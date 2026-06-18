Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Politika Když hoří Ukrajina, bude hořet i Moskva, vzkázal Zelenskyj. Kreml mluví o konci šancí na jednání

Když hoří Ukrajina, bude hořet i Moskva, vzkázal Zelenskyj. Kreml mluví o konci šancí na jednání

Útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku může pouze Putin, řekl Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Zelenskyj tvrdí, že útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku platí kvůli Putinovi i oni sami. Kreml naopak varuje, že podobné údery vzdalují možnost přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem.

Nejnovější ukrajinské útoky na ruské území podle Kremlu oddalují možnost osobního setkání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvedl to zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov poté, co Moskva čelila jednomu z největších ukrajinských leteckých útoků od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

„Nepřibližuje to užší osobní kontakty mezi šéfem kyjevského režimu a naším prezidentem,“ řekl Ušakov podle agentury TASS.

Viktor Orbán

To, co drželo Orbána u moci 16 let, se zhroutilo za dva měsíce. Jeho mediální impérium se rozpadá

Politika

Orbánovo mediální zázemí, které mu roky pomáhalo držet moc, se po volební porážce rychle rozpadá. Proorbánskou skupinu Mediaworks čeká vlna výpovědí, zavírání titulů a zásadní oslabení vlivu.

nst

Přečíst článek

„Za válku nese odpovědnost pouze Vladimir Putin“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak uvedl, že údery na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku nese odpovědnost pouze Vladimir Putin. „Hlavní je, aby ruský lid začal vnímat, že tuto válku vede jediný člověk, Putin, zatímco obyčejní lidé za ni platí veškerou cenu,“ řekl Zelenskyj novinářům podle agentury AFP.

„Tuto válku nechceme, nikdy jsme ji nechtěli. Ale pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva,“ dodal prezident země, která se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana sestřelila 190 ukrajinských dronů. Dodal, že kromě rafinerie ve čtvrti Kapotňa v jihovýchodní části metropole bylo poškozeno také nákupní centrum na předměstí Moskvy. Zelenskyj označil údery za opodstatněnou reakci na ruské útoky proti Ukrajině.

Požár moskevské ropné rafinerie Gazprom Neft v Moskvě ČTK

Ušakov v této souvislosti zmínil také středeční útok na autobus s dětským fotbalovým týmem z běloruského Homelu v Brjanské oblasti na západě Ruska. Podle ruských úřadů při něm zemřela žena z doprovodu výpravy. Ukrajinská armáda ale tvrzení Moskvy popřela a označila ho za smyšlenku a provokaci Kremlu.

Běloruský prezident a Putinův spojenec Alexandr Lukašenko útok na autobus označil za banditismus a terorismus hraničící s otevřeným fašismem. Běloruské ministerstvo zahraničí si podle TASS kvůli incidentu předvolalo ukrajinského chargé d’affaires a předalo mu protestní nótu.

„Napumpování“ Trumpa škodlivými myšlenkami

Kreml zároveň kritizuje vývoj kolem summitu G7 ve francouzském Évianu. Ušakov prohlásil, že evropští představitelé „napumpovali“ amerického prezidenta Donalda Trumpa škodlivými myšlenkami. „O ukrajinské otázce se na summitu G7 aktivně diskutovalo. Jak se dalo očekávat, Trump byl napumpován, řekl bych, pravděpodobně neprospěšnými, ne-li škodlivými myšlenkami,“ uvedl.

Americký prezident ve Francii řekl, že Rusko ztrácí více vojáků než Ukrajina, a označil Moskvu za stranu, která je ve válce útočníkem. Zároveň ujistil, že udělá vše, co bude v jeho silách, aby mezi Ukrajinou a Ruskem dosáhl míru. Ušakov připustil, že od summitu G7 nebyl Kreml s Trumpovou administrativou v kontaktu. Zároveň tvrdí, že Evropané se mylně domnívají, že se situace na bojišti mění ve prospěch Ukrajiny.

Lídři G7

G7 přitvrdí vůči Rusku. Ukrajině slibuje více zbraní i nové sankce

Politika

Lídři zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na dalším zpřísnění sankcí proti Rusku a navýšení vojenské pomoci Ukrajině. Ta se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek.

nst

Přečíst článek

Ruské ministerstvo obrany mezitím informovalo o dalším postupu ruských sil. Podle Moskvy převzaly kontrolu nad vesnicí Raj-Oleksandrivka v Doněcké oblasti.

Napětí mezi oběma stranami posílil také spor o poškození Kyjevskopečerské lávry v Kyjevě. Podle Ukrajiny zasáhlo Rusko pravoslavný klášter v pondělí. Po úderu začala hořet střecha Uspenského chrámu, jehož původ sahá do 11. století. Památka je zapsaná na seznamu UNESCO. Zelenskyj útok označil za jeden z dosud největších ruských zločinů proti křesťanské kultuře.

12 fotografií v galerii

Moskva odpovědnost odmítá. Tvrdí, že při nočním útoku na ukrajinskou metropoli mířila na vojenské továrny a zařízení pro výrobu dronů, nikoli na historický klášter. Škody na lávře podle ruského ministerstva obrany způsobila střela protivzdušné obrany Patriot vyrobená ve Spojených státech, která mohla selhat. Moskva zároveň tvrdí, že západní státy dodaly Kyjevu zbraně s prošlou životností.

„Ozbrojené síly Ruské federace neplánují ani neprovádějí útoky na civilní infrastrukturu,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina a řada západních zemí ale tvrdí, že za útokem na klášter stálo Rusko.

Související

Pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra
Aktualizováno

„Putin je barbar,“ zní z Kyjeva. Ruský útok poškodil slavnou Kyjevskopečerskou lávru

Politika

nst

Přečíst článek

Babiš varuje Michla: Zvýšení sazeb poškodí lidi, podnikatele i ekonomiku

Babiš varuje Michla: Zvýšení sazeb poškodí lidi, podnikatele i ekonomiku
Profimedia
ČTK
ČTK

ČNB stojí před rozhodnutím, které může zdražit úvěry i hypotéky. Premiér Andrej Babiš před zvýšením sazeb varuje, analytici ale kvůli inflaci, mzdám a dražším službám čekají spíš utažení měnové politiky.

Krátce před dnešním rozhodnutím bankovní rady České národní banky (ČNB) o nastavení úrokových sazeb premiér Andrej Babiš (ANO) varoval před jejich navýšením. Novinářům při odletu na unijní summit řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Podle analytiků bude rada zvažovat, zda ponechá základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, nebo ji zvýší o čtvrt procentního bodu. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Tuto možnost naznačil minulý týden v rozhovoru s agenturou Bloomberg i guvernér ČNB Aleš Michl. Kroky ČNB kritizuje předseda vlády opakovaně.

Babiš nechápe

„Nechápu, proč by ČNB měla navyšovat sazby,“ řekl premiér s tím, že Česko uplatňuje vyšší úrokovou sazbu než eurozóna. Evropská centrální banka nicméně minulý týden zvýšila svou klíčovou depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Podle Babiše k tomu má důvod vzhledem k inflaci, v Česku ale takový problém nevidí.

Lukáš Kovanda: ČNB dnes řeší dilema. Zvednout sazby, nebo nevypadat jako Babišův spojenec

Názory

Dnešní zasedání ČNB je testem nervů i kredibility, tedy toho, jak přesvědčivě dokáže centrální banka udržet obraz nezávislé instituce v prostředí, kde se najednou zkřížily geopolitika, globální měnová politika a domácí politika.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Koncem května Babiš vyzval Michla, aby centrální banka úrokové sazby snížila. Podle zákona je centrální banka nezávislá. Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. V dubnu meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta, důvodem bylo zejména zdražení pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě.

„Pokud nás někdo kritizuje za výši hypoték a úvěrů, kdy hlavně na sazbě vydělávají komerční banky, tak nám se to nelíbí. Doufejme, že ČNB k tomu nepřistoupí, protože by tím zásadně poškodila životy všech spoluobčanů, podnikatelů a celé ekonomiky,“ uvedl. Jeho hnutí čelí kritice kvůli předvolebním slibům, že sníží ceny hypoték.

Aleš Michl

Dalibor Martínek: Michl versus Babiš. Nejde o sazby, jde o nezávislost ČNB

Názory

Česká národní banka bude rozhodovat o výši úrokových sazeb. Všeobecné očekávání trhu je, že bankovní radní zvýší základní úrokovou sazbu z 3,50 na 3,75 procenta. Stane se tak? A co by to znamenalo pro českou ekonomiku?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb zesílily a že jejich úprava na červnovém zasedání je reálnou možností. Pokud by ČNB skutečně ke zpřísnění měnové politiky přistoupila, bylo by to první zvýšení sazeb od doby, kdy se Michl stal v červenci 2022 guvernérem.

Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš předpokládá zvýšení sazeb, a to zejména kvůli pokračujícím inflačním tlakům vyvolaným konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu. Nic na tom podle něj nemění ani podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které by mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Bankovní radu podle Bureše přesvědčí i rychlejší než očekávaný růst mezd v prvním čtvrtletí a setrvalý růst cen služeb v blízkosti pěti procent.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

David Marek: ČNB dusí ekonomiku. Snižování sazeb by mělo být mnohem rychlejší

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
ČNB
Aktualizováno

ČNB drží sazby beze změny. Základní úrok zůstává na 3,5 procenta

Money

ČTK

Přečíst článek

Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní

Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní
Alliance Laundry CE, užito se svolením
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Jedním z nejrychleji rostoucích poskytovatelů profesionálních prádelenských řešení ve střední Evropě je společnost Alliance Laundry CE. Již pětatřicet let působí Alliance Laundry CE v Příboře v Moravskoslezském kraji, toto výročí si v těchto dnech připomíná.

Společnost se vyznačuje technologiemi, které kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí. „Hlavním pilířem všech produktů, služeb i dlouhodobého rozvoje naší společnosti, je udržitelnost. Reagujeme tak na rostoucí tlak podniků i veřejnosti na ekologicky odpovědné provozy. Naše technologie, které podporuje největší vývojové centrum prádelenství v Evropě, jež v Příboře sídlí, kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí,“ říká Jan Vleugels, generální ředitel společnosti.

Alliance Laundry CE exportuje své výrobky do celého světa, 98 procent produkce směřuje na zahraniční trhy, zejména do zemí Evropské unie, na Střední Východ a do Asie. Může se pyšnit špičkovým evropským vývojovým centrem STAR Center, v němž vyvíjí a testuje nové produkty a technologie, což umožňuje být na špici technologických inovací v našem oboru.

Alliance Laundry CE dlouhodobě prosazuje přístup, který přesahuje běžné technologické inovace. Udržitelnost není doplňkem, ale klíčovým kritériem při vývoji každého řešení. Společnost se zaměřuje na snižování spotřeby vody a energie, minimalizaci chemické zátěže, prodloužení životnosti textilu i zařízení, obnovitelný přístup k materiálům a digitální, tedy maximální efektivitu řízení provozu.

„Naším cílem je ukázat, že profesionální praní může být nejen efektivní, ale také šetrné k planetě. Udržitelnost je pro nás závazek, nikoli marketingový trend. Jsme přesvědčeni, že budoucnost profesionálního praní bude stát na kombinaci inovací, digitalizace a ekologické odpovědnosti. Chceme být lídrem této změny a pomáhat firmám napříč odvětvími přecházet na udržitelnější provoz,“ dodává Jan Vleugels.

Alliance Laundry CE v číslech

Společnost zaměstnává celosvětově přes 3 500 lidí a má ve více než 140 zemích nainstalováno více než čtyři miliony komerčních jednotek. Pokud bychom tyto stroje postavili vedle sebe, vytvořily by řadu dlouhou zhruba 3 tisíce kilometrů, což je přibližně vzdálenost z Prahy až k portugalskému pobřeží Atlantiku. Moderní průmyslové pračky, které dokážou v jedné várce vyprat až 180 kilogramů prádla, co v jednom cyklu představuje například dresy pro více než 10 kompletních fotbalových týmů najednou. Vzhledem k tomu, že komerční pračky běží v průměru v osmi až deseti cyklech denně, tak jediný stroj obslouží potřeby stovek lidí každý den. Pokud jde o úsporu vody, moderní chytré pračky se senzory zatížení, které jsou součástí portfolia Alliance Laundry CE, snížily spotřebu vody až o 28 procent oproti starším modelům. High-speed odstřeďování pak zkracuje dobu sušení až o 20 procent, což je klíčové vzhledem k tomu, že sušení je energeticky nejnáročnější část procesu.

  • 35 let působení závodu v Příboře
  • 98 procent produkce směřuje na export
  • více než 140 zemí, kde jsou technologie společnosti instalovány
  • přes 4 miliony komerčních jednotek nainstalovaných po celém světě
  • řada těchto strojů by vedle sebe měřila asi 3 000 kilometrů
  • až 180 kilogramů prádla v jedné várce u největších průmyslových praček
  • až 28 procent úspora vody oproti starším modelům
  • až 20 procent kratší doba sušení díky high-speed odstřeďování
  • více než 3 500 zaměstnanců celosvětově

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související