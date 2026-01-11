Ministr Šebestyán plánuje škrty na MZe a reorganizaci podřízených úřadů, zmizí až desetina lidí

Nový magazín právě vychází!

Martin Šebestyán
profimedia.cz
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) plánuje v letošním roce další organizační změny na úřadě i v jemu podřízených institucích. V prvním čtvrtletí chce třeba snížit počet úředníků ministerstva o pět až deset procent. Změny ve vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ani Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), které zemědělcům rozdělují podporu, zatím nechystá. Vůči vedení těchto organizací má ale výhrady.

Ke konci loňského roku, kdy Šebestyán do funkce nastoupil, bylo na ministerstvu zemědělství (MZe) 669 schválených míst, řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. "Začali jsme tím, že jsme zeštíhlili aparát, který je podřízený přímo mně, ať se to týká tady odboru ředitele kanceláře, bezpečnosti a tak dále. V druhém kroku zeštihlujeme a budeme zeštihlovat ten aparát v rámci jednotlivých sekcí MZe a následně se zaměříme s kolegy na optimalizaci podřízených organizací," uvedl Šebestyán. Plánuje také sloučit některé úřady, blíže ale změny komentovat nechtěl. Nejdříve je chce oznámit dotčeným lidem, doplnil.

S vedením SZIF a PGRLF Šebestyán není zcela spokojený, řekl. "Rozhodně si ale nemyslím, že, co se týče teď začátku mého působení, prvního, druhého kvartálu, bych do toho nějakým zásadním způsobem chtěl šahat. Seznamuju se s tím, uvidím, jak to bude fungovat. Kolegové dostali úkoly, jak mají pracovat, jak si tu činnost představuji," uvedl ministr. Výhrady se podle něj týkají třeba množství papírování, které musí zemědělci vyřídit při žádosti o podporu. Ředitelem SZIF je od prosince 2022 Petr Dlouhý, předsedou představenstva PGRLF od června 2022 Josef Kučera.

Co s dotacemi pro Agrofert

SZIF i PGRLF pozastavily kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Mluvčí SZIF Eva Češpiva v pátek řekla, že vyplácení fond dosud neobnovil. "Fond dosud nemá k dispozici jednoznačné a právně relevantní doložení vypořádání střetu zájmů předsedy vlády Ing. Andreje Babiše," uvedla Češpiva.

Babiš loni 22. prosince oznámil, že do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, na který nebude mít žádný vliv. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti. Šebestyán zároveň čelí kritice, že jako šéf SZIF při vyplácení dotací Babišovu holdingu v minulosti stranil. SZIF za působení předchozího ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) začal po Agrofertu vymáhat dotace, které fond dříve vyplatil i přes Babišův střet zájmů. Šebestyán po uvedení do funkce ministra uvedl, že bude po SZIF požadovat, aby se choval v souladu s právními předpisy.

Šebestyán dosud oznámil dva nové náměstky na MZe, a sice Jaroslavu Špalkovou, která zastoupí stranu Motoristé sobě, a Oldřicha Černého za SPD. Kdo bude třetím náměstkem za ANO, teď Šebestyán neví, věc je podle něj stále v řešení. Bílý už dříve informoval o tom, že pod Šebestyánem na MZe zanikne odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení, agendou se ve stejném rozsahu budou zabývat jiná oddělení. Výborný k tomu na síti X napsal, že zrušení odboru považuje za nepochopitelný a nebezpečný krok vzhledem k tomu, že ministerstvo spravuje kritickou vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťuje hmotné rezervy a v případě povodní zajišťuje krizové řízení.

Bruselsko-kyjevský plán zatáhnout Maďarsko do války je hotov a jeho uskutečnění brání jen vláda Viktora Orbána. Prohlásil to podle agentury MTI šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó na dnešním kongresu Orbánovy strany Fidesz. Szijjártó rovněž tvrdil, že rady unijních ministrů zahraničí se v poslední době proměnily ve „válečné konference“ a že evropské lídry ovládl „válečný fanatismus“.

Maďarská národovecká a euroskeptická vláda má dlouhodobě napjaté vztahy s Ukrajinou a odmítá ji vojensky podporovat v obraně proti ruské agresi. Orbán opakovaně varoval, že pokud se jeho strana neudrží u moci, hrozí Maďarsku zavlečení do války na Ukrajině. Volby v Maďarsku se uskuteční v dubnu a léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.

„Válečný fanatismus“

Szijjártó dnes prohlásil, že z Bruselu se zcela vytratil zdravý rozum. „Válečný fanatismus ovládl evropské politické vůdce,“ řekl s poukazem na několik dní starou deklaraci Británie, Francie a Ukrajiny o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné.

Český hasičský robot Hecthor pomůže Ukrajině v boji s požáry po útocích
Aktualizováno

Další Hecthor vyráží do akce. Ukrajincům pomůže český robot, na který přispěl Lukačovič

Zprávy z firem

Hasičům na Ukrajině bude pomáhat s hašením požárů v extrémních podmínkách další český robot z řady Hecthor. Stroj charkovští hasiči využijí například na místech, kde po ruských útocích hrozí sekundární výbuchy, zřícení budov nebo další útoky. Pozemní dron na polygonu v pražských Malešicích představili zástupci iniciativy Dárek pro Putina a organizace Team 4 Ukraine, které stroj pro zemi čelící ruské invazi pořídily.

ČTK

Přečíst článek

„Podle této dohody se dvě evropské jaderné mocnosti rozhodly vyslat vojáky na Ukrajinu. To v podstatě znamená, že evropské jaderné mocnosti zahájily válku. A jejich cílem… je pohltit celou Evropu plameny války,“ řekl dnes Szijjártó, podle něhož existuje plán Bruselu a Kyjeva zatlačit Maďarsko do války.

„Proto nám chtějí v dubnových volbách vnutit probruselskou proukrajinskou loutkovou vládu,“ řekl Szijjártó, který je rovněž členem Fideszu. Strana je v Evropském parlamentu součástí frakce Patrioti pro Evropu, stejně jako například hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše.

První plnohodnotný obchodní týden roku se nesl převážně v růstovém duchu. Americký index S&P 500 posunul svá historická maxima nad hranici 6 900 bodů. Trhy zatím podle všeho dokážou vstřebávat nová geopolitická rizika i vysoké ocenění akcií technologických firem zaměřených na umělou inteligenci.

Akcie i v loňském roce znovu překvapily velmi silným výkonem. Index S&P 500 zhodnotil o 16 procent, tedy výrazně nad svým dlouhodobým historickým průměrem kolem deseti procent. Přesto je namístě opatrnost. Akciové trhy vstupují do letošního roku s relativně vysokými valuacemi, přičemž růst v posledních letech táhly především technologické a na umělou inteligenci zaměřené společnosti. V roce 2026 proto lze očekávat spíše diferencovaný vývoj – investoři budou citlivější na makroekonomická data, vývoj úrokových sazeb i firemní ziskovost.

Na začátku roku se na trzích tradičně projevuje takzvaný „January effect“, tedy příliv nového kapitálu, spolu s prodeji odloženými na nový rok z daňových důvodů a snahou investorů rotovat prostředky do dříve slabších segmentů trhu. Výsledkem je spíše selektivní růst, zatímco část takzvaných megacap technologických titulů se dostává pod tlak.

Z ropy se znovu stává významná „geopolitická páka“. Po měsících narůstajícího napětí provedly o minulém víkendu Spojené státy odvážný a rozsáhlý vojenský zásah ve Venezuele. Během noční operace byl zadržen prezident Nicolás Maduro spolu se svou manželkou a oba byli tajně odvezeni ze země. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde zejména o zvýšení exportu ropy. Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy a USA ji odkoupí za tržní cenu, což vytváří krátkodobý tlak na komoditu.

Cena ropy se tak přiblížila letošním minimům kolem 60 dolarů za barel. Z pohledu nabídky by měl být na trh vyvíjen tlak i v průběhu roku, přičemž hlavní analytické domy očekávají pohyb cen směrem k 55 dolarům za barel. Pro spotřebitele, včetně těch v Česku, jde o pozitivní zprávu, stejně jako pro centrální banky, kterým levnější energie mohou pomoci v boji s inflačními tlaky.

Akcie ČEZ na pražské burze se posunuly na nová historická maxima kolem 1 340 korun za akcii. Růst podpořily především zprávy, že v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše je zmíněna možnost odkupu akcií. Osobně bych však byl na těchto cenových úrovních velmi opatrný. V minulosti se totiž opakovaně ukázalo, že řada bodů uvedených v programových prohlášeních nastupujících vlád nebyla během celého čtyřletého volebního období realizována. Navíc politicky viditelný krok v podobě snížení cen elektřiny již byl fakticky dosažen přesunutím plateb za obnovitelné zdroje na stát. Daňový poplatník však těchto zhruba 16 miliard korun pravděpodobně pocítí s odstupem času ve formě vyššího daňového zatížení.

