Vegetariáni vs. masožravci: Studie sledovala 1,8 milionu lidí 16 let. Kdo má nižší riziko rakoviny?

Vegetariáni vs. masožravci: Studie sledovala 1,8 milionu lidí 16 let. Kdo má nižší riziko rakoviny?

Vegetariáni vs. masožravci: Kdo má nižší riziko rakoviny?
ČTK
nst
nst

Může mít to, co máme na talíři, vliv na riziko rakoviny? Podle rozsáhlé studie, do níž bylo zapojeno 1,8 milionu lidí z celého světa, ano. Výsledky publikované v odborném časopise British Journal of Cancer ukazují, že vegetariáni mají nižší riziko pěti běžných druhů rakoviny než lidé, kteří konzumují maso.

Konkrétně šlo o rakovinu slinivky (o 21 procent nižší riziko), prostaty (o 12 procent), prsu (o devět procent), ledvin (o 28 procent) a mnohočetný myelom (o 31 procent). „Tato studie je opravdu dobrou zprávou pro ty, kteří se stravují vegetariánsky,“ uvedla hlavní výzkumnice Aurora Pérezová-Cornagová, která během výzkumu působila na Oxfordské univerzitě.

Ne všechno je ale černobílé

Zjištění však nejsou jednostranná. Vegetariáni měli téměř dvojnásobné riziko nejčastějšího typu rakoviny jícnu – spinocelulárního karcinomu – ve srovnání s lidmi, kteří jedí maso. Podle vědců by to mohlo souviset s nedostatkem některých klíčových živin, například vitaminů skupiny B.

Vegani pak měli o 40 procent vyšší riziko rakoviny tlustého střeva. Možným vysvětlením je nižší příjem vápníku a dalších důležitých živin.

Autoři studie zdůrazňují, že je zapotřebí další výzkum, aby bylo jasné, zda je rizikovým faktorem samotná konzumace masa, nebo zda ochranný efekt souvisí s konkrétními složkami vegetariánské stravy. „Domnívám se, že rozdíl bude spíše způsoben samotným masem, ale je to názor, který jsme přímo nezkoumali,“ uvedl spoluautor studie Tim Key z Oxfordské univerzity.

maso, typický zdroj bílkovin

Biohacking: Bílkoviny jako nový cukr. Přeháníme to se zdravou živinou?

Enjoy

Protein je klíčová živina, ale jeho nadbytek může mít i skryté náklady. Zatímco většina lidí přijímá výrazně víc bílkovin, než doporučují oficiální normy, věda ukazuje, že vyšší dávky dávají smysl jen pro určité skupiny. Pro ostatní může být honba za proteinem spíš zátěží než přínosem.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

16 let sledování a miliony dat

Aby vědci získali dostatečně silná data i pro méně časté druhy rakoviny, spojili výsledky několika studií z různých zemí. Díky tomu analyzovali údaje o zhruba 1,64 milionu lidí konzumujících maso, více než 57 tisících lidí, kteří jedli drůbež, ale ne červené maso, téměř 43 tisících lidech, kteří jedli ryby, ale žádné jiné maso, o více než 63 tisících vegetariánech a téměř devíti tisících veganech. Účastníky sledovali průměrně 16 let.

Výzkum přitom zohlednil i další faktory, které mohou riziko rakoviny ovlivnit, například tělesnou hmotnost nebo kouření. Celkem bylo zkoumáno 17 různých typů rakoviny.

Zajímavé je, že studie nenašla důkazy o nižším riziku rakoviny tlustého střeva u vegetariánů ve srovnání s lidmi konzumujícími maso. Podle vědců to může souviset s tím, že účastníci studie přijímali relativně malé množství červeného a zpracovaného masa.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

A co ryby nebo drůbež?

Lidé, kteří jedli ryby, ale ne jiná masa, měli nižší riziko rakoviny prsu, ledvin a tlustého střeva. U mužů, kteří konzumovali drůbež, ale vynechali červené maso, se zase ukázalo nižší riziko rakoviny prostaty.

Odborníci zároveň upozorňují, že stravovací návyky se během 16 let výrazně proměnily. Přibylo průmyslově zpracovaných potravin, ale také širší nabídka veganských alternativ, které jsou často obohaceny o vitaminy a minerály, například vápník. Podle některých oponentů by proto bylo přínosné pokračovat ve výzkumu a sledovat složení stravy ještě podrobněji.

Jedno je však jisté: vztah mezi tím, co jíme, a naším zdravím je složitější, než se může zdát.

Okamžitě ukončete útoky na Írán, vyzvala Moskva Spojené státy a Izrael

Teherán
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy a Izrael uvrhávají Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a Izrael vyzvala, aby okamžitě útoky na Írán ukončily. Ruský prezident Vladimir Putin o útocích na Írán jednal s prostřednictvím videokonference se členy ruské bezpečnostní rady, informovaly ruské agentury s odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov později v telefonátu se svým íránským protějškem odsoudil „ničím nevyprovokovaný ozbrojený útok USA a Izraele na Írán“, zatímco íránský ministr Abbás Arakčí jej informoval o krocích k odražení agrese a o plánech na naléhavé svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko je připraveno i v RB OSN napomoci k mírovému urovnání, ujistil Lavrov.

„Požadujeme okamžitý návrat na cestu politického a diplomatického urovnání,“ zdůraznila podle agentur Moskva a ujistila, že Rusko je připraveno pomoci při hledání mírových řešení založených na mezinárodním právu, vzájemném respektu a rovnováze zájmů.

Poté, co Rusko v únoru 2022 v rozporu s mezinárodním právem zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi na sousední Ukrajinu, stal se Írán pro Moskvu klíčovým partnerem a dodavatelem některých zbraňových systémů.

Bitcoin, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Bitcoin se v reakci na zahájení úderu proti Íránu propadl

Názory

Dnes zahájený úder USA a Izraele na Írán zatím vyvolává reakci především na trzích s kryptoměnami, s nimiž se na rozdíl od jiných aktiv obchoduje i během víkendu. Reakce kryptoměn může napovědět širší reakci trhů, až se v pondělí burzy otevřou. Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, v reakci na první zprávy o úderu ztratila. Zlevnila ze zhruba 65 600 dolarů za kus k úrovni 63 100 dolarů za kus, než menší část svých ztrát zase umazala.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Záměry agresorů jsou jasné a byly deklarovány zcela otevřeně: zničit ústavní řád a vedení nežádoucího státu, který se odmítl podřídit diktátu síly a hegemonie,“ uvedla nyní ruská diplomacie k americko-izraelské operaci proti Íránu. Údery má Moskva za „předem plánovaný a nevyprovokovaný akt ozbrojené agrese proti suverénnímu a nezávislému členskému státu OSN, který je v rozporu se základními principy a normami mezinárodního práva“.

Rusko tvrdí, že Washington a Tel Aviv se opět pustily do „nebezpečného dobrodružství“, které rychle přibližuje region k humanitární, ekonomické a možná i radiologické katastrofě. Moskva varovala také před „závažnými důsledky těchto neuvážených kroků pro globální režim nešíření jaderných zbraní“ - motivy Washingtonu a Tel Avivu nemají podle ní s nešířením jaderných zbraní nic společného a „ve skutečnosti povzbuzují země po celém světě k získávání stále sofistikovanějších prostředků k boji proti vznikajícím hrozbám“.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Zprávy z firem

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

nst

Přečíst článek

Evakuace z jaderné elektrárny

Ruské velvyslanectví v Íránu dnes vyzvalo ruské občany, aby zemi opustili přes Arménii nebo Ázerbájdžán. Ruská státní jaderná korporace Rosatom evakuovala z Íránu téměř stovku lidí, ale v jaderné elektrárně v Búšehru zůstává její personál, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na šéfa Rosatomu Alexeje Lichačeva.

„Neustále sledujeme situaci a zvažujeme rizika. Pokud to bude nutné, přijmeme další opatření ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, abychom zajistili bezpečí našich zaměstnanců,“ řekl Lichačev.

O situaci v Búšehru neposkytl žádné podrobnosti, ale dodal, že jaderná zařízení „by se za žádných okolností neměla stát terčem útoku“. Zařízení v Búšehru vybudovalo Rusko, pracují v něm ruští zaměstnanci a je jedinou funkční jadernou elektrárnou v Íránu, dodal Reuters.

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

Altman uvedl, že ministerstvo obrany v jednáních projevilo respekt k bezpečnostním principům OpenAI a souhlasilo s jejich zahrnutím do dohody. Mezi klíčové podmínky patří zákaz hromadného domácího sledování a zachování lidské odpovědnosti za použití síly, včetně autonomních zbraňových systémů, píše CNBC.

Rozhodnutí přichází na konci napjatého týdne, během něhož se využití umělé inteligence v armádě stalo předmětem politických sporů. Ministr obrany Pete Hegseth označil firmu Anthropic za „riziko pro národní bezpečnost v dodavatelském řetězci“. Takové označení je obvykle vyhrazeno zahraničním protivníkům a znamená, že dodavatelé Pentagonu nesmí využívat její modely.

Anthropic byla přitom první společností, která své modely nasadila v utajované síti ministerstva obrany. Jednání o dalším nastavení spolupráce však ztroskotala. Firma požadovala záruky, že její technologie nebudou využívány pro plně autonomní zbraně ani k masovému sledování Američanů. Ministerstvo obrany naopak chtělo možnost nasazení modelů ve všech zákonných případech.

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

Altman uvedl, že OpenAI sdílí stejné „červené linie“ jako Anthropic, avšak Pentagon s jejími podmínkami souhlasil. Společnost podle něj zavede technická opatření k zajištění správného fungování modelů a vyšle také své zaměstnance, aby dohlíželi na jejich bezpečné využívání.

Není jasné, proč ministerstvo obrany vyšlo vstříc právě OpenAI, zatímco Anthropic nikoli. Vládní představitelé však v posledních měsících kritizovali Anthropic za přílišný důraz na bezpečnost umělé inteligence.

Anthropic rozhodnutí Pentagonu označila za zklamání a oznámila, že se proti němu hodlá bránit u soudu.

