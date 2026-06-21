Putinův poradce se pustil do USA: Západ marně věří v porážku Ruska, vzkázal Ušakov
Kreml tvrdí, že USA nedokážou naplnit ujednání Trumpa s Putinem z Aljašky, a Západu vzkazuje, že sází na porážku Ruska marně. Ukrajina mezitím podle analýz získává část území zpět a dál útočí na ruskou ropnou infrastrukturu.
Spojené státy podle Kremlu nedokážou naplnit ujednání, o nichž loni na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. V rozhovoru pro agenturu TASS to uvedl zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov. Zároveň prohlásil, že Západ se mýlí, pokud počítá s porážkou Ruska.
Schůzka Trumpa a Putina v Anchorage na Aljašce oficiálně skončila bez závěrečné dohody. Oba prezidenti tam ale jednali o možném mírovém řešení války na Ukrajině. Návrhy, o nichž se mluvilo, počítaly s tím, že by Kyjev postoupil Rusku i část dosud nedobytého ukrajinského území. Ukrajina to odmítá a navrhuje zastavení bojů na současné linii a zahájení jednání. S tím zase nesouhlasí Moskva.
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„Jedna strana nyní zůstává oddána dohodám projednaným v Anchorage, zatímco druhá strana se ukazuje jako neschopná dosažené dohody naplnit,“ řekl Ušakov. Podobně se v poslední době vyjadřovali i další ruští představitelé včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova.
Ušakov také vzkázal Západu, že pokud mluví o naději na ruskou porážku, měl by podle něj pozorně sledovat situaci na bojišti. Tvrdí, že tam ruské jednotky „stabilně postupují“.
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Politika
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Ukrajina na bojišti postupuje
Dostupné analýzy ale ukazují i jiný obraz. Agentura AFP na začátku června s odvoláním na údaje amerického Institutu pro studium války uvedla, že Ukrajina v květnu získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních území. Už druhý měsíc za sebou se tak podle této analýzy zmenšila plocha území okupovaného Ruskem. V dubnu se území ovládané Moskvou zmenšilo zhruba o 120 kilometrů čtverečních, poprvé za dva a půl roku.
Ukrajina zároveň pokračuje v útocích drony na ruskou ropnou infrastrukturu hluboko ve vnitrozemí. Tyto údery v některých oblastech přispívají k nedostatku pohonných hmot. Problémy s benzinem a naftou hlásí i území okupovaná Ruskem.
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