Kde se žije v Česku nejlépe a nejhůř? Tady je žebříček podle kvality života
Žebříček měst, regionů a krajů je výsledkem Indexu prosperity regionů, který letos už podruhé sestavily společnost Evropa v datech a Česká spořitelna (ČS). Hodnoceno bylo 206 českých mikroregionů, tedy obcí s rozšířenou působností, spolu s Prahou.
Nejlépe se žije v Turnově, Luhačovicích a Žamberku. Z krajů je na tom nejlépe Praha, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. Nejhůře jsou na tom podle Indexu prosperity regionů 2026 Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj, vyplývá z výsledků Indexu prosperity regionů Evropy v datech a České spořitelny (ČS).
Vedle ukazatelů jako dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní péče, předškolního a dalších stupňů vzdělání či nabídky práce jsou hodnoceny také faktory, jako dopravní obslužnost či možnost volnočasových aktivit.
Na chvostu bývalé Sudety
Nejhůře v hodnocení dopadly Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. „V praxi může být pozice mikroregionu v žebříčku dána do jisté míry faktory, jako je třeba historie nebo geografie, které se nachází mimo vůli jejich obyvatel a samosprávné reprezentace,“ podotýká ekonom ČS Michal Skořepa.
Důležitost historického odkazu je vidět. Regiony s horším hodnocením mají většinou společného jmenovatele: jde o bývalé Sudety. „Analýzy ukazují, že Sudety obecně vykazují jiné znaky občanské každodennosti i zapojení do voleb či pohledu na autority, tedy stát a instituce. Rozdíly jsou tam značné,“ hodnotí hlavní ekonom ČS David Navrátil.
Dodává, že to není jen případ našich regionů. Vidět je to i na srovnání východního a západního Německa, kde v řadě kritérií hodnotících kvalitu života přetrvávají výrazné rozdíly.
Princip rozbitých oken
Mezi důvody zaostávání bývalých Sudet v kvalifikaci místa pro život je podle Navrátila to, že tam po válce přicházeli lidé, kteří neměli k regionu žádný vztah. Svou roli sehrála také určitá míra nejistoty, kterou přiživovali někteří politici vyvoláváním představ, že se původní němečtí obyvatelé vrátí a budou chtít zpátky svoje domy.
Což samozřejmě lidem bere motivaci něco zlepšovat. „Zároveň platí princip rozbitých oken. Pokud nevidím, že se svět kolem mě výrazně zlepšuje, nýbrž že kolem mě chátrají domy, že se nezasklívají okna, že se neopravují fasády, tak do svých oprav také přestanu investovat, protože mi to přijde jako normální,“ upozorňuje hlavní ekonom ČS.
Princip rozbitých oken se projevil třeba v New Yorku v oblasti kriminality. „K tomu, aby se kriminalita snížila, stačilo začít dělat opravy, aby lidé neměli dojem, že žijí v rozbité a beznadějné ulici. Něco podobného by se dalo uplatnit i v těch zanedbaných regionech,“ podtrhuje Navrátil.
Ponechme obcím více peněz
Navrátil upozorňuje, že významnou brzdou zlepšování kvality života je nedostatek peněz. V součtu sice mají města, obce a kraje rozpočtové přebytky, zatímco centrální státní rozpočet bojuje s deficity v řádu stovek miliard korun. Ovšem velkou část těchto přebytků představuje Praha a některá velká města.
Příčinou nedostatku peněz také je na evropské poměry enormní počet samostatných obcí. Pokud by se obce v rámci nějakých projektů spojily, což by jim vláda mohla nadiktovat jako podmínku státní podpory, pak by jejich situace podle Navrátila vypadala lépe.
Nutná je ale podle něj i změna rozpočtového určení daní v tom směru, že by obcím zůstávalo z jejich příjmů více peněz než doposud. „Zatímco česká obec dostane z ekonomického výkonu na svém území jen jedno procento, v Polsku je to 30 procent. A to musíme změnit skrze rozpočtové určení daní,“ podtrhl Navrátil.
