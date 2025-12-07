Daně z Agrofertu nikam nezmizí, tvrdí Havlíček. Kritici mluví jinak

Místopředseda ANO Karel Havlíček odmítá, že by Česko přišlo o daňové příjmy z Agrofertu, pokud ho Andrej Babiš převede do trustu. Kritici ale upozorňují na řadu nejasností.
Česko podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka nepřijde o daňové příjmy z Agrofertu kvůli tomu, že by šéf ANO Andrej Babiš firmu převedl do zahraniční trustové struktury. Havlíček to řekl v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Reagoval tak na obavy, že by společnost mohla být převedena do ciziny.
Babiš by měl podle kritiků mimo jiné objasnit, zda jím ohlášená trustová struktura vznikne v Česku, nebo v zahraničí, a jakou bude mít formu, uvedla česká pobočka protikorupční organizace Transparency International. Marie Zámečníková z Právnické fakulty Masarykovy univerzity tento týden řekla, že by bylo jednodušší založit strukturu pro Agrofert podle jiného než českého práva.
David Ondráčka: Slepý fond Andreje Babiše nebude reálně slepý
Babiš představil svůj postup, jak vyřeší střet zájmů; prezident Pavel ho přijal a jmenuje ho premiérem, ostatně Babiš volby legitimně vyhrál. Skutečné řešení střetu zájmů budoucího premiéra Babiše vůči dotacím, zakázkám a fondům EU to však není. Ten slepý fond v českých podmínkách nebude ve vztahu ke střetu zájmů skutečně „slepý“. Určitě dojde k dalšímu přezkumu a celý ten trapný příběh pojede dál. Babiš formálně udělá krok k odstřižení svých firem, ale ve skutečnosti ten „slepý“ fond mrká oběma očima.
Havlíček k tomu uvedl, že proces převodu nechce komentovat, neboť ho nezná do detailu. Podotkl, že Babiš na to bude mít 30 dní od úterního jmenování premiérem. Předseda Motoristů Petr Macinka podotkl, že s oznámeným řešením může být spokojen každý s výjimkou těch, kteří nebudou spokojeni nikdy.
Místopředseda ODS Martin Kupka upozornil s odkazem na právní stanoviska na to, že bude z hlediska dědiců v Babišově zájmu Agrofert nepotápět. Končící ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podotkl, že Babiš bude jako premiér v obtížné roli vzhledem k tomu, že stát chce na základě soudních rozhodnutí po Agrofertu vrátit sedm miliard korun, které byly holdingu v minulosti vyplaceny na dotacích. Havlíček k tomu poznamenal, že budoucí správce Agrofertu bude chtít využít všechny právní možnosti, aby firmu ochránil.
Lukáš Kovanda: Slepý fond? Sledujte, kdo tady vlastně oslepne. A Babiš to nebude
Slepé svěřenské fondy jsou v západních demokraciích běžným nástrojem pro omezení střetu zájmů. Ekonom Lukáš Kovanda však upozorňuje, že jejich účinek je často iluzorní. Není to politik, který je zaslepen, ale veřejnost. Ne jinak je tomu v případě Andreje Babiše.
Andrej Babiš ve čtvrtek teatrálně oznámil na facebooku, že už nebude mít střet zájmů, že se svého majetku definitivně vzdává. Svěří ho „slepému“ fondu. Dalo by se to označit jako vtip týdne. „Už nikdy nebudu Agrofert vlastnit, nebudu s ním mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ním v žádném kontaktu,“ oznámil budoucí premiér a málem u toho uronil slzu.
Babiš a „slepý fond“: fraška týdne
Proč vtip? Kdo bude řídit slepý fond a komu bude možné v případě potřeby zavolat, určí jen a pouze Babiš. Fond to nebude tak úplně slepý. Ostatně, Babiš by byl blázen, kdyby své stomiliardové zájmy, které třicet let budoval, jen tak hodil do koše. To si může myslet jenom naivka.
Babiš se vzdá Agrofertu. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích dnes uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.
Úlohy prvního naivky se bleskurychle chopil prezident Petr Pavel, který Babiše za právní triky s Agrofertem veřejně pochválil a hned mu slíbil post premiéra. V úterý ho jmenuje. Otázkou je, jestli jsou účastníci hry kolem střetu zájmů skutečně naivní. Vypadá to spíš na nějakou secvičenou scénku.
Babiš našel řešení. Prezident Pavel jej jmenuje premiérem v úterý
Prezident Petr Pavel jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem v úterý 9. prosince. Ocenil, že Babiš dodržel dohodu a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Prezident to napsal na síti X. Babiš dnes večer oznámil, že se vzdá svého holdingu Agrofert. Nevrátí se mu ani po konci v politice. Firmu dostanou jeho potomci zpět, až zemře.
„Přelomové řešení“ Babišova střetu zájmů trochu zastínilo další truchlohru, případ Turek. Ten jde v pondělí na pohovor s Pavlem. Nemáme tady náhodou deal roku? Babišovi Pavel rozvázal ruce, Babiš ho za to nechá zamávat s Turkem. Macinka si s tím bude muset poradit. Jak se špitá v kuloárech, šéf Motoristů už se chystá na roli dvojministra.
Okamura na Slovensku
Okamura navštívil Slovensko. Ve výpravě chyběli členové dosluhující koalice. Aby to nedráždilo Slováky. Okamura při návštěvě v souladu se Slovenskou politikou poznamenal, že si neumí představit Ukrajinu v EU nebo v NATO. Máme tady restart vztahů. Jak poznamenal člen slovenské delegace, bude trvat do doby, než zase začnou Češi mentorovat Slováky. To by se mladší bráška začal vztekat. Zatím se Češi podle Slováků chovají „slušně“. Jdou bráškovi na ruku.
Rajchl a jeho „strana jednoho muže“
Předsedou další strany jednoho muže, PRO, se opět stal Jindřich Rajchl, její zakladatel. Neměl protikandidáta, zvolilo ho všech 101 hlasujících účastníků sněmu. No, komunisti v osmdesátých letech aspoň předstírali politickou hru, dávali si jen 99 procent. Rajchl se nebojí rovnou stovky.
ODS hledá směr
ODS těžce dýchá. Strana chystá lednový sněm a hledá novou cestu. Odpadlík Martin Kuba mezitím skládá své jihočeské hnutí. Podle ODS okrajové. Nicméně v partaji panuje jakýsi smutný sentiment, že jak Kuba, tak i šéfové dalších hnutí jednoho muže, ANO, SPD nebo PRO, to vlastně dělají dobře. Nesvazují se demokratickými principy, obklopí se nohsledy a prostě vládnou.
Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra
Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.
Zimní měsíce dávají trávicímu systému zabrat. Chlad, stres a těžká jídla vytvářejí kombinaci, která snadno vyvolá nadýmání i tlak v břiše. Co dělat, aby žaludek a střeva fungovaly normálně? V dalším díle seriálu Biohacking přinášíme tipy na zlepšení trávení. A některé fungují už během několika minut.
Trávicí obtíže, zejména nadýmání, pocit tlaku v břiše a zpomalené vyprazdňování, se v zimních měsících objevují častěji než v jiných obdobích roku. Prosinec je typický kombinací těžších jídel s vyšším podílem tuků a cukrů, vliv má i střídání teplot a celkově zvýšený stres spojený s koncem roku. Tyto faktory se vzájemně posilují a mohou narušovat optimální funkci trávicího traktu. Chladnější počasí snižuje periferní prokrvení, což může způsobit zpomalenou funkci střev, zatímco větší množství typicky slavnostního jídla představuje pro organismus větší zátěž.
Nehltejte
Trávicí trakt reaguje na způsob a rychlost konzumace jídla. Nyní v prosinci je to relevantní, protože jíme často ve spěchu nebo v mírně stresovém emočním rozpoložení. Rychlá konzumace vede k vyššímu objemu polknutého vzduchu, opožděné aktivaci signálů sytosti a větší fermentační zátěži ve střevech. Výzkum dlouhodobě ukazuje, že již samotné zpomalení při jídle snižuje plynatost i tlak v břiše, protože umožňuje efektivnější mechanické i chemické zpracování potravy a stabilnější motilitu žaludku.
Biohacking: Prokrastinace není lenost. Mozek reaguje na stres, hrozby a emoční napětí
Prokrastinace není otázkou lenosti ani nedostatku disciplíny, ale složitým fenoménem, který vzniká na pomezí emocí, myšlení a fyziologických mozkových procesů. Časté odkládání úkolů je většinou výsledkem aktivní strategie zvládání nepříjemných emocí - rozhodujeme se podle okamžité potřeby snížit stres a zmírnit vnitřní napětí.
Skladba jídla je druhým klíčovým faktorem. V zimních měsících mají lidé přirozenou tendenci kombinovat těžší tuky, sladší potraviny a také rychle fermentovatelné sacharidy (FODMAPs), což představuje pro enzymatické procesy zvýšenou zátěž. Taková jídla se tráví pomaleji, což zvyšuje sklon k fermentaci v tenkém i tlustém střevě.
Jednodušší skladba jídel nebo dočasné zařazení jednodušších pokrmů může výrazně snížit objem vznikajících plynů. Řada lidí je citlivá na FODMAPs, přičemž problémy rostou se zkonzumovaným množstvím těchto potravin. Mezi běžné FODMAPs patří hlavně jablka, hrušky, mango, meloun, třešně, cibule, česnek, květák, luštěniny, pšeničné pečivo, mléčné výrobky s laktózou a sladidla typu sorbitol či xylitol.
Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti
Nová studie publikovaná v září 2025 přináší dosud nejkomplexnější pohled na to, jak se časování jídel u starších dospělých mění v průběhu let a jak souvisí s morbiditou, genetickými predispozicemi a dlouhodobou mortalitou. Výzkum, který probíhal více než třicet let na rozsáhlém vzorku starších dospělých, ukazuje, že denní rozvržení příjmu potravy úzce odráží fyzické i psychické zdraví a jeho změny mohou sloužit jako hodnotný ukazatel biologického stavu organismu.
Zásadní roli hraje také délka pauz mezi jídly. K aktivaci migrujícího motorického komplexu, který je zodpovědný za tzv. úklidové peristaltické vlny, dochází přibližně tři až pět hodin po jídle. Tyto vlny zabraňují stagnaci potravy ve střevech a omezují nadměrnou fermentaci. V období Vánoc, kdy je časté nepravidelné nebo příliš časté jedení, se tento mechanismus oslabuje, což přispívá ke zpomalenému trávení a zvýšené plynatosti. Naopak pokud vědomě zařadíme delší pauzy mezi jídly pouze i jednou → alespoň jednou či dvakrát týdně, pomůže to obnovit rytmus střevní motility poměrně rychle.
Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.
Rychlou úlevu dokážou poskytnout i čaje, jejichž účinky se v chladném období ještě zvýrazní, protože teplé nápoje zároveň podporují prokrvení trávicího traktu. Zázvor zvyšuje střevní motilitu a urychluje vyprazdňování žaludku, fenykl s kmínem působí pozitivně proti kumulaci plynů a uvolňují hladké svalstvo, zatímco máta peprná vykazuje spasmolytické účinky již několik minut po požití. Tyto teplé nálevy navíc pomáhají kompenzovat typické zimní ochlazení těla, které je často spojeno s méně efektivním trávením.
Dýchejte zhluboka
Stres, který je koncem roku obvykle vyšší, má na trávení zásadní vliv. Je jeho skrytým sabotérem. Zpomaluje toitž sekreci trávicích šťáv, oslabuje peristaltiku a prodlužuje dobu trávení. Krátká relaxační intervence před jídlem, jako je několik hlubokých nádechů nebo krátká vědomá pauza, může posílit parasympatickou aktivitu a zároveň snížit riziko nadměrné plynatosti či křečí. K rychlé úlevě přispívá i lehká fyzická aktivita po jídle, například 10–15 minut chůze, která podporuje motilitu střev. Také teplo aplikované na oblast břicha napomáhá uvolnění hladkého svalstva a zmírňuje bolestivý tlak.
Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára
Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.
Z dlouhodobého hlediska podporuje zdravé trávení zejména stabilní rytmus stravování, dostatek rozpustné vlákniny, adekvátní hydratace, pravidelný pohyb a dostatečný příjem mikroživin. V zimě se vyplatí dbát na vyšší podíl teplých jídel, omezit kombinace fermentovatelných sacharidů a zařazovat potraviny s přirozeně zahřívacím efektem, jako jsou kořenová zelenina (mrkev, řepa, pastinák, celer), dýně, sladké brambory, pórek, česnek, zázvor a koření typu skořice, kardamom, hřebíček, chilli, kurkuma či pepř. Trávicí systém reaguje rychle a konzistentně, pokud mu poskytneme podmínky odpovídající fyziologii a sezónnímu rytmu.
Před sto lety byli všichni hubení. Nebyl ani Ozempic, ani Herbalife
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
