newstream.cz Politika Svět by se měl vrátit k míru, řekl Módí Putinovi

Svět by se měl vrátit k míru, řekl Módí Putinovi

Vladimir Putin a Naréndra Módí
ČTK
ČTK
ČTK

Svět by se měl vrátit k míru, řekl indický premiér Naréndra Módí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi na úvod společného jednání v Dillí. Putin indickému premiérovi poděkoval za pozornost, kterou Indie věnuje mírovému úsilí na Ukrajině, informovala agentura Reuters. Ruský prezident přijel do Indie ve čtvrtek na dvoudenní státní návštěvu, která je první po čtyřech letech.

Návštěva ruského prezidenta se koná v době, kdy Dillí vede jednání s USA o obchodní dohodě, která by snížila represivní cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na indické zboží v souvislosti s nákupy ruské ropy.

Putin připomněl, že Rusko a Indie mají vztahy v oblasti vojenství, vesmírného výzkumu, umělé inteligence a dalších. „Ve všech těchto oblastech máme v úmyslu pokročit,“ dodal ruský prezident.

Vladimir Putin naposledy navštívil Indii v roce 2021. Módí byl loni v Moskvě a oba vysocí představitelé se krátce setkali v září v Číně během summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).

Papež Lev XIV.

Karel Pučelík: Hledáte důstojný hlas Ameriky? Najdete ho ve Vatikánu

Politika

Americký prezident Donald Trump nemá na domácí scéně příliš mnoho efektivních oponentů. Zdá se však, že jednomu z jeho krajanů se daří i v MAGA světě prosadit. Papež Lev XIV. má připomínky vůči americkému postupu na Ukrajině, tvrdé imigrační politice a všeobecnému nárůstu nesnášenlivého populismu i ekonomickým nerovnostem. Vypadá to, že ačkoli papež i Trump mluví o křesťanství, každý z nich popisuje něco úplně jiného.

Karel Pučelík

Filip Turek

Turka za ministra životního prostředí nechce více než polovina Čechů

Politika

Více než polovina oslovených Čechů nechce čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka za ministra životního prostředí. Proti Turkovi je i část příznivců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas, kterého se na konci listopadu účastnilo 1021 respondentů.

ČTK

Pobočka ČSOB v Hollarově ulici v Ostravě se umístila na 2. místě v hodnocení soutěže VISA Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2025 a postupuje tak do finále, jehož vítěz bude vyhlášen na jaře 2026 během slavnostního galavečeru VISA Awards.

Odborné hodnotitele zaujala kombinace profesionálního prostředí, vysoké úrovně klientského servisu a  důrazu na inkluzivní přístup. Pobočka je plně bezbariérová, což zajišťuje pohodlný přístup pro všechny zákazníky včetně osob s omezenou schopností pohybu. Moderní interiér s čistými liniemi, přírodními materiály a promyšleným uspořádáním podporuje příjemnou atmosféru a komfort klientů.

Silným prvkem hodnocení byla rovněž orientace na zákaznickou zkušenost a digitální inovace. Pobočka disponuje samoobslužnými zónami dostupnými 24/7, poradci aktivně pomáhají klientům s mobilními i dalšími online službami, pracují s moderními nástroji zpětné vazby jako je například využití QR kódu pro hodnocení spokojenosti na Googlu.

Raiffeisenbank na Budějovické patří mezi nejlepší bankovní pobočky v Česku

Money

Pobočka Raiffeisenbank v Olbrachtově ulici u stanice metra Budějovická na Praze 4 se umístila na třetím místě za 3. čtvrtletí 2025 v prestižní soutěži Visa Bank Branch of the Year a postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny na jaře 2026 během Visa Awards.

Newstream & Partner

Samotní zaměstnanci aktivně pracují s mladými talenty, což porotce velmi zaujalo. Pobočka ČSOB se totiž aktivně zapojuje do programu „Studuj a pracuj“, který studentů umožňuje získat praxi přímo v bance, rozvíjet tak jejich odborné dovednosti a připravit je na budoucí kariéru v oboru. Součástí podpory je i úhrada profesních zkoušek u ČNB, která z účastníků programu činí perspektivní budoucí bankéře.

„Naši nominaci vnímám nejen jako profesní uznání celého týmu, ale zároveň i potvrzení, že patříme mezi nejlepší pobočky v České republice,“ uvedl Michal Klimeš, ředitel pobočky. „Je to ocenění naší práce v oblasti poradenství, digitálních služeb i klientské spokojenosti.“

Soutěž VISA Bank Branch of the Year oceňuje pobočky, které kombinují moderní technologie, kvalitní poradenství a přístupnost pro klienty. Hodnocení probíhá podle devíti kritérií zaměřených na zákaznickou zkušenost a inovace. Právě v těchto oblastech pobočka ČSOB Ostrava Hollarova v soutěži excelovala.

Olomoucká pobočka České spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year

Money

Pobočka České spořitelny na třídě Svobody v Olomouci zvítězila ve třetím čtvrtletí prestižní soutěže Visa Bank Branch of the Year 2025, která hodnotí zákaznický zážitek a kvalitu služeb v bankovních pobočkách po celé republice. Projekt pořádaný společností Visa sleduje devět kritérií – od přístupnosti a exteriéru přes využití digitálních technologií až po úroveň poradenství a celkový dojem z návštěvy.

Newstream & Partner

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.

Věra Tůmová

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Další kolo soutěže Visa Bank Branch of the Year zná vítěze. Kdo zabodoval?

Money

Pobočka Raiffeisenbank v Olbrachtově ulici u stanice metra Budějovická na Praze 4 se umístila na třetím místě za 3. čtvrtletí 2025 v prestižní soutěži Visa Bank Branch of the Year a postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou vyhlášeny na jaře 2026 během Visa Awards.

Odborní hodnotitelé ocenili především promyšlený design, přehlednou organizaci provozu a lidský přístup k obsluze klientů. Pobočka se nachází v jedné z nejfrekventovanějších částí Prahy přímo u stanice metra Budějovická a nabízí komfortní, bezbariérový přístup, otevřený interiér a příjemnou atmosféru. Moderní kombinace dřeva, skla a žlutých akcentů vytváří vizuálně atraktivní a zároveň funkční prostředí, které podporuje osobní komunikaci mezi klienty a poradci.

„Nový design nám velmi pomohl. Interiér je prosvětlený, kombinuje dřevo a sklo a působí teple a příjemně. Klienti často říkají, že se tu cítí komfortněji než dřív. Tento koncept se teď postupně zavádí i na dalších pobočkách,“ říká Daniel Krištof, ředitel pobočky Raiffeisenbank Budějovická.

Setkání porot soutěží Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year spojilo odborníky z retailu i bankovnictví

Money

Prvního října proběhlo v pražském Magenta Experience Center unikátní setkání porotců dvou prestižních soutěží – Visa Czech Top Shop a Visa Bank Branch of the Year. Společná snídaně, která se nesla v barvách Visa, nabídla prostor k osobnímu seznámení, výměně zkušeností i diskuzi o vývoji zákaznického zážitku v obou odvětvích.

Newstream & Partner

Součástí úspěchu je i důraz na osobní kontakt místo anonymního digitálního vyvolávacího systému. Na pobočce funguje recepce, kde pracovník vítá klienty, pomáhá s objednávkami a nasměruje je k bankéřům. Tento přístup se podle Krištofa osvědčil více než dříve testovaný vyvolávací systém: „Ukázalo se, že osobní přístup je efektivnější a klienti ho skutečně oceňují. Chceme, aby každý návštěvník odcházel s pocitem, že se mu někdo věnoval a že jeho čas má pro nás hodnotu.“

Raiffeisenbank Budějovická zároveň potvrzuje, že digitální technologie mají doplňovat, nikoli nahrazovat lidský kontakt. „Mnoho klientů si sice například může vyřídit půjčku online, ale raději přijde osobně. Chtějí si promluvit, poradit se a mít jistotu, že volí správné řešení,“ dodává Krištof.

Díky kombinaci profesionálního přístupu, moderního designu a otevřené komunikace se pobočka stala vzorovým příkladem propojení technologií a lidskosti, které odráží současné trendy ve vývoji bankovních služeb.

Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2025

Money

Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.

Newstream & Partner

