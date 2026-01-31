Teherán ukazuje prstem na Západ: protesty podnítili Trump, Izrael a EU
Protesty v Íránu podnítili americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a politici z Evropské unie. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil íránský prezident Masúd Pezeškján. Uvedl, že demonstrace nebyly vyvolány jen sociálními problémy. Při potlačování projevů nespokojenosti s režimem, které začaly na konci prosince, zahynuly v Íránu tisíce lidí.
Íránské úřady dlouhodobě tvrdí, že protesty, u jejichž zrodu podle analytiků byly ekonomické potíže, jsou podněcovány ze zahraničí. Pezeškján dnes v televizním vystoupení řekl, že Trump, Netanjahu a evropští politici se snaží využít vnitřních problémů jeho země. „Vyvedli je (protestující) do ulic a chtěli rozvrátit tuto zemi, zasít mezi lidi svár a nenávist a vyvolat rozkol,“ uvedl íránský prezident.
Trump protesty podpořil a Netanjahu opakovaně vyzval Íránce, aby svou současnou vládu svrhli. Evropská unie kritizovala brutální potlačování protestních akcí. Tento týden se unijní členské země shodly, že zařadí íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací, což Teherán ostře kritizoval.
Během protivládních demonstrací Trump íránskému vedení několikrát pohrozil americkou intervencí, pokud Teherán bude zabíjet demonstranty či popravovat zadržené. Režim však mezitím protesty tvrdě potlačil. Íránská nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA tento týden uvedla, že potvrzených obětí je 6159 a že prověřuje dalších více než 17 tisíc případů. Samotné íránské úřady přiznaly 3000 mrtvých, z nichž většinu prý tvoří příslušníci bezpečnostních sil.
