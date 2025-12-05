Svět by se měl vrátit k míru, řekl Módí Putinovi
Svět by se měl vrátit k míru, řekl indický premiér Naréndra Módí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi na úvod společného jednání v Dillí. Putin indickému premiérovi poděkoval za pozornost, kterou Indie věnuje mírovému úsilí na Ukrajině, informovala agentura Reuters. Ruský prezident přijel do Indie ve čtvrtek na dvoudenní státní návštěvu, která je první po čtyřech letech.
Návštěva ruského prezidenta se koná v době, kdy Dillí vede jednání s USA o obchodní dohodě, která by snížila represivní cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na indické zboží v souvislosti s nákupy ruské ropy.
Putin připomněl, že Rusko a Indie mají vztahy v oblasti vojenství, vesmírného výzkumu, umělé inteligence a dalších. „Ve všech těchto oblastech máme v úmyslu pokročit,“ dodal ruský prezident.
Vladimir Putin naposledy navštívil Indii v roce 2021. Módí byl loni v Moskvě a oba vysocí představitelé se krátce setkali v září v Číně během summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO).
Americký prezident Donald Trump nemá na domácí scéně příliš mnoho efektivních oponentů. Zdá se však, že jednomu z jeho krajanů se daří i v MAGA světě prosadit. Papež Lev XIV. má připomínky vůči americkému postupu na Ukrajině, tvrdé imigrační politice a všeobecnému nárůstu nesnášenlivého populismu i ekonomickým nerovnostem. Vypadá to, že ačkoli papež i Trump mluví o křesťanství, každý z nich popisuje něco úplně jiného.
Karel Pučelík: Hledáte důstojný hlas Ameriky? Najdete ho ve Vatikánu
Politika
Americký prezident Donald Trump nemá na domácí scéně příliš mnoho efektivních oponentů. Zdá se však, že jednomu z jeho krajanů se daří i v MAGA světě prosadit. Papež Lev XIV. má připomínky vůči americkému postupu na Ukrajině, tvrdé imigrační politice a všeobecnému nárůstu nesnášenlivého populismu i ekonomickým nerovnostem. Vypadá to, že ačkoli papež i Trump mluví o křesťanství, každý z nich popisuje něco úplně jiného.
Více než polovina oslovených Čechů nechce čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka za ministra životního prostředí. Proti Turkovi je i část příznivců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas, kterého se na konci listopadu účastnilo 1021 respondentů.
Turka za ministra životního prostředí nechce více než polovina Čechů
Politika
Více než polovina oslovených Čechů nechce čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka za ministra životního prostředí. Proti Turkovi je i část příznivců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Vyplývá to ze zveřejněného průzkumu společnosti NMS Research pro Český rozhlas, kterého se na konci listopadu účastnilo 1021 respondentů.