trump omilostnil Changpenga Zhaoa, zakladatele kryptoměnové burzy Binance. Zhao byl odsouzen na čtyři měsíce vězení poté, co se přiznal k tomu, že na Binance umožnil praní špinavých peněz.

Donald Trump

Evropané se odvracejí od USA: Trump je pro ně větší hrozbou než Čína

Politika

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vnímají Evropané stále častěji jako hrozbu, nikoli jako spojence. Vyplývá to z nového průzkumu European Pulse, který pro server Politico a společnost beBartlet zpracovala agentura Cluster17.

nst

Přečíst článek

Na začátku loňského roku ale Binance umožnila transakci ve výši dvou miliard dolarů od investičního fondu ze Spojených arabských emirátů prostřednictvím společnosti World Liberty Financial, kryptoměnového podniku provozovaného Trumpovou rodinou. Tato transakce pomohla legitimizovat digitální měny ve vlastnictví rodiny, podotkl The Guardian.

Bílý dům ovšem tehdy v prohlášení k udělení milosti uvedl, že Zhao byl „stíhán Bidenovou administrativou v její válce proti kryptoměnám“.

Trump také loni v říjnu udělil milost bývalému kongresmanovi Georgi Santosovi, který se přitom přiznal k podvodům a krádeži identity. Prezident Santosovi snížil sedmiletý trest odnětí svobody tak, že mohl být propuštěn už po třech měsících za mřížemi. „Lhal jako o život," řekl tehdy Trump. „Ale byl stoprocentně pro Trumpa."

Související

Americký prezident Donald Trump

„USA jsou řízeny jako cirkus“. Bílý dům zveřejnil AI snímek Trumpa s tučňákem a grónskou vlajkou

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme