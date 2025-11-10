Nový magazín právě vychází!

Trump se opřel do kritiků. Kdo je proti clům, je hlupák, uvedl

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social označil za hlupáky lidi, kteří nesouhlasí se cly, které uvalil na dovoz z řady zemí světa. Spojené státy jsou podle šéfa Bílého domu nyní nejbohatší a nejrespektovanější zemí na světě, kde není téměř žádná inflace a ceny na akciovém trhu jsou rekordní. Země podle Trumpa zažívá nebývalé investice a všude vyrůstají nové továrny. Každému, kromě osob s vysokým příjmem, bude podle něj vyplacena dividenda ve výši nejméně 2000 dolarů, tedy asi 42 tisíc korun.

Nejvyšší soud USA tento týden začal projednávat, zda má Trump pravomoc uvalit rozsáhlá cla, která se stala středobodem zahraniční politiky jeho administrativy. Ta se odvolala k Nejvyššímu soudu USA poté, co soudy nižších instancí určily, že Trump použitím určeného pro nouzové situace k uvalení cel překročil své pravomoce.

„Lidé, kteří jsou proti tarifům, jsou HLUPÁCI,“ napsal Trump. Republikánský prezident ve čtvrtek řekl novinářům, že by bylo pro USA zničující, pokud by soud označil jeho cla za nelegální. Dodal, že chce pro tento případ připravit náhradní plán.

Do USA proudí biliony dolarů a země brzy začne splácet dluh ve výši 37 bilionů dolarů (777,4 bilionu korun), uvedl rovněž republikánský prezident. „Každému bude vyplacena dividenda ve výši minimálně 2000 dolarů (kromě osob s vysokými příjmy!),“ dodal Trump. V následujícím příspěvku na své sociální síti napsal, že bez zavedení cel by nebylo možné dosáhnout žádného z přínosů pro USA, které zmínil v prvním příspěvku.

Bílý dům již dříve uvedl, že pokud soud prohraje, zavede cla jinými prostředky, například zákonem, který prezidentovi umožní zavést dovozní poplatky až do výše 15 procent na 150 dní.

Trump otevřel Orbánovi kohoutky. Maďarsko může dál kupovat ruskou ropu a plyn

Názory

Maďarský premiér Viktor dosáhl zásadního politického úspěchu. U amerického prezidenta Donalda Trumpa si v sobotu zajistil podle svých slov „časově neomezenou“ výjimku na nákup ruské ropy i zemního plynu. Z výjimky nejen z Trumpových říjnových sankcí na ruské energetické kolosy Rosněfť a Lukoil bude těžit také Slovensko. Už jen proto, že většinu ropy, kterou dováží, zajišťuje importem z Ruska právě maďarský petrochemický podnik MOL.

Lukáš Kovanda

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
Obrat v obchodní válce? Trump a Si se dohodli na snížení cel i vývozu vzácných zemin

Politika

ČTK

Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.

„Vnímám obrovskou společenskou poptávku po výstavbě efektivního, dostupného, nájemního bydlení,“ říká Kunovský v podcastu Realitní Club. Nyní vyšel velký průzkum veřejného mínění, podle kterého je zhoršující se dostupnost bydlení největším českým problémem. Uvedlo to téměř padesát procent dotázaných lidí. Až s odstupem bylo pro čtvrtinu dotázaných klíčové zdravotnictví a sociální služby. Pro deset procent to byla bezpečnost, cituje Kunovský výsledky průzkumu.

Central Group se snaží přicházet s doporučeními a zahraničními zkušenostmi, jak zlepšit dostupnost bydlení. „Kdo se nesnaží hledat řešení, nemá právo situaci kritizovat,“ tvrdí.

Bytová výstavba

Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování

Reality

Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.

nst

Vytvořili jsme odborný think tank předních organizací a institucí - iniciativu pro dostupné bydlení,“ uvádí Kunovský. Iniciativa analyzuje a přichází s konkrétními kroky. Zároveň uvádí příklady ze světa, které nefungují. „Cesta do pekel je často dlážděná dobrými úmysly,“ uvádí Kunovský příklad z Německa, které zregulovalo trh s nájemním bydlením. Výsledkem bylo, že se nabídka zmenšila a ceny vzrostly. Nakonec regulaci zrušil německý ústavní soud.

Zásadní problém českého bytového trhu je podle něj fakt, že je málo bytů. A jak vypadá „baťovský systém“ výstavby dostupného bydlení? „Je to systém dostupných bytů, nájemních, družstevních i vlastnických. Pro veřejné i soukromé investory. S využitím typových projektů,“ popisuje šéf Central Groupu. Projekt vzniká asi rok a jsou v něm zapojeny například Česká spořitelna, KPMG, ČVUT nebo další partneři jako jsou Wienerberger nebo ČSOB. „Zkrátka největší hráči na trhu.“

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Kunovský si od systému Design&Build slibuje rozjezd masivní výstavby. Cituje další výzkum, podle kterého je pro 85 procent obyvatel důležitější investice do dostupného bydlení než do dopravy.

V dopravě přitom už systém nastavený je, každoročně do ní stát investuje přes sto miliard korun. „U bydlení tento systém chybí, proto jsou investice státu jen v jednotkách miliard ročně a ještě nejsou jisté. Nejde jenom o velikost investic, chceme postavit funkční „investiční mašinu“ se vzorovými postupy. Třeba vytvořením typových projektů, což snižuje cenu až o dvacet procent.“

Jde i o typové smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Když se nastaví „mašina“, čeká Kunovský, že by ke konci volebního období mohlo jít na výstavbu dostupného bydlení kolem dvaceti miliard veřejných korun ročně.

Takto se promění Hagibor.

Praha mění další brownfield. Nová čtvrť u metra ukazuje, kam míří ceny bytů

Reality

Z brownfieldu u metra Želivského vzniká nová městská čtvrť. Developer Crestyl zahájil výstavbu páté rezidenční budovy Kappa, která nabídne přes 250 bytů a přiblíží projekt Hagibor další fázi dokončení.

Petra Nehasilová

Financování je klíčové. Podle Kunovského by mělo být kombinované. Z deseti až třiceti procent, podle síly regionu, by pocházelo z dotací. Svou úlohu by měly hrát zvýhodněné úvěry, které obhospodařuje Národní a rozvojová banka. Řada měst má také vlastní úspory, tam je otázka prioritizace investic.

„Dokud není postavená „mašina“, může to být i politicky rizikové,“ poznamenává Kunovský. A také využít komerční financování. „Není ostuda si vzít hypotéku, není ani ostuda si vzít půjčku na něco, co se zhodnocuje a co je potřeba.“

Dušan Kunovský, majitel a šéf největšího tuzemského developera, byl hostem pořadu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

Dušan Kunovský

Miliardář Kunovský se chce stát novým Baťou. Rozvíjí obří projekt výstavby nájemního bydlení

Reality

Dalibor Martínek

Dušan Kunovský, Central Group

Modleme se, aby nedošlo ke kolapsu schvalování nových bytů, říká Dušan Kunovský

Reality

Dalibor Martínek

Dušan Kunovský, Central Group

Dušan Kunovský: Konec krize s bydlením se blíží. Připravujeme se na další boom

Reality

Dalibor Martínek

Americký Senát prolomil blokádu. Shutdown se možná chýlí ke konci

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký Senát schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných 60 hlasů ze 100 díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, uvedla agentura AP.

Americká vláda má výrazně omezené finance a funguje v režimu nouzových výdajů od 1. října. Takzvaný shutdown, kvůli kterému jsou rušeny tisíce letů či omezována potravinová pomoc pro chudé Američany, tedy trvá rekordních 40 dní. Skupina umírněných demokratů se po takřka šesti týdnech, co jejich strana blokovala veškeré pokusy republikánů zajistit vládě finance, rozhodla návrh podpořit.

Výměnou za to získali slib, že se v polovině prosince bude hlasovat o prodloužení státní podpory zdravotního pojištění, která by jinak vypršela začátkem příštího roku. Záruku, že bude podpora prodloužena, však nemají, píše AP. Proto většina demokratů návrh podpořit odmítla.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching

Siova dobrá vůle. Čína zrušila omezení vývozu vzácných kovů do USA

Politika

Čína zrušila omezení vývozu gallia, germania, antimonu a supertvrdých materiálů do Spojených států. Jedná se o důležité materiály pro výrobu polovodičů. Opatření platí od neděle do 27. listopadu 2026, píší tiskové agentury s odvoláním na čínské ministerstvo obchodu.

ČTK

