Kde se žije v Česku nejlépe a nejhůř? Tady je žebříček podle kvality života

Pohled na město Turnov s věží radnice a kostelem Narození P. Marie
profimedia
Ivana Pečinková

Žebříček měst, regionů a krajů je výsledkem Indexu prosperity regionů, který letos už podruhé sestavily společnost Evropa v datech a Česká spořitelna (ČS). Hodnoceno bylo 206 českých mikroregionů, tedy obcí s rozšířenou působností, spolu s Prahou.

Nejlépe se žije v Turnově, Luhačovicích a Žamberku. Z krajů je na tom nejlépe Praha, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. Nejhůře jsou na tom podle Indexu prosperity regionů 2026 Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj, vyplývá z výsledků Indexu prosperity regionů Evropy v datech a České spořitelny (ČS).

Vedle ukazatelů jako dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní péče, předškolního a dalších stupňů vzdělání či nabídky práce jsou hodnoceny také faktory, jako dopravní obslužnost či možnost volnočasových aktivit.

Na chvostu bývalé Sudety

Nejhůře v hodnocení dopadly Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. „V praxi může být pozice mikroregionu v žebříčku dána do jisté míry faktory, jako je třeba historie nebo geografie, které se nachází mimo vůli jejich obyvatel a samosprávné reprezentace,“ podotýká ekonom ČS Michal Skořepa.

Index prosperity regionů 2026 Index prosperity regionů Evropy v datech a České spořitelny

Důležitost historického odkazu je vidět. Regiony s horším hodnocením mají většinou společného jmenovatele: jde o bývalé Sudety. „Analýzy ukazují, že Sudety obecně vykazují jiné znaky občanské každodennosti i zapojení do voleb či pohledu na autority, tedy stát a instituce. Rozdíly jsou tam značné,“ hodnotí hlavní ekonom ČS David Navrátil.  

Dodává, že to není jen případ našich regionů. Vidět je to i na srovnání východního a západního Německa, kde v řadě kritérií hodnotících kvalitu života přetrvávají výrazné rozdíly.

Princip rozbitých oken

Mezi důvody zaostávání bývalých Sudet v kvalifikaci místa pro život je podle Navrátila to, že tam po válce přicházeli lidé, kteří neměli k regionu žádný vztah. Svou roli sehrála také určitá míra nejistoty, kterou přiživovali někteří politici vyvoláváním představ, že se původní němečtí obyvatelé vrátí a budou chtít zpátky svoje domy.

Z EU dostane Česko další miliardy

Česko má přístup k desítkám miliard z EU. Peníze půjdou na armádu i dálnice

Politika

Česko může získat přes 50 miliard korun z evropského fondu SAFE. Peníze mají posílit armádu, ale část zamíří i do infrastruktury. Schvalování se přitom zdrželo kvůli úpravám nové vlády.

nst

Přečíst článek

Což samozřejmě lidem bere motivaci něco zlepšovat. „Zároveň platí princip rozbitých oken. Pokud nevidím, že se svět kolem mě výrazně zlepšuje, nýbrž že kolem mě chátrají domy, že se nezasklívají okna, že se neopravují fasády, tak do svých oprav také přestanu investovat, protože mi to přijde jako normální,“ upozorňuje hlavní ekonom ČS.

Princip rozbitých oken se projevil třeba v New Yorku v oblasti kriminality. „K tomu, aby se kriminalita snížila, stačilo začít dělat opravy, aby lidé neměli dojem, že žijí v rozbité a beznadějné ulici. Něco podobného by se dalo uplatnit i v těch zanedbaných regionech,“ podtrhuje Navrátil.

Ponechme obcím více peněz

Navrátil upozorňuje, že významnou brzdou zlepšování kvality života je nedostatek peněz. V součtu sice mají města, obce a kraje rozpočtové přebytky, zatímco centrální státní rozpočet bojuje s deficity v řádu stovek miliard korun. Ovšem velkou část těchto přebytků představuje Praha a některá velká města.

V Brně začala stavba komplexu podle návrhu architektky Jiřičné

Jiřičná mění Brno: u Veveří vznikne nový komplex za miliardy

Reality

V Brně mezi ulicemi Veveří a Kounicovou začala výstavba rozsáhlého bytového a obchodního komplexu podle návrhu architektky Evy Jiřičné. Developerská společnost Veveří Centre zde plánuje do roku 2029 vybudovat projekt s 390 byty, vysokoškolskými kolejemi se 120 jednotkami a nákupním centrem o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních. Náklady na stavbu v blízkosti historického centra půjdou do miliard korun.

nst

Přečíst článek

Příčinou nedostatku peněz také je na evropské poměry enormní počet samostatných obcí. Pokud by se obce v rámci nějakých projektů spojily, což by jim vláda mohla nadiktovat jako podmínku státní podpory, pak by jejich situace podle Navrátila vypadala lépe.

Nutná je ale podle něj i změna rozpočtového určení daní v tom směru, že by obcím zůstávalo z jejich příjmů více peněz než doposud. „Zatímco česká obec dostane z ekonomického výkonu na svém území jen jedno procento, v Polsku je to 30 procent. A to musíme změnit skrze rozpočtové určení daní,“ podtrhl Navrátil.

Související

Bankovky

Vyšší sazby nezůstanou jen u hypoték. Perský záliv vytáhne nahoru i ceny dalších úvěrů

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Paliativa se týká každého z nás, ale zatím se o ní ve společnosti bavit nechceme, říká Radek Perman z Buřinky

Filantropie

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Brusel dal Česku zelenou k čerpání miliard z evropského nástroje SAFE, který slouží hlavně na financování obrany. Ve hře je až 2,06 miliardy eur, tedy zhruba 50 miliard korun. Část peněz dorazí už v nejbližších týdnech.

„Pro Česko Evropská komise přidělila maximální výši půjčky ve výši 2,06 miliardy eur, která zahrnuje počáteční platbu v rámci předběžného financování ve výši 309 milionů eur,“ uvedla Rada EU. Jinými slovy, první stovky milionů eur může stát dostat poměrně rychle, zbytek postupně podle toho, jak budou projekty postupovat.

Peníze mají jít nejen do armády, ale i do dopravy. V plánu jsou například nové tanky Leopard 2A8, nákladní vozy Tatra nebo část výstavby dálnice D11. Právě kombinace vojenských a civilních projektů ale vzbudila během schvalování otázky.

Protivzdušná obrana

Ukrajina zapojila byznys do obrany. Ruské drony sestřelují soukromé firmy

Zprávy z firem

Na Ukrajině začala fungovat protivzdušná obrana, kterou provozují soukromé podniky. Uvedl to ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov, podle nějž bylo tímto způsobem sestřeleno v Charkovské oblasti několik ruských dronů Šáhed a Zala.

ČTK

Přečíst článek

Celý proces se navíc zadrhl po nástupu nové vlády Andreje Babiše. Ta v lednu požádala o úpravy plánů, což vyvolalo zmatek. Podle některých informací se řešilo, kolik peněz Česko vlastně chce, podle jiných šlo spíš o to, jak se finance rozdělí mezi jednotlivé projekty. V zákulisí se mluvilo o snaze přesunout víc peněz na dálnice a ubrat armádě.

I přes tyto komplikace ale plán nakonec prošel. Spolu s Českem dnes uspěla i Francie, která může čerpat výrazně víc – přes 15 miliard eur.

Kyperské předsednictví EU rozhodnutí vítá. „Díky dnešnímu rozhodnutí mohou Česko a Francie získat finanční pomoc v rámci nástroje SAFE. Posílení obranné připravenosti a strategické autonomie EU… jsou klíčové priority,“ řekl kyperský ministr obrany Vasilis Palmas.

Teď přichází praktická část – Evropská komise dokončí smlouvy a začne peníze vyplácet. „První platby dorazí k členským státům v nadcházejících týdnech,“ potvrdila Rada EU.

Miliardy pro Ukrajinu. Brusel chce obejít Orbánovo veto

Politika

Evropská unie hledá způsob, jak dostat peníze na Ukrajinu i bez souhlasu Maďarska. Pomoci mají jiné unijní fondy.

ČTK

Přečíst článek

SAFE mezitím rozdělil obří částky i dalším zemím. Jen v prvních dvou vlnách šlo dohromady o více než 100 miliard eur. Nejvíc si řeklo Polsko, které žádá přes 43 miliard eur.

Jediný, kdo zatím čeká, je Maďarsko. To chce 17,4 miliardy eur, ale jeho žádost Evropská komise stále prověřuje – hlavně kvůli obavám z korupce a netransparentních zakázek.

Pro Česko je ale klíčové, že peníze jsou na cestě. Pokud se projekty rozběhnou podle plánu, půjde o jednu z největších finančních injekcí do obrany i infrastruktury za poslední roky.

Související

Dálnice D11

Michal Nosek: Dálnice z obranných peněz. Okamura s Babišem a Macinkou nadávají na Brusel, ale miliardy na D11 uvítají

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Po několikaměsíční rekonstrukci se v Českých Budějovicích znovu otevřely Masné krámy – jedna z nejznámějších pivnic ve městě. Modernizace přinesla nové technologie, vylepšené zázemí i vyšší kvalitu čepovaného piva. Historický duch místa ale zůstává zachován.

Českobudějovické Masné krámy se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřely veřejnosti. Legendární restaurace zahájila provoz ve zkušebním režimu a návštěvníci tak mohou poprvé okusit změny, které podnik podstoupil po téměř dvou desetiletích.

Obnova se dotkla především technického zázemí. Modernizací prošla kuchyně, přibyl nový výčep i bar a zásadní proměnou prošla pivní technologie. Nové tanky mají zajistit lepší kvalitu i čerstvost čepovaného piva, což je pro podnik s tak silnou pivní tradicí klíčové.

V Brně otevírá nový Clarion Congress Hotel

Brno posiluje byznys turismus. Otevřel se největší kongresový hotel na jižní Moravě

Reality

Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.

nst

Přečíst článek

Významná historická památka

„Po těch několika měsících se na návrat opravdu těšíme. Chyběli nám lidé, atmosféra i každodenní kontakt s hosty,“ uvedl provozní manažer Tomáš Olejník. Dodal, že tým je zvědavý na reakce jak stálých hostů, tak i těch, kteří podnik navštěvují jen příležitostně. „Věříme, že všechny změny budou krokem k lepšímu a že se u nás budou všichni cítit ještě lépe než dřív,“ doplnil.

Masné krámy nejsou jen restaurací, ale i významnou historickou památkou. Jejich kořeny sahají až do doby Karla IV., kdy na místě stála dřevěná stavba sloužící k prodeji masa. Současná zděná budova s bazilikovým půdorysem pochází z druhé poloviny 16. století a po staletí plnila funkci tržiště.

Podnik Apetit na Vinohradské třídě

RECENZE: Moravský vrabec jako od babičky. Vinohrady nemusejí být drahé

Enjoy

Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Po druhé světové válce se dokonce uvažovalo o demolici objektu. Nakonec však zvítězila myšlenka zachování a přeměny – v roce 1954 byly Masné krámy slavnostně otevřeny jako restaurace. Od té doby patří mezi ikonická místa Českých Budějovic.

Dnešní modernizace tak navazuje na dlouhou historii proměn tohoto prostoru. Zachovává jeho jedinečný charakter, ale zároveň ho přizpůsobuje nárokům současných hostů.

Související

I dnes si mohou zájemci vyzkoušet, jak vypadala skizeň před desítkami let

Pivní maraton. Nový projekt ukazuje téměř roční cestu od pole až do půllitru

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
Doporučujeme