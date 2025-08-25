Trumpův plán na získání Nobelovy ceny má trhlinu

Nový magazín právě vychází!

Tři z pěti členů výboru, který uděluje Nobelovu cenu za mír, v minulosti veřejně kritizovali amerického prezidenta Donalda Trumpa. Píše to deník The Washington Post. Podle listu to tak snižuje šance, že by Trump ocenění, po kterém touží, získal. U dvou členů je přitom kritika relativně nedávná. Pro získání ceny je nutná podpora přinejmenším tří členů.

V květnu za rozkládání demokracie kritizovala amerického prezidenta členka výboru a bývalá norská ministryně Kristin Clemetová. „Dělá, co může, aby zbořil liberální světový řád postavený na pravidlech,“ uvedla.

V prosinci, tedy po prezidentských volbách, Trumpa kritizoval také předseda výboru Jorgen Watne Frydnes, který současně varoval před omezováním svobody slova v demokratických státech. „Během předvolební kampaně Trump slovně zaútočil na média ve více než 100 případech,“ připomíná list výrok Frydnese.

Vůči Trumpovi se vymezila i další členka výboru bývalá politička z norské Strany práce Gry Larsenová, která byla aktivní v ekologických a humanitárních organizacích. V roce 2020 zveřejnila na svých stránkách fotku červené kšiltovky, která se stala symbolem Trumpova působení v politice, s nápisem Make Human Rights Great Again (Učinit lidská práva znovu skvělými). Při prvním prezidentském mandátu pak Larsenová napsala, že Trump svojí politikou ohrožuje miliony lidských životů.

Nominaci na Nobelovu cenu za mír slíbili Trumpovi Pákistán, izraelský premiér Benjamin Netanjahu a také arménský premiér Nikola Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Alijev a Pašinjan se v tomto smyslu vyjádřili, když ve Washingtonu v srpnu podepsali dokument o urovnání mnoholetého konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem.

Podle tisku Trump o možnosti udělení Nobelovy ceny mluvil v telefonátu s norským ministrem financí a bývalým generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Podle deníku The Washington Post je snaha o získání ocenění možná jedním z důvodů, proč se Trump rozhodl sehrát aktivní roli v jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou o ukončení války. Sám Trump se na sociálních sítích prezentuje jako politik, který je schopný urovnávat mezinárodní konflikty.

To, že by Trump letos získal Nobelovu cenu za mír, je nepravděpodobné, protože lhůta pro podání kandidatury skončila 31. ledna, tedy jen několik týdnů po prezidentské inauguraci. Výbor uvedl, že obdržel 338 kandidatur. Detaily o kandidátech a navrhovatelích zveřejňuje s padesátiletým odstupem. Podle serveru výboru by se na udělení ceny měli shodnout všichni jeho členové. „Ve velmi vzácných případech, kdy je to nemožné, je rozhodnutí přijato většinou,“ uvádí pětičlenný orgán.

Republikánský prezident Donald Trump pohrozil dalšímu městu vedenému demokraty, že do jeho ulic pošle Národní gardu. Tentokrát se jedná o Baltimore ve státě Maryland, píší tiskové agentury. Trump odůvodňuje vyslání vojáků vysokou kriminalitou, což ale místní politici odmítají.

Trump již nasadil Národní gardu v Los Angeles, když se tam konaly demonstrace proti zadržování migrantů, a ve Washingtonu. Republikánský prezident tento týden uvedl, že by podobně mohl postupovat i v Chicagu či New Yorku. Podle amerických médií ministerstvo obrany již zpracovává plány vyslání Národní gardy do Chicaga.

Za vysokou kriminalitu Trump kritizuje i stát Maryland a město Baltimore, které se tam nachází. Kritiku kvůli vysoké kriminalitě však odmítá guvernér státu Maryland Wes Moore, který prezidenta vyzval, aby se spolu prošli po městě. „Naposledy byla míra vražd v Baltimore tak nízká v době, kdy jsem ještě nebyl na světě,“ uvedl šestačtyřicetiletý demokratický politik, který tvrdí, že za jeho vlády kriminalita ve státě klesla.

Trump však nabídku na společnou procházku na své sociální síti Truth Social odmítl a Moorea vyzval, aby dříve snížil kriminalitu ve městě. „Pokud Wes Moore potřebuje pomoc, (..) pošlu tam vojáky, jak jsem to udělal v nedalekém (Washingtonu) DC, a rychle to tam vyčistím od zločinu,“ napsal Trump. Tvrdí, že vyslání gardy do Washingtonu v srpnu vedlo v krátkém čase k prudkému snížení kriminality.

Opoziční demokraté však prezidentovy plány odmítají a poukazují, že v řadě měst kriminalita i bez Národní gardy klesá. Šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries, který byl zvolen v New Yorku, podle listu The New York Times řekl, že Trump nemá pravomoc do měst posílat Národní gardy. Další demokratičtí zástupci tvrdí, že se prezident chce jen předvést před voliči.

Rusko a Ukrajina si vyměnily 146 válečných zajatců

Rusko a Ukrajina si vyměnily 146 válečných zajatců
Profimedia
ČTK
ČTK

Rusko a Ukrajina si vyměnily po 146 válečných zajatcích, oznámilo v neděli ministerstvo obrany v Moskvě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj výměnu potvrdil, počty nesdělil. Podle ruského resortu se výměna týkala vojáků obou stran, ale do vlasti se podle něj vrací také osm obyvatel ruské Kurské oblasti, kam loni pronikla ukrajinská armáda a měsíce ovládala část tamního území. Rovněž ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci informuje o návratu vojáků i civilistů.

„V současné době se ruští vojáci nacházejí na území Běloruské republiky, kde jim je poskytována nezbytná psychologická a lékařská pomoc,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram s poznámkou, že následně vojáci zamíří do Ruska.

Ukrajinský štáb uvedl, že se výměna odehrála v souladu s dohodami dosaženými mezi Rusy a Ukrajinci během nedávných jednání v tureckém Istanbulu. „Zároveň bylo v rámci další - už 68. výměny - osvobozeno osm ukrajinských civilistů,“ uvedl štáb, podle něhož jsou mezi propuštěnými například novináři Dmytro Chyljuk a Mark Kaliuš, zdravotník Serhij Kovaljov nebo bývalý starosta Chersonu Volodymyr Mykolajenko. Propuštěné nyní podle štábu čeká lékařské vyšetření, léčba, rehabilitace a reintegrace do společnosti po delší izolaci v zajetí.

Zelenskyj na síti X uvedl, že většina propuštěných byla v ruském zajetí od roku 2022 a jsou mezi nimi vojáci, členové národní gardy nebo pohraniční stráže i civilisté.

Ve výměně se podle Moskvy diplomaticky angažovaly Spojené arabské emiráty. Zelenskyj této zemi ve svém příspěvku poděkoval.

Stanice CNN už dříve napsala, že výměny válečných zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem jsou relativně pravidelné. Rozsáhlé výměny také byly v podstatě jediným výsledkem prvních přímých jednání mezi Rusy a Ukrajinci za poslední tři roky, které se letos dvakrát odehrály v Turecku.

Ukrajinský koordinační štáb pro otázky zacházení s válečnými zajatci nyní na svém webu informuje o návratu celkem 5941 lidí z ruského zajetí. Ukrajina se rozsáhlé ruské vojenské agresi brání od 24. února 2022.

