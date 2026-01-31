Zmrzlina, trdelník a byt. V Dubaji se prodávají nemovitosti stejně spontánně jako dezerty
Západ slunce, pláž, hudba, zmrzlina – a nabídka apartmánu s garantovaným výnosem. Dubaj dokáže proměnit i nákup nemovitosti v zážitek. A někdy tím o svém trhu řekne víc, než by sama chtěla.
Na dubajské promenádě JBR Walk, jedné z nejprestižnějších přímořských adres města, dnes stojí vedle sebe stánky se zmrzlinou, bubble tea, trdelníkem – a prodejní koutky realitních developerů. Mezi mangovým sorbetem a pistáciovým latté si tak můžete vybrat i apartmán s výhledem na Perský záliv. V Dubaji se totiž nemovitosti prodávají stejně spontánně jako dezerty.
Značka Bugatti, která si vybudovala pověst výrobce jedněch z nejdražších a nejexkluzivnějších automobilů světa, posouvá hranice luxusu do zcela nové roviny. V dubajské čtvrti Business Bay vyrůstá její první rezidenční projekt – Bugatti Residences by Binghatti, mrakodrap určený pro ty nejbohatší.
Bugatti jako adresa. Automobilka staví v Dubaji mrakodrap pro boháče
Zmrzlina, trdelník a byt
Večer, kdy slunce zapadá za panorama Dubai Marina, se JBR Walk mění v pulzující korzo. Turisté v žabkách, rodiny s kočárky, běžci, influenceři i páry na romantické procházce. Mezi nimi hostesky rozdávající letáky, makléři s tablety a obří vizualizace budoucích apartmánových komplexů. Stačí pár minut, úsměv, slib „guaranteed return“ – a sen o dubajské investici je na světě.
Realitní marketing se tu přesunul z kanceláří přímo do ulic. Nemovitosti se staly zážitkovým zbožím, impulzivním nákupem, podobně jako zmrzlina v horkém večeru.
Město, které prodává sny
JBR Walk je dokonalá kulisa: luxusní hotely, pláž, restaurace, bary, nekonečný proud návštěvníků z Evropy, Ruska, Indie i Perského zálivu. A mezi tím nabídka bytů, které slibují životní styl, pasivní příjem i rychlou návratnost. Dubaj prodává sen o jednoduchém bohatství a dělá to s odzbrojující lehkostí.
Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.
Když je byt blíž plážovému baru než bance
Tenhle obraz dokonale vystihuje současnou realitní horečku. Trh roste závratným tempem, nové projekty mizí během dnů a investoři se předhánějí, kdo bude u dalšího projektu dřív. Když se ale byty prodávají mezi stánky s trdelníkem, je zřejmé, že emoce přebíjejí kalkul.
Dubaj už podobné cykly zažila. Rozdíl je v tom, že dnes stojí na pevnějších základech: příliv bohatých rezidentů, globální firmy, stabilní prostředí. Přesto platí, že čím blíž je realitní trh plážovému baru, tím víc stojí za to zpozornět.
Protože až z JBR Walk jednou zmizí realitní stánky a zůstanou jen ty se zmrzlinou, bude to znamenat, že dubajský sen se právě probudil do další kapitoly.
