David Ondráčka: Slepý fond Andreje Babiše nebude reálně slepý

Babiš představil svůj postup, jak vyřeší střet zájmů; prezident Pavel ho přijal a jmenuje ho premiérem, ostatně Babiš volby legitimně vyhrál. Skutečné řešení střetu zájmů budoucího premiéra Babiše vůči dotacím, zakázkám a fondům EU to však není. Ten slepý fond v českých podmínkách nebude ve vztahu ke střetu zájmů skutečně „slepý“. Určitě dojde k dalšímu přezkumu a celý ten trapný příběh pojede dál. Babiš formálně udělá krok k odstřižení svých firem, ale ve skutečnosti ten „slepý“ fond mrká oběma očima.

Celý ten model má sloužit jednak k přesvědčení prezidenta Pavla, aby ho rychle jmenoval premiérem, ale také dalších politiků, kteří na to snadno přistoupí. A následně i veřejnosti, že se své firmy přece vzdal. Babiš pak bude dokola opakovat: „Všechno už jsem vyřešil.“

Každý bude dál vědět, komu se nemá na dotace sáhnout

Babiš — ale hlavně všichni jeho podřízení (a jako premiérovi mu bude, byť nepřímo, podléhat celá státní správa) — přece přesně vědí, co do jeho holdingu spadá. A on sám dobře ví, kterým firmám a jak může jako premiér přihrát veřejné penězovody, aby z toho jeho rodina později profitovala. A totéž ví i každý úředník na dotačním orgánu. Připomíná mi to takovou českou verzi kouzelníka: králíka sice schováme, ale on z toho klobouku pořád kouká.

U řešení střetu zájmů představeného budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO) přetrvávají pochybnosti, uvedla česká pobočka protikorupční organizace Transparency International. Babiš by měl podle ní mimo jiné objasnit, zda jím ohlášená trustová struktura vznikne v Česku, nebo v zahraničí, a jakou bude mít formu. Varovala před dopady na čerpání evropských dotací pro Česko. Svůj holding Agrofert by měl Babiš buď prodat, nebo by firma měla přestat čerpat veřejné peníze, doporučil výkonný ředitel Transparency International David Kotora. Agrofert nechtěl Babišem zveřejněný plán komentovat.

Příklad Precheza

Ukažme si to na příkladu. Vezměte si jakoukoli firmu z holdingu Agrofert — jejich seznam je veřejně známý — například přerovskou Prechezu. Když nyní bude žádat o dotace na Ministerstvu zemědělství nebo průmyslu, přece úplně každý ví, do jakého holdingu patří a že spadá do sféry vlivu rodiny premiéra. Každý úředník i politik na každé úrovni to bude vědět. A kdo z nich si v takové situaci dovolí říct: „Tuto dotaci zastavíme a neudělíme“?

A kdyby náhodou správce toho fondu chtěl Prechezu (nebo jakoukoli jinou firmu z holdingu) někdy prodat, celý trh by o tom okamžitě věděl a psalo by se o tom. Tak v čem je to v českých podmínkách vlastně slepé?

Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.

Můj závěr

Na podstatě střetu zájmů se tímto krokem nic nemění. Nepomůže to, že bude holding „zaparkovaný“ v blind trustu. Řešení střetu zájmů to podle mě není. Bude to vyvolávat spory, přijdou další právní přezkumy v Česku i EU a celé to ostudné kolo pojede znova.

Hlavní jsou silné karty AB vůči oligarchii

Vlastně ten největší střet a vydírací potenciál vidím ve vztahu Babiše k jiným oligarchům. Teď se s nimi může potkávat jeden na jednoho (na „čtyři oči“, jak říká) a říkat: „Hele, chceš, aby to pro tebe jelo stejně hladce jako za Fialy? Anebo mohou nastat problémy — mám teď pod sebou celou administrativu, berňák, zakázkáře i kontrolní orgány. Pokud se chceme domluvit, budu za to něco chtít.“ A jestli ten oligarcha pošle protihodnotu do holdingu nebo jinam, je už v zásadě jedno. V zájmu obou stran bude se domluvit. Myslím, že právě tohle je reálný příběh těchto a následujících dnů.

Státní rozpočet Belgie inkasuje ze zmrazených ruských devizových rezerv, které jsou deponovány na jejím území, stovky milionů eur daní ročně. Hlavně se ale Belgie obává, že pokud přestanou platit příslušné sankce, bude to ona, kdo bude muset Rusku peníze z rezerv vracet – a pokud je mezitím Evropská komise pošle Ukrajině, nebude mít z čeho. Příslušné sankce, které ruské devizové rezervy zmrazují, musí Evropská unie každých šest měsíců obnovovat, a to jednomyslným usnesením. Pokud by například Maďarsko odmítlo obnovení podpořit, Rusko by potenciálně rezervami mohla opět disponovat.

Na Belgii by se pak musely „složit“ další členské země EU, aby mohla peníze Rusku vrátit – Česko by pak muselo Rusku „přes Belgii“ poslat zmíněných minimálně 40 miliard korun. Případně by vratku Rusku „natiskla z ničeho“ Evropská centrální banka, což ta ale právě odmítá jako nepovolené látání dluhu členských zemí eurozóny tiskem nových eur.

U řešení střetu zájmů představeného budoucím premiérem Andrejem Babišem (ANO) přetrvávají pochybnosti, uvedla česká pobočka protikorupční organizace Transparency International. Babiš by měl podle ní mimo jiné objasnit, zda jím ohlášená trustová struktura vznikne v Česku, nebo v zahraničí, a jakou bude mít formu. Varovala před dopady na čerpání evropských dotací pro Česko. Svůj holding Agrofert by měl Babiš buď prodat, nebo by firma měla přestat čerpat veřejné peníze, doporučil výkonný ředitel Transparency International David Kotora. Agrofert nechtěl Babišem zveřejněný plán komentovat.

Způsob řešení střetu zájmů ještě před jeho jmenováním premiérem po Babišovi požadoval prezident Petr Pavel. Předseda hnutí ANO, které vyhrálo říjnové sněmovní volby, ve videu zveřejněném ve čtvrtek večer na sociálních sítích uvedl, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. S firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice, oznámil. Akcie holdingu bude podle Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti, řekl. Pavel brzy poté na síti X napsal, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince.

Agrofert odmítl se k Babišovu plánu vyjádřit. „Rozhodnutí akcionáře nám nepřísluší komentovat, vůči zaměstnancům, klientům ani obchodním partnerům se v tuto chvíli nic nemění,“ řekl mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.

Babiš podle Transparency International naznačil, že hodlá zřídit fond, a není zřejmé, zda půjde například o takzvaný slepý fond či jinou formu svěřenského fondu. Slepé fondy přitom aktuálně nemají zakotvení v české legislativě, navíc musejí být od politika odstíněné, aby nevěděl, jak přesně jsou nastavené a fungují, upozornila organizace. V zahraničí podle ní vhodnost řešení střetu zájmů potvrzují zvláštní úřady, takový ale v Česku není, takže nezbývá než věřit Babišovi a jeho právníkům, uvedl právník Transparency International Kryštof Doležal.

„Pokud chce být Andrej Babiš premiérem, nejvhodnějšími řešeními jsou buď Agrofert prodat, nebo přestat čerpat veřejné prostředky skrze jím ovládané společnosti. Další varianty budou nahrávat spekulacím, v čím zájmu ve funkci předsedy vlády koná, zda v tom veřejném či soukromém,“ podotkl Kotora. Pochybnosti podle Transparency International jsou třeba kolem toho, zda Babiš nebude jednat z vládní pozice ve prospěch Agrofertu, když firmu mají časem převzít jeho děti.

Po prezidentově oznámení, že Babiše premiérem jmenuje, by podle protikorupční organizace nic nemělo bránit zveřejnění podrobnějších informací o Babišově plánu, aby se předešlo spekulacím, v jaké zemi fond vznikne a jak bude právně ukotvený. Veřejnost by se měla dozvědět i to, zda trustová struktura zahrne všechny Babišovy společnosti včetně například fondu Hartenberg, kdo budou nestranní správci fondu a zda jde doopravdy o nevratné řešení, vyzvala Transparency International.

„Jedna věc je formální nastavení. Varováním, i s ohledem na předchozí zkušenosti je, jestli Babiš bude pravidla dodržovat,“ uvedla organizace. Otázky jsou podle Transparency International namístě s ohledem na předchozí Babišovo premiérské angažmá v letech 2017 až 2021, kdy setrvale odmítal střet zájmů řešit. Soudy přitom podle Transparency International potvrdily, že tehdejší svěřenské fondy nebyly řešením. „Vyvarujme se situace, kdy Česko může být teoreticky opět v centru zájmu institucí Evropské komise a budeme vystavení staronovému kolu mezinárodních nepříjemností, které se mohou v důsledku odrazit i v čerpání evropských prostředků pro naši zemi,“ dodal Kotora.

