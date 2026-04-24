Čína uvalila exportní sankce na Excalibur, Omnipol a VZLU. Peking krok spojuje s Tchaj-wanem

Čína zařadila sedm evropských subjektů včetně tří českých na svůj exportní sankční seznam. Firmy jako Excalibur Army, Omnipol či VZLU Aerospace nově nesmějí od čínských exportérů získávat zboží dvojího užití. Peking krok zdůvodňuje vazbami sankcionovaných subjektů na obranný sektor a spoluprací s Tchaj-wanem.
Peking zařadil na exportní sankční seznam sedm subjektů z Evropské unie, mezi nimi i české zbrojařské společnosti Excalibur Army a Omnipol, českou pobočku americké společnosti SpaceKnow a národní centrum pro letectví a vesmír VZLU Aerospace. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu.
Zařazení na seznam znamená, že čínské firmy nesmějí těmto subjektům dodávat zboží dvojího užití, tedy produkty využitelné pro civilní i vojenské účely.
Peking odkazuje na vazby na Tchaj-wan
Čínské ministerstvo uvedlo, že opatření míří na evropské společnosti působící v obranném a zbrojním průmyslu, a to zejména kvůli prodeji zbraní nebo „tajným dohodám“ s Tchaj-wanem.
Čína demokraticky spravovaný ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii a dlouhodobě kritizuje jakékoli aktivity, které podle ní posilují tchajwanskou obranu nebo mezinárodní postavení ostrova.
Sankce dopadly i na firmy z Belgie a Německa
Vedle českých subjektů se omezení vztahují také na belgickou FN Browning Group a její dceřinou společnost Fabrique Nationale Herstal, výrobce ručních palných zbraní, a na německou Hensoldt AG, která se specializuje na radarové a letecké technologie.
Sankcionovaným společnostem je nově zakázáno nejen získávat zboží dvojího užití od čínských exportérů, ale i nakupovat další zboží čínského původu, pokud podléhá režimu omezení.
Čína tvrdí, že obchod s EU krok neohrozí
Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že o opatření předem informovalo Evropskou unii prostřednictvím dialogu o kontrole vývozu. Podle Pekingu krok nemá narušit běžné obchodní vztahy mezi Čínou a EU a cílí výhradně na vybrané subjekty z obranného sektoru.
Flexibilnější pracovní trh, jednodušší investice i méně byrokracie. Letošní Zákon roku ocenil legislativní změny, které podle podnikatelů nejvíce pomáhají českému byznysu.
V letošním, v pořadí už sedmnáctém ročníku projektu Zákon roku slaví vítězství novela zákoníku práce, takzvaná flexinovela. Právě ona podle organizátorů projektu nejlépe reflektuje současné potřeby pracovního trhu. Úspěšné byly letos i zákony, které zjednodušují investiční rozhodování, dále právní úpravy posilující důvěrnost komunikace klientů se svými advokáty a v neposlední řadě novela, jež podnikatelům usnadňuje vyřazování nevymahatelných pohledávek.
„Flexinovela ukazuje, že i v citlivé oblasti pracovního práva lze hledat moderní řešení reagující na dynamické změny trhu. Je to krok správným směrem a věřím, že v této cestě budeme pokračovat. Právě schopnost vyvážit flexibilitu a ochranu považujeme za největší přínos této novely,“ říká k letošnímu vítěznému zákonu Jiřina Procházková, lídryně projektu Zákon roku a partnerka advokátní kanceláře Deloitte Legal.
Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.
Flexinovela zákoníku práce, letošní vítěz kategorie Nejlepší zákon pro byznys, přináší větší flexibilitu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Umožňuje například zavést delší zkušební dobu, modernizuje pravidla doručování pracovněprávních dokumentů a usnadňuje návrat rodičů zpět do zaměstnání. Novela tak posiluje smluvní volnost v pracovněprávních vztazích, zjednodušuje řízení lidských zdrojů a zvyšuje adaptabilitu firem v prostředí rychle se měnících ekonomických podmínek.
Významným prvkem je také široká odborná debata, která její přípravě předcházela – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vedlo při tvorbě novely rozsáhlé konzultace s odbornou veřejností i sociálními partnery.
„Flexinovela byla po dlouhých letech první změnou zákoníku práce, která vedle zájmů zaměstnanců reflektovala také podněty zaměstnavatelů. Jsem proto rád, že se letošním vítězem stal právě tento zákon, protože jde o legislativní změnu směřující k modernějšímu, flexibilnějšímu a zároveň férovějšímu trhu práce. Za podnikatele a Hospodářskou komoru si přitom umíme představit ještě odvážnější zásah do nepružného pracovního trhu, který zůstává jednou z významných brzd české ekonomiky,“ říká Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. I tak podle něj platí, že flexinovela představuje krok správným směrem.
Bodovaly i investiční a právní změny
Na druhé příčce se letos umístila novela, která ruší souhrnný limit pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů. Osvobození nově závisí pouze na délce držby, nikoli na výši příjmu. Podnikatelům tak přináší větší předvídatelnost daňových dopadů, výrazně snižuje administrativní zátěž a nechává jim volnější ruce při strategickém rozhodování o investicích. Podle organizátorů projektu je třeba vyzdvihnout zejména jednoduchost řešení a jeho pozitivní dopad na investiční prostředí v Česku.
Třetí místo v této kategorii získala novela, která výslovně posiluje ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Úprava zvyšuje bezpečnost při sdílení citlivých informací, omezuje riziko jejich zneužití třetími stranami a posiluje právní jistotu podnikatelů při řešení obchodních i dalších právních záležitostí.
Umístění této novely mezi vítězi letošního Zákona roku lze vnímat jako klíčové, jelikož důvěrnost komunikace s advokátem je základním předpokladem fungujícího právního státu i férového podnikatelského prostředí. To potvrzuje i Monika Novotná, předsedkyně České advokátní komory.
„Mám velkou radost, že se novela zákona o advokacii zařadila mezi nejvýznamnější legislativní změny loňského roku. Samotná povinnost mlčenlivosti totiž klienta nechrání dostatečně. Je nezbytné, aby byla chráněna i komunikace mezi advokátem a klientem.“
Legislativní počin roku pro podnikatele
Ocenění za Legislativní počin roku si odnáší novela, která zvyšuje limit pro daňově uznatelné opravné položky k nedobytným pohledávkám z třiceti na padesát tisíc korun. Novela usnadňuje podnikatelům vyřazování nevymahatelných pohledávek a výrazně zjednodušuje daňovou i účetní agendu.
„Mám radost, že tato nominace zvítězila. V daňové legislativě dlouhodobě převažují nové povinnosti a komplikace, které často neodpovídají ekonomické realitě a zvyšují administrativní zátěž podnikatelů. Oceněná změna je sice dílčí, ale jde o racionální a praktický krok, který usnadní řešení drobných nedobytných pohledávek,“ uvedl Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců.
Podnikatelé oceňují srozumitelné zákony
„Letošní ročník projektu Zákon roku opět potvrzuje, že podnikatelé nejvíce oceňují zákony, které jsou srozumitelné, předvídatelné a reagují na potřeby praxe. Vítězné legislativní úpravy dokládají, že i v českém prostředí je možné připravovat zákony, které podporují moderní ekonomiku a posilují důvěru v právní systém,“ shrnuje letošní ročník projektu Zákon roku jeho lídryně Jiřina Procházková.
Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.
Íránský konflikt se nachází ve fázi, kdy nikdo neví, kam se situace vyvine. Neví to patrně ani jeden z viníků této velké globální krize. Americký prezident Donald Trump podle svých vyjádření nemá tušení, kdy a zda vůbec američtí zástupci zasednou s Íránci k jednacímu stolu. Jak sám s oblibou konstatuje mafiánským stylem u jiných, nemá v ruce karty.
Trump není v pozici, aby si na Teheránu vynutil řešení, ale do obnovení ozbrojeného konfliktu se mu také evidentně nechce. Snížila se i intenzita jeho příspěvků na síti Truth Social, kde dříve vyhrožoval i třeba zničením celé civilizace. Dnes Írán nemusí dělat žádné ústupky, aby bylo příměří prodlouženo. A to se ještě pár hodin před prodloužením Trump dušoval, že se k něčemu takovému nechystá. Nakonec ho prý přemluvil Pákistán – dost pravděpodobně ho však Trump použil jako výmluvu, protože neví, jak z konfliktu ven.
Pro zbytek světa je sledování tohoto chaosu, který nejspíš nikdo neřídí, obzvláště bolestivá zkušenost. Energetická a potažmo ekonomická krize narostla do takových rozměrů, na že na ni svět dlouho nezapomene. Nyní efekt pozorujeme hlavně na čerpacích stanicích, ale může být mnohem hůř – ochromení letecké dopravy a všeobecné zdražování nevyjímaje. Po pandemii a válce na Ukrajině tu máme další generační ekonomickou pohromu.
Pohromou je konflikt i pro samotného Donalda Trumpa a Republikánskou stranu. Trump vedl kampaň jako přesvědčený izolacionista, vymezoval se vůči dosavadní zahraniční politice a tvrdil, že nepovede „věčné války“ jako jeho předchůdci. Místo toho se stal prezidentem, který místo zdrženlivosti střílí od boku. To hlavní, co se oproti předchozí americké politice změnilo, je fakt, že Američané jdou do konfliktů nepřipravení.
Trump se nemůže spoléhat ani na podporu svých voličů. Jeho rating byl vzhledem k polarizaci americké společnosti velmi nízký už na začátku, nyní ale stále hledá nové dno. Pohybuje se kolem 35 procent. V této fázi mandátu neměl tak nízkou podporu snad žádný prezident amerických moderních dějin.
Důvody jsou nasnadě. Trumpova politika je jiná, než jakou sliboval. Spojené státy přeskakují z jedné krize do druhé, výsledky se nedostavují – ba naopak. I Američanům vadí vysoké ceny plynu a pohonných hmot. Snad si napříště před volbami vzpomenou na čísla na stojanech u čerpacích stanic a své preference zváží...
Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.
Pokles popularity popularity navíc přichází republikánům nevhod, protože už za pár měsíců se budou konat volby do Kongresu. Nyní je jasné, že podzimní hlasování z velké části poslouží jako referendum o Trumpově administrativě.
Nyní mají republikáni v obou komorách těsnou většinu. Stačí však pár zaváhání a strana převahu mezi zákonodárci ztratí. Írán je chyba, která Trumpa může stát celé jeho prezidentství. Dosud mu v prosazování – velmi podivných – reforem nikdo nestál, bez podpory Kongresu však na nějaké velké změny může rovnou zapomenout. Když už nic jiného, Írán může posloužit jako varování – i republikáni s hroší kůži si musí vyčítat, že nebyli aktivnější a nechávali Trumpovi volnou ruku.
Otázkou je, co aktuální situace udělá s MAGA hnutím, ve kterém se šíří vlna deziluze. Spokojený není ani viceprezident JD Vance, který prý útok na Írán nepodporoval a nyní tráví svůj čas na značkách čekáním, jestli si jeho přítomnost vyžádají Íránci v Islamabádu. Vance doufal, že se stane Trumpovým následníkem. Bude však mít jeho koruna za pár let ještě nějakou cenu?
Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.