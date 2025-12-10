VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody
Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, které se týkají i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.
Volkswagen zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci. Skupina v Indii prodává auta svých značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na místním trhu pouze dvouprocentní podíl.
O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.
Indie jako klíčový trh pro Škodu
Česká automobilka v letech 2022 a 2023 prodala v Indii více než 100 tisíc vozů. Po útlumu prodeje v Číně a odchodu z Ruska jde o její největší trh mimo Evropu. V Indii je zároveň odpovědná za aktivity celého koncernu Volkswagen. Aktuálně hledá místního partnera.
Obě továrny VW se nacházejí v západoindickém státě Maháráštra, kde společnost vyrábí automobily včetně SUV Škoda Kushaq, sedanu Volkswagen Virtus a vozů Audi Q3 a Q5. Prodávají se v Indii a vyvážejí se například do Mexika a Jižní Afriky.
Úsporný režim
Skupina podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters zavedla program předčasného odchodu pro dělnické pracovníky v zájmu racionalizace pracovní síly a jejího sladění se současnými potřebami. Zdroj také uvedl, že společnost chce zajistit, aby mohla i nadále vyplácet konkurenceschopné mzdy a aby závody pokračovaly v provozu.
Škoda Auto Volkswagen sdělila, že program předčasného odchodu do důchodu je dobrovolný a že byl zaveden na žádost odborů. Restrukturalizační program je podle ní navržen tak, aby posílil její podnikání a „znovu potvrdil náš dlouhodobý závazek vůči Indii.“
Program nabízí zaměstnancům proplacení 75 dnů za každý odpracovaný rok nebo za každý rok zbývající do důchodu – podle toho, která částka je nižší, uvedly zdroje Reuters. Dodaly, že zájemci, kteří se přihlásí do pěti až deseti dnů, obdrží bonus.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.