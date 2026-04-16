Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Kontroverzní zákon o médiích: EU může proti Česku zasáhnout

Kontroverzní zákon o médiích: EU může proti Česku zasáhnout

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)
ČTK
ČTK
ČTK

Vládní zákon o veřejnoprávních médiích by podle Mezinárodního tiskového institutu (IPI) mohl v případě schválení porušovat Evropský akt o svobodě médií (EMFA). Ten vyžaduje, aby všechny členské státy EU včetně Česka garantovaly nezávislé fungování veřejnoprávních médií zajišťující transparentní a předvídatelné financování. V tiskové zprávě to uvedl výkonný ředitel Mezinárodního tiskového institutu Scott Griffen a předseda správní rady české pobočky institutu Robert Čásenský.

Návrh zákona koalice ANO, SPD a Motoristů má od ledna 2027 převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet a zároveň redukovat přidělované finance do stavu před loňským zvýšením poplatků. Přijetí zákona má předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků od poloviny letošního roku vyloučí některé skupiny poplatníků.

Kvůli možnému porušení EMFA se již na Evropskou komisi obrátila europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). České republice podle ní můžou hrozit pokuty a zmrazení evropských peněz. Evropská komise může podle Nerudové věc začít vyšetřovat kvůli porušení evropského práva nebo také porušení principu právního státu zakotveného ve smlouvě o EU.

Riziko politického ovlivňování

Mezinárodní tiskový institut se podle Čásenského obává, že změnou systému financování poroste riziko politického ovlivňování veřejnoprávních médií – zejména nezávislého zpravodajství a práce novinářů – bez ohledu na to, která politická reprezentace je právě u moci. Zároveň postrádá od vládní koalice věrohodné odůvodnění potřeby změny fungujícího systému financování a nesouhlasí s absencí odborných konzultací se všemi zainteresovanými stranami včetně zahraničních expertů.

Návrh zákona odmítá opozice, která při jeho schvalování hrozí obstrukcemi. Kritizuje ho i řada odborníků, podle kterých neřeší způsob financování ze státního rozpočtu, ani některé povinnosti, které nyní veřejnoprávní média mají, například provoz regionálních studií. Kvůli hrozbě omezování výroby a propouštění zaměstnanců se proti návrhu postavily i odbory veřejnoprávních médií.

„Pokud by tento návrh zákona prošel, oslabil by ekonomický rámec pro nezávislé vysílání veřejné služby v České republice a významně by omezil schopnost veřejnoprávních médií naplňovat jejich důležité poslání,“ uvedl výkonný ředitel Mezinárodního tiskového institutu Scott Griffen. „Nahrazením modelu poplatků systémem přímého státního financování by tento zákon zároveň odstranil důležitý nárazník chránící nezávislost České televize a Českého rozhlasu,“ dodal.

Institut se podle něj obává, že změna financování odráží nepřátelství vůči České televizi a Českému rozhlasu ze strany současné vládní koalice pod vedením premiéra Andreje Babiše (ANO), který se i v předchozích vládách snažil oslabit institucionální pojistky chránící jejich nezávislost.

Členské státy EU mají podle Evropského aktu o svobodě médií zajistit to, že postupy financování budou založeny na transparentních a objektivních kritériích stanovených předem a že tyto instituce budou mít k dispozici přiměřené, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje odpovídající naplňování jejich veřejnoprávního poslání a schopnosti se rozvíjet.

Česká televize a Český rozhlas jsou ve střední Evropě podle institutu široce respektovány jako modely kvalitního veřejnoprávního vysílání, a proto vyzval českou vládu, aby od těchto plánů upustila a namísto toho zajistila zachování adekvátního financování a institucionální nezávislosti.

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci, které otevírá cestu vstupu německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku v Chebu. Nový závod má vyrábět bezemisní i dieselové nákladní tahače a podle současných plánů by mohl zahájit výrobu v roce 2029. Pro návrh hlasovalo 20 z 25 přítomných zastupitelů.

Investici připravuje společně s městem Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS), s níž Cheb vytvořil společný podnik. Po předchozím souhlasu vlády jde o jeden z posledních kroků před zahájením stavby.

Podle starosty Jana Vrby by město mělo za pozemky získat 1,4 miliardy korun a dalších 600 milionů z takzvaných offsetových programů na rozvoj města.

Práce pro 1100 lidí

Projekt s názvem Blue Ship počítá s výstavbou výrobního závodu pro finální montáž nákladních vozidel, včetně logistického, administrativního i prodejního zázemí. Práci by zde mělo najít zhruba 1100 lidí. Investor se zavázal, že většinu pozic obsadí lidé se středoškolským vzděláním, menší část připadne vysokoškolákům. Nabízené mzdy mají být zhruba o 20 procent vyšší než průměr v Karlovarském kraji a o pět procent nad celostátním průměrem.

Karlovarský kraj přitom dlouhodobě patří mezi regiony s nižšími mzdami a vyšší nezaměstnaností. Loni zde průměrná hrubá mzda činila 42 049 korun, zatímco celorepublikový průměr byl 49 215 korun.

Podle místostarosty Michala Pospíšila jde o jednu z nejvýznamnějších investičních příležitostí posledních let. Projekt má podle něj přinést pracovní místa pro místní obyvatele, spolupráci se školami i lepší mzdové podmínky.

Zástupce ministerstva průmyslu Eduard Muřický označil projekt za strategický i z pohledu státu. Upozornil ale, že je stále na začátku.

Opozice upozorňuje také na možná rizika, zejména v oblasti dopravy, životního prostředí a bezpečnosti. Podle vedení města se proto připravují analýzy, které mají tyto dopady vyhodnotit.

Přínos v hodnotě desítek miliard

V horizontu 15 let by měl projekt přinést do ekonomiky přínos zhruba 41,2 miliardy korun. Samotné město Cheb by z něj mohlo získat asi 596 milionů korun.

Společnost SPP Cheb je společným podnikem města a SIRS, přičemž většinový podíl drží stát. Město má ale většinu v dozorčí radě.

Ještě letos by měla být dokončena projektová dokumentace, získána potřebná povolení a zahájeny první demoliční a terénní práce.

Karlovarský kraj plánuje projekt podpořit například investicemi do chebské nemocnice a úpravou struktury středního školství tak, aby odpovídala potřebám nových zaměstnavatelů. Podle hejtmana Petra Kubise si to vyžádá i nepopulární změny a větší důraz na rekvalifikace.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů

Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů
iStock
ČTK
ČTK

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

Birol v obsáhlém rozhovoru ve své kanceláři v Pařiži s výhledem na Eiffelovu věž vykreslil pochmurný obraz toho, co Evropu čeká, pokud se situace rychle nezlepší. Řekl, že současná ropná krize je největší, jaká kdy byla. Její dopady budou podle něj znamenat vyšší ceny benzinu, vyšší ceny plynu i vyšší ceny elektřiny.

„Kdysi existovala skupina Dire Straits,“ řekl Birol s odkazem na britskou kapelu, která slavila největší úspěch v 80. letech. Anglické sousloví dire straits lze do češtiny přeložit například jako 'krajní nouze', případně 'zoufalá situace'. „Teď je to skutečně zoufalá situace, dopady budou na celou globální ekonomiku. Čím déle to potrvá, tím horší to bude pro hospodářský růst a inflaci po celém světě,“ uvedl.

Ekonomické dopady budou nerovnoměrné a „nejvíce budou trpět země, jejichž hlas není tolik slyšet,“ řekl tento turecký ekonom a expert na energetiku, který stojí v čele IEA od roku 2015. Podle něj půjde hlavně o rozvojové země – chudší státy v Asii, Africe a v Latinské Americe.

„Žádná země není vůči této krizi imunní“

Bez urovnání konfliktu s Íránem, které by trvale znovu otevřelo Hormuzský průliv, ale budou trpět všichni, řekl. „Některé země mohou být bohatší než jiné. Některé mohou mít více energie než jiné, ale žádná země, žádná země není vůči této krizi imunní,“ varoval.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Touto vodní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Doporučujeme