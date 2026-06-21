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newstream.cz Politika Putinův poradce se pustil do USA: Západ marně věří v porážku Ruska, vzkázal Ušakov

Putinův poradce se pustil do USA: Západ marně věří v porážku Ruska, vzkázal Ušakov

Jurij Ušakov
ČTK
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Kreml tvrdí, že USA nedokážou naplnit ujednání Trumpa s Putinem z Aljašky, a Západu vzkazuje, že sází na porážku Ruska marně. Ukrajina mezitím podle analýz získává část území zpět a dál útočí na ruskou ropnou infrastrukturu.

Spojené státy podle Kremlu nedokážou naplnit ujednání, o nichž loni na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. V rozhovoru pro agenturu TASS to uvedl zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov. Zároveň prohlásil, že Západ se mýlí, pokud počítá s porážkou Ruska.

Schůzka Trumpa a Putina v Anchorage na Aljašce oficiálně skončila bez závěrečné dohody. Oba prezidenti tam ale jednali o možném mírovém řešení války na Ukrajině. Návrhy, o nichž se mluvilo, počítaly s tím, že by Kyjev postoupil Rusku i část dosud nedobytého ukrajinského území. Ukrajina to odmítá a navrhuje zastavení bojů na současné linii a zahájení jednání. S tím zase nesouhlasí Moskva.

„Jedna strana nyní zůstává oddána dohodám projednaným v Anchorage, zatímco druhá strana se ukazuje jako neschopná dosažené dohody naplnit,“ řekl Ušakov. Podobně se v poslední době vyjadřovali i další ruští představitelé včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Ušakov také vzkázal Západu, že pokud mluví o naději na ruskou porážku, měl by podle něj pozorně sledovat situaci na bojišti. Tvrdí, že tam ruské jednotky „stabilně postupují“.

Útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku může pouze Putin, řekl Zelenskyj

Když hoří Ukrajina, bude hořet i Moskva, vzkázal Zelenskyj. Kreml mluví o konci šancí na jednání

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Zelenskyj tvrdí, že útoky na Moskvu mají Rusům ukázat, že za válku platí kvůli Putinovi i oni sami. Kreml naopak varuje, že podobné údery vzdalují možnost přímého jednání mezi Putinem a ukrajinským prezidentem.

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Ukrajina na bojišti postupuje

Dostupné analýzy ale ukazují i jiný obraz. Agentura AFP na začátku června s odvoláním na údaje amerického Institutu pro studium války uvedla, že Ukrajina v květnu získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních území. Už druhý měsíc za sebou se tak podle této analýzy zmenšila plocha území okupovaného Ruskem. V dubnu se území ovládané Moskvou zmenšilo zhruba o 120 kilometrů čtverečních, poprvé za dva a půl roku.

Ukrajina zároveň pokračuje v útocích drony na ruskou ropnou infrastrukturu hluboko ve vnitrozemí. Tyto údery v některých oblastech přispívají k nedostatku pohonných hmot. Problémy s benzinem a naftou hlásí i území okupovaná Ruskem.

Okupační správa Krymu dnes pozastavila prodej pohonných hmot veřejnosti i firmám na všech čerpacích stanicích. Palivo má být vyhrazeno pouze vládním orgánům.

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Karel III. zveřejní daňové přiznání. Jako první britský monarcha v moderní historii

Karel III. zveřejní daňové přiznání
ČTK
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Karel III. udělá krok, který žádný britský monarcha v moderní historii neudělal. Zveřejní své daňové přiznání a Buckinghamský palác tvrdí, že jde o součást snahy otevřít královské finance veřejnosti.

Britský král Karel III. zveřejní své daňové přiznání. Podle BBC půjde o první takový krok britského panovníka v moderní historii. Zdroje stanice uvádějí, že se pro něj král rozhodl sám. Buckinghamský palác vysvětluje zveřejnění daní snahou o větší transparentnost a modernizaci monarchie.

Palác má královy daňové údaje zveřejnit ve čtvrtek jako novou položku ve výročním vyúčtování. Veřejnost tak získá přehled o daňových platbách Karla III. za období 2024 až 2025.

Princ z Walesu, v Cornwallu známý také jako vévoda z Cornwallu, hovoří během návštěvy nové rezidenční výstavby Cornwallského vévodství v Tretherrasu v Cornwallu.

„Nejsme jen landlordi.“ Princ William chce své Cornwallské vévodství vést sociálněji

Politika

Cornwallské vévodství je zdrojem peněz pro prince Williama a jeho rodinu. Je to dobře šlapající podnik, díky kterému je princ z Walesu jedním z největších vlastníků pozemků v zemi. Královská rodina se ale vedle toho snaží podporovat i sociální rozměr, který by měl v příštích letech posílit.

Karel Pučelík

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Součástí zveřejněných informací mají být daně z králových příjmů, například ze zisků Lancasterského vévodství, případných osobních investic a výnosů ze soukromých královských panství Sandringham a Balmoral.

Tlak na otevřenost

Tlak na větší otevřenost královských financí zesílil po skandálech kolem králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora, dříve známého jako princ Andrew. Karel přitom informace o svých daních zveřejňoval už v době, kdy byl princem z Walesu.

Britský monarcha nemá povinnost platit daň z příjmu, dědickou daň ani daň z kapitálových výnosů. Karel III. ale dobrovolně platí daň z příjmu a daň z kapitálových výnosů z případného prodeje svého soukromého majetku.

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Brity šokoval účet za korunovaci. „Nehorázná paráda“ se však ekonomice vyplácí

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Karel Pučelík

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Případ Prokop. Pro někoho je bydlení dostupné

Ondřej Prokop
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ondřej Prokop, kandidát na pražského primátora za ANO, se stal vítězem pomyslné ankety ‚kauza týdne‘. Svými zatajovanými nákupy bytů zaujal média i šéfa strany Andreje Babiše.

Na celém příběhu nákupu bytů Ondřeje Prokopa, který do detailu neznáme, je zajímavých hned několik okolností. Za prvé propojení Prokopa s případem úplatkářství v motolské nemocnici. Prokop si pořídil byt za téměř dvacet milionů od společnosti Geosan, od které podle policejní verze měl bývalý šéf nemocnice Miloslav Ludvík požadovat úplatek. Policie si Prokopa pozvala k podání vysvětlení, on však nic neřekl s odkazem na doporučení advokáta. Pro politika stopka.

Druhou, trochu mimoběžnou okolností je, jak se informace kolem Prokopova realitního podnikání dostaly do médií. Pouští snad policie v případě, kdy nedokáže sehnat relevantní důkazy, informace vybraným médiím, aby podezřelou a známou osobu zdiskreditovala? V Česku patrně běžný postup. Ministerstvo vnitra nebo státní zástupci nic, mlčení? Ještě by se mohla nabízet jiná možnost, a to politické soupeření. Měl někdo informace, které poskytl policii? Pro Prokopa to může být zajímavý námět k úvahám, zda by v takovém případě šlo o politickou konkurenci, nebo vnitrostranický boj.

Ondřej Prokop vysvětluje své majetkové poměry

Glosa Michala Noska: Prokopův problém nejsou jen tři byty. Je to důvěra

Názory

U politika, který chce vést Prahu, nestačí říct, že se nic nelegálního nestalo. Případ Ondřeje Prokopa ukazuje, že mezi právní obhajobou a politickou důvěryhodností může být velký rozdíl. Neúplné majetkové přiznání, investice do družstevních podílů a vysvětlení postavené na osobním úspěchu otevírají otázku, zda kandidát na primátora dokáže své zájmy vysvětlit včas, úplně a přesvědčivě. Což se příliš nedaří.

Michal Nosek

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Třetí okolností je, že Prokop se po průšvihu, který ho evidentně diskvalifikuje z politického boje, stále snaží udržet v čele kandidátky ANO. Tato snaha je s podivem, evidentně odsouzená k neúspěchu. Ještě v pátek se veřejně hájil slovy jako „..neuvedl jsem družstevní podíly v registru majetku na ministerstvu spravedlnosti. Pokud se mnou bude zahájeno správní řízení, jsem připraven okamžitě zaplatit pokutu a nebudu se proti tomu odvolávat.“ Proboha, tohle někdo chce v čele města?

Babiš není spokojený 

Pro ANO je to velká nepříjemnost. V roce 2022 získalo hnutí Andreje Babiše v Praze téměř dvacet procent hlasů, což je pro něj v tomto jemu „nepřátelském“ obvodu skutečně hodně. Letos mělo hnutí ještě větší ambice. A teď do toho kauza Prokop. ANO nemá žádnou silnou osobnost, která by v hlavním městě mohla vést kandidátku. Předvolební kampaně všech stran jsou rozjeté, Motoristé třeba aktuálně představili svoji pražskou lídryni Kláru Sovovou, spolumajitelku Luční boudy v Krkonoších a odpůrkyni cyklopruhů. A ANO řeší Prokopa. Babiš je skutečně „nasr..ý.“ Spekuluje se o nové tváři do čela hnutí. Tou by mohla být Barbora Rázga. No, OK. Pro ODS půjde o velkou výzvu, s kým nový magistrát poskládat.

A ještě dovětek k Prokopovi. V poslední době se snažil akcentovat téma dostupného bydlení. Pražskou developerskou společnost tepe za to, že v Dolních Počernicích chce stavět necelých tři sta bytů, když kapacita lokality je víc než devět set nových bytů. Ano, městská společnost pro výstavbu dostupných bytů PDS má skutečně máslo na hlavě. Za šest let existence nepostavila nic. Nicméně, Prokop evidentně nemá problém se získáváním nového bydlení.

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