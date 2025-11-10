Trump se opřel do kritiků. Kdo je proti clům, je hlupák, uvedl
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social označil za hlupáky lidi, kteří nesouhlasí se cly, které uvalil na dovoz z řady zemí světa. Spojené státy jsou podle šéfa Bílého domu nyní nejbohatší a nejrespektovanější zemí na světě, kde není téměř žádná inflace a ceny na akciovém trhu jsou rekordní. Země podle Trumpa zažívá nebývalé investice a všude vyrůstají nové továrny. Každému, kromě osob s vysokým příjmem, bude podle něj vyplacena dividenda ve výši nejméně 2000 dolarů, tedy asi 42 tisíc korun.
Nejvyšší soud USA tento týden začal projednávat, zda má Trump pravomoc uvalit rozsáhlá cla, která se stala středobodem zahraniční politiky jeho administrativy. Ta se odvolala k Nejvyššímu soudu USA poté, co soudy nižších instancí určily, že Trump použitím určeného pro nouzové situace k uvalení cel překročil své pravomoce.
„Lidé, kteří jsou proti tarifům, jsou HLUPÁCI,“ napsal Trump. Republikánský prezident ve čtvrtek řekl novinářům, že by bylo pro USA zničující, pokud by soud označil jeho cla za nelegální. Dodal, že chce pro tento případ připravit náhradní plán.
Do USA proudí biliony dolarů a země brzy začne splácet dluh ve výši 37 bilionů dolarů (777,4 bilionu korun), uvedl rovněž republikánský prezident. „Každému bude vyplacena dividenda ve výši minimálně 2000 dolarů (kromě osob s vysokými příjmy!),“ dodal Trump. V následujícím příspěvku na své sociální síti napsal, že bez zavedení cel by nebylo možné dosáhnout žádného z přínosů pro USA, které zmínil v prvním příspěvku.
Bílý dům již dříve uvedl, že pokud soud prohraje, zavede cla jinými prostředky, například zákonem, který prezidentovi umožní zavést dovozní poplatky až do výše 15 procent na 150 dní.
