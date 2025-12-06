David Ondráčka: Slepý fond Andreje Babiše nebude reálně slepý
Babiš představil svůj postup, jak vyřeší střet zájmů; prezident Pavel ho přijal a jmenuje ho premiérem, ostatně Babiš volby legitimně vyhrál. Skutečné řešení střetu zájmů budoucího premiéra Babiše vůči dotacím, zakázkám a fondům EU to však není. Ten slepý fond v českých podmínkách nebude ve vztahu ke střetu zájmů skutečně „slepý“. Určitě dojde k dalšímu přezkumu a celý ten trapný příběh pojede dál. Babiš formálně udělá krok k odstřižení svých firem, ale ve skutečnosti ten „slepý“ fond mrká oběma očima.
Celý ten model má sloužit jednak k přesvědčení prezidenta Pavla, aby ho rychle jmenoval premiérem, ale také dalších politiků, kteří na to snadno přistoupí. A následně i veřejnosti, že se své firmy přece vzdal. Babiš pak bude dokola opakovat: „Všechno už jsem vyřešil.“
Každý bude dál vědět, komu se nemá na dotace sáhnout
Babiš — ale hlavně všichni jeho podřízení (a jako premiérovi mu bude, byť nepřímo, podléhat celá státní správa) — přece přesně vědí, co do jeho holdingu spadá. A on sám dobře ví, kterým firmám a jak může jako premiér přihrát veřejné penězovody, aby z toho jeho rodina později profitovala. A totéž ví i každý úředník na dotačním orgánu. Připomíná mi to takovou českou verzi kouzelníka: králíka sice schováme, ale on z toho klobouku pořád kouká.
U řešení střetu zájmů představeného budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO) přetrvávají pochybnosti, uvedla česká pobočka protikorupční organizace Transparency International. Babiš by měl podle ní mimo jiné objasnit, zda jím ohlášená trustová struktura vznikne v Česku, nebo v zahraničí, a jakou bude mít formu. Varovala před dopady na čerpání evropských dotací pro Česko. Svůj holding Agrofert by měl Babiš buď prodat, nebo by firma měla přestat čerpat veřejné peníze, doporučil výkonný ředitel Transparency International David Kotora. Agrofert nechtěl Babišem zveřejněný plán komentovat.
Babiš střet zájmů nevyřešil. Agrofert by měl prodat, radí Transparency International
Zprávy z firem
Příklad Precheza
Ukažme si to na příkladu. Vezměte si jakoukoli firmu z holdingu Agrofert — jejich seznam je veřejně známý — například přerovskou Prechezu. Když nyní bude žádat o dotace na Ministerstvu zemědělství nebo průmyslu, přece úplně každý ví, do jakého holdingu patří a že spadá do sféry vlivu rodiny premiéra. Každý úředník i politik na každé úrovni to bude vědět. A kdo z nich si v takové situaci dovolí říct: „Tuto dotaci zastavíme a neudělíme“?
A kdyby náhodou správce toho fondu chtěl Prechezu (nebo jakoukoli jinou firmu z holdingu) někdy prodat, celý trh by o tom okamžitě věděl a psalo by se o tom. Tak v čem je to v českých podmínkách vlastně slepé?
Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.
Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu
Názory
Můj závěr
Na podstatě střetu zájmů se tímto krokem nic nemění. Nepomůže to, že bude holding „zaparkovaný“ v blind trustu. Řešení střetu zájmů to podle mě není. Bude to vyvolávat spory, přijdou další právní přezkumy v Česku i EU a celé to ostudné kolo pojede znova.
Hlavní jsou silné karty AB vůči oligarchii
Vlastně ten největší střet a vydírací potenciál vidím ve vztahu Babiše k jiným oligarchům. Teď se s nimi může potkávat jeden na jednoho (na „čtyři oči“, jak říká) a říkat: „Hele, chceš, aby to pro tebe jelo stejně hladce jako za Fialy? Anebo mohou nastat problémy — mám teď pod sebou celou administrativu, berňák, zakázkáře i kontrolní orgány. Pokud se chceme domluvit, budu za to něco chtít.“ A jestli ten oligarcha pošle protihodnotu do holdingu nebo jinam, je už v zásadě jedno. V zájmu obou stran bude se domluvit. Myslím, že právě tohle je reálný příběh těchto a následujících dnů.