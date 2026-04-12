Schillerová řídí cenu nafty, Macinka Pavla
Pohonné hmoty si šest týdnů svižně rostly v rytmu svištění raket a stíhaček na Blízkém východě. Andrej Babiš jel po dálnici, drahé nafty si všiml, a rozkázal Aleně Schillerové konat. Ta vzala do ruky taktovku, a? Celý orchestr s ní zliskala. Byly přece Velikonoce. Rozvrátila celý trh s pohonnými hmotami.
Babiš se Schillerovou konali pod heslem, je jedno, co uděláme, ale s cenou paliv prostě něco udělat musíme, lid si to žádá. Schillerová přišla pod záminkou, že je potřeba zkrotit hamižné pumpaře u dálnic, s cenovým stropem. Jaksi nechala stranou, že největší podíl na drahých palivech mají daně. A také, že když už někdo na dálnici tankuje, je s cenou v pořádku.
První dva dny maximální ceny vládním nařízením snižovala. Pumpaři u dálnic také. Jenže ti mimo dálnice, kteří drželi ceny níž, je naopak zvedli, aby se stropu přiblížili. Lidem tak vlastně paliva zdražila. Třetí den vláda ceny brutálně zasekla, naftu o víc než čtyři koruny. Někteří pumpaři raději ani neotevřeli, prodělali by. Ostatní již strop neberou jako strop, ale jako jedinou možnou cenu. A modlí se.
V pátek Schillerová, vidouc chaos, který působí, mírně povolila otěže. Trh se po pár dnech vládních zásahů o víkendu vydýchával. Opatření prý má být dočasné, do konce dubna. V Česku máme s dočasností své zkušenosti.
Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za nimi ODS, které by dalo hlas 15 procent voličů. Aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal, že do Sněmovny by se nyní dostali ještě Piráti, SPD a těsně i Motoristé.
Volby do Sněmovny by na přelomu března a dubna jasně ovládlo vládní hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S velkým odstupem následují Starostové a nezávislí (STAN) s podporou 15,5 procenta a těsně za nimi ODS, které by dalo hlas 15 procent voličů. Aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal, že do Sněmovny by se nyní dostali ještě Piráti, SPD a těsně i Motoristé.
Macinka si může mnout ruce
Petr Macinka si vychutnává plody svého boje proti prezidentu Pavlovi, kterému se mstí za nejmenování Turka. Sveřepě blokuje Pavlovu účast na chystaném summitu NATO v Turecku. A koutkem svých úst kolem toho plive jedovaté poznámky. Mezi politology a právníky vypukl chaos. Může nebo nemůže vláda blokovat zahraniční cesty prezidenta? Argumenty padají z obou stran, situace je v patu.
Ústava jaksi nepočítala se situací, že se premiér s prezidentem budou pošťuchovat jako kluci na pískovišti. Z neznámých důvodů očekávala kultivované hledání shody. Pavel teď brečí na ramenou zahraničních státníků, jaká se mu stala křivda. Mává výkladem ústavy, žadoní u Babiše. Ten se svou „obratností“ dostal do situace, že ať Pavel poletí nebo ne, bude za hlupáka on. Macinka si může mnout ruce. Trvalo mu jako šéfovi diplomacie pouhého čtvrt roku, aby zcela rozvrátil obraz Česka v zahraničí.