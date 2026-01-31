Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Teherán ukazuje prstem na Západ: protesty podnítili Trump, Izrael a EU

Teherán ukazuje prstem na Západ: protesty podnítili Trump, Izrael a EU

Protesty v Íránu podnítili americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a politici z Evropské unie
ČTK
ČTK
ČTK

Protesty v Íránu podnítili americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a politici z Evropské unie. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil íránský prezident Masúd Pezeškján. Uvedl, že demonstrace nebyly vyvolány jen sociálními problémy. Při potlačování projevů nespokojenosti s režimem, které začaly na konci prosince, zahynuly v Íránu tisíce lidí.

Íránské úřady dlouhodobě tvrdí, že protesty, u jejichž zrodu podle analytiků byly ekonomické potíže, jsou podněcovány ze zahraničí. Pezeškján dnes v televizním vystoupení řekl, že Trump, Netanjahu a evropští politici se snaží využít vnitřních problémů jeho země. „Vyvedli je (protestující) do ulic a chtěli rozvrátit tuto zemi, zasít mezi lidi svár a nenávist a vyvolat rozkol,“ uvedl íránský prezident.

Rezá Pahlaví

Vrátí se do Íránu následník trůnu Rezá Pahlaví? Jeho jméno zaznívá na protestech. Odkaz jeho rodiny je ale rozporuplný

Politika

Pokud by se íránský režim pod tíhou protestů zhroutil, mohl by se alespoň přechodně do čela země postavit člen někdejší královské rodiny. Syn někdejšího šáha Rezá Pahlaví se profiluje jako hlasitý opoziční lídr. Na co však navazuje? Vláda jeho otce byla spojená s modernizací a vazbami na Západ, ale i jeho režim spoléhal na represe a násilí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Trump protesty podpořil a Netanjahu opakovaně vyzval Íránce, aby svou současnou vládu svrhli. Evropská unie kritizovala brutální potlačování protestních akcí. Tento týden se unijní členské země shodly, že zařadí íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací, což Teherán ostře kritizoval.

Protesty proti situaci v Íránu ČTK

Během protivládních demonstrací Trump íránskému vedení několikrát pohrozil americkou intervencí, pokud Teherán bude zabíjet demonstranty či popravovat zadržené. Režim však mezitím protesty tvrdě potlačil. Íránská nevládní organizace na ochranu lidských práv HRANA tento týden uvedla, že potvrzených obětí je 6159 a že prověřuje dalších více než 17 tisíc případů. Samotné íránské úřady přiznaly 3000 mrtvých, z nichž většinu prý tvoří příslušníci bezpečnostních sil.

Charkov sužuje zima a ruské útoky

Charkov čelí nejtvrdší zimě od začátku války. Elektřina někdy chybí i 22 hodin denně, říká jeho obyvatelka

Názory

Loňská zima byla mnohem lehčí než ta letošní a život se opravdu změnil, řekla v rozhovoru s ČTK Tetiana Solomadina (Tetjana Solomadinová), která žije v Charkově. Dříve studovala v Česku, do rodného města se vrátila v roce 2023. Od toho roku považuje současnou zimu zatím za tu nejtěžší s největšími výpadky elektřiny, nejchladnějším počasím a s nejmenším počtem fungujících tepláren v Charkově, Kyjevě a dalších městech. Do města, které se nachází pár desítek kilometrů od frontové linie, se vrátila, protože ho považuje za svůj domov, ve kterém chce žít navzdory válce.

ČTK

Přečíst článek

Související

Rezá Pahlaví

Vrátí se do Íránu následník trůnu Rezá Pahlaví? Jeho jméno zaznívá na protestech. Odkaz jeho rodiny je ale rozporuplný

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zmrzlina, trdelník a byt. V Dubaji se prodávají nemovitosti stejně spontánně jako dezerty

Jumeirah Beach Residence
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Západ slunce, pláž, hudba, zmrzlina – a nabídka apartmánu s garantovaným výnosem. Dubaj dokáže proměnit i nákup nemovitosti v zážitek. A někdy tím o svém trhu řekne víc, než by sama chtěla.

Na dubajské promenádě JBR Walk, jedné z nejprestižnějších přímořských adres města, dnes stojí vedle sebe stánky se zmrzlinou, bubble tea, trdelníkem – a prodejní koutky realitních developerů. Mezi mangovým sorbetem a pistáciovým latté si tak můžete vybrat i apartmán s výhledem na Perský záliv. V Dubaji se totiž nemovitosti prodávají stejně spontánně jako dezerty.

Bugatti Residences

Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče

Enjoy

Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.

nst

Přečíst článek

Zmrzlina, trdelník a byt

Večer, kdy slunce zapadá za panorama Dubai Marina, se JBR Walk mění v pulzující korzo. Turisté v žabkách, rodiny s kočárky, běžci, influenceři i páry na romantické procházce. Mezi nimi hostesky rozdávající letáky, makléři s tablety a obří vizualizace budoucích apartmánových komplexů. Stačí pár minut, úsměv, slib „guaranteed return“ – a sen o dubajské investici je na světě.

Realitní marketing se tu přesunul z kanceláří přímo do ulic. Nemovitosti se staly zážitkovým zbožím, impulzivním nákupem, podobně jako zmrzlina v horkém večeru.

FOTOGALERIE: Attiko – nejlepší steak v Dubaji

Hřebenatky Tuňákové tataki Hlavní chody a výhled na noční Dubaj 24 fotografií v galerii

Město, které prodává sny

JBR Walk je dokonalá kulisa: luxusní hotely, pláž, restaurace, bary, nekonečný proud návštěvníků z Evropy, Ruska, Indie i Perského zálivu. A mezi tím nabídka bytů, které slibují životní styl, pasivní příjem i rychlou návratnost. Dubaj prodává sen o jednoduchém bohatství a dělá to s odzbrojující lehkostí.

Dubajská čokoláda

Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě

Enjoy

Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Když je byt blíž plážovému baru než bance

Tenhle obraz dokonale vystihuje současnou realitní horečku. Trh roste závratným tempem, nové projekty mizí během dnů a investoři se předhánějí, kdo bude u dalšího projektu dřív. Když se ale byty prodávají mezi stánky s trdelníkem, je zřejmé, že emoce přebíjejí kalkul.

Dubaj už podobné cykly zažila. Rozdíl je v tom, že dnes stojí na pevnějších základech: příliv bohatých rezidentů, globální firmy, stabilní prostředí. Přesto platí, že čím blíž je realitní trh plážovému baru, tím víc stojí za to zpozornět.

Protože až z JBR Walk jednou zmizí realitní stánky a zůstanou jen ty se zmrzlinou, bude to znamenat, že dubajský sen se právě probudil do další kapitoly.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ztvárnění nového nákupního centra plánovaného v novém luxusním hlavním městě Zimbabwe zvaného Cyber ​​City.

Pryč od chudoby, špíny a blackoutů. Zimbabwe staví nové město pro elity, za peníze z Číny

Reality

Dušan Kütner

Přečíst článek

Bezos obrací pohled k Měsíci. Blue Origin pozastavuje vesmírnou turistiku

New Shepard
ČTK
nst
nst

Vesmírná společnost Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose na nejméně dva roky pozastavuje lety své rakety New Shepard, která dosud sloužila mimo jiné k vesmírné turistice. Firma oznámila, že se nyní chce plně soustředit na aktivity spojené s vysláním lidí na Měsíc.

„Toto rozhodnutí odráží závazek společnosti Blue Origin k dosažení národního cíle vrátit se na Měsíc a vytvořit stálou lunární základnu,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. 64 fotografií v galerii

Raketa New Shepard poprvé odstartovala s lidskou posádkou v roce 2021 po sérii zkušebních letů. Vynáší cestující do výšky zhruba 100 kilometrů, tedy na hranici mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem, a nabízí místa i platícím zákazníkům. V minulých letech se na palubu dostali například herec William Shatner nebo zpěvačka Katy Perry.

Katy Perry po přistání rakety New Shepard ČTK

Návrat na Měsíc

Rozhodnutí Blue Origin přichází v době, kdy Spojené státy znovu deklarují ambici návratu lidí na Měsíc. Americký prezident Donald Trump minulý měsíc podepsal exekutivní příkaz o dominanci USA ve vesmíru, který mimo jiné požaduje návrat amerických astronautů na Měsíc do roku 2028. Dokument zároveň počítá s budováním trvalé lunární základny do roku 2030.

Tunel urychlovače LHC, v němž se urychlují subatomární částice téměř na rychlost světla, aby se pak mohly srazit.

Miliardáři přispívají na výzkum, který jim nepřinese žádné peníze

Názory

Jeden z největších vědeckých projektů v lidských dějinách získal od soukromých dárců rekordních 860 milionů eur. Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila, že tato částka směřuje na stavbu nového obřího urychlovače. Pozoruhodné je, že vynaložené peníze s největší pravděpodobností nepřinesou dárcům ani nepřímý ekonomický přínos. Jde o příspěvek na poznávání základů vesmíru, píše ve své analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Spojené státy jsou dosud jedinou zemí, která uskutečnila pilotované lety na Měsíc. Naposledy stanul americký astronaut na povrchu přirozené družice Země v prosinci 1972.

Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos, který stojí také za internetovým obchodem Amazon, patří k nejbohatším lidem světa. V aktuálním žebříčku agentury Bloomberg se nachází na čtvrtém místě s majetkem odhadovaným na 261 miliard dolarů, tedy zhruba 5,4 bilionu korun.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme