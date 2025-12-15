Mír na Ukrajině se přiblížil. Dosáhli jsme skutečného pokroku, zní z Berlína
Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok. Na síti X to napsal ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se podle Umerova snaží pomoci Ukrajině najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá. Podle zdrojů agentury Reuters Američané ovšem dál tlačí na Kyjev, aby stáhl vojska z celé Doněcké oblasti, jejíž část ukrajinské síly stále před ruskou invazní armádou brání.
Ukrajinci a Američané jednali o ukončení války na Ukrajině v sídle německého kancléře v Berlíně v neděli večer a dnes po poledni. Jednání se na ukrajinské straně účastnil i prezident Volodymyr Zelenskyj. Šéf ukrajinských vyjednavačů a bývalý ministr obrany Umerov po jednání uvedl, že byla „konstruktivní a produktivní“ a dosáhnout se podařilo „skutečného pokroku“.
„Doufáme, že do konce dne dosáhneme dohody, která nás posune blíže k míru,“ napsal Umerov na X. „Americký tým vedený Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem pracuje extrémně konstruktivně, aby Ukrajině pomohl najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá,“ dodal. Americkému týmu a prezidentovi Trumpovi poděkoval za „všechno to úsilí, které do toho vkládají“.
Americký tlak
Podle zdrojů agentury Reuters ovšem američtí vyjednavači dál tlačí na Ukrajinu, aby se stáhla z Doněcké oblasti. Také agentura AFP dříve s odkazem na své zdroje napsala, že Američané stále požadují po Ukrajině, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se z částí, které stále ovládá. Kyjev nadále odmítá územní ústupky, podle agentury Reuters Ukrajinci na jednáních žádné teritoriální ústupky neučinili. Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a za cenu výrazných ztrát ovládlo od té doby část jejího území na východě a jihovýchodě.
Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.
Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě
Leaders
Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.
Ukrajinský prezident Zelenskyj se dnes kromě jednání s Američany v kancléřství setkal také s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, předsedkyní Spolkového sněmu Julií Klöcknerovou a na programu má také setkání s kancléřem Friedriechem Merzem, s nímž se sejde na německo-ukrajinském hospodářském fóru.
Večer se uskuteční vrcholná evropská schůzka, které se kromě Merze a Zelenského zúčastní také francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, premiéři či prezidenti z Dánska, Finska, Itálie, Norska, Polska, Nizozemska a Švédska. Přidají se rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Mluvčí německé vlády Stefan Kornelius dnes dopoledne řekl, že pozvání dostali i Američané. Zda jej přijali, není jasné.