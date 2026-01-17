Martin Kupka je novým předsedou ODS. Po dvanácti letech střídá Petra Fialu
Občanskou demokratickou stranu povede dosavadní místopředseda a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. V tajné volbě na pražském kongresu porazil místostarostu Ostravy-Jihu Radima Ivana. Kupka chce z ODS vybudovat sebevědomou opoziční sílu a vrátit ji zpět do vlády.
Pražský kongres ODS dnes zvolil novým předsedou strany Martina Kupku. V tajném hlasování získal 327 hlasů z celkem 508 platných, jeho protikandidát Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů. Dosavadní předseda Petr Fiala po dvanácti letech funkci opustil, Kupka mu za dlouholetou práci pro stranu veřejně poděkoval.
Kupka ve svém kandidátském projevu zdůraznil, že chce, aby ODS byla „silná, sebevědomá a kompetentní“. Strana podle něj musí sehrát roli důsledné opoziční síly vůči vládě ANO, SPD a Motoristů. „Budeme vládu kontrolovat, pojmenovávat její chyby a brzdit je. Tam, kde se to nepodaří, nabídneme vlastní řešení,“ řekl delegátům.
Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.
Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral
Názory
Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.
Za hlavní protivníky ODS označil politické subjekty, které chtějí Česko vyvést z NATO či Evropské unie, případně podle něj ohrožují ekonomickou a politickou svobodu. Cílem ODS je podle Kupky návrat do vlády. „Ne proto, že je to dobré pro ODS, ale proto, že je to dobré pro Českou republiku,“ uvedl.
Nový předseda chce ODS znovu pevně spojit s reformami a vrátit jí pozici první volby pro podnikatele. Strana by se měla zaměřit mimo jiné na snížení daňové zátěže práce a omezení daňových výjimek. Zároveň plánuje vytvoření stínové vlády, která by působila nejen v Praze, ale i v regionech.
Kupka avizoval sérii lokálních programových konferencí a následné celostranické jednání. ODS chce aktualizovat své programové teze. „Pokud nepochopíme, že se svět změnil, nemůžeme vyhrávat,“ řekl.
V zahraničněpolitických otázkách se Kupka jasně přihlásil k členství Česka v EU a NATO a podpoře Ukrajiny čelící ruské agresi. Podle něj by se Česká republika měla realistickou politikou stavět na stranu práva.