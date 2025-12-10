Nový magazín právě vychází!

VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody

VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody
Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, které se týkají i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.

Volkswagen zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci. Skupina v Indii prodává auta svých značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na místním trhu pouze dvouprocentní podíl.

O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.

Indie jako klíčový trh pro Škodu

Česká automobilka v letech 2022 a 2023 prodala v Indii více než 100 tisíc vozů. Po útlumu prodeje v Číně a odchodu z Ruska jde o její největší trh mimo Evropu. V Indii je zároveň odpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen. Aktuálně hledá místního partnera.

Obě továrny VW se nacházejí v západoindickém státě Maháráštra, kde společnost vyrábí automobily včetně SUV Škoda Kushaq, sedanu Volkswagen Virtus a vozů Audi Q3 a Q5. Prodávají se v Indii a vyvážejí se například do Mexika a Jižní Afriky.

Úsporný režim

Skupina podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters zavedla program předčasného odchodu pro dělnické pracovníky v zájmu racionalizace pracovní síly a jejího sladění se současnými potřebami. Zdroj také uvedl, že společnost chce zajistit, aby mohla i nadále vyplácet konkurenceschopné mzdy a aby závody pokračovaly v provozu.

Škoda Auto Volkswagen sdělila, že program předčasného odchodu do důchodu je dobrovolný a že byl zaveden na žádost odborů. Restrukturalizační program je podle ní navržen tak, aby posílil její podnikání a „znovu potvrdil náš dlouhodobý závazek vůči Indii.“

Program nabízí zaměstnancům proplacení 75 dnů za každý odpracovaný rok nebo za každý rok zbývající do důchodu – podle toho, která částka je nižší, uvedly zdroje Reuters. Dodaly, že zájemci, kteří se přihlásí do pěti až deseti dnů, obdrží bonus.

