Papež se distancuje od Trumpa. „Debatu s ním vést nechci,“ vzkázal Lev XIV.
Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.
Papež zdůraznil, že čtvrteční projev, ve kterém ostře kritizoval světové lídry za miliardové výdaje na války, měl připravený již před dvěma týdny. Tedy dlouho předtím, než Trump začátkem tohoto týdne Lva XIV. kritizoval, když ho na internetu označil za slabého a za nástroj radikální levice. Některá média, zejména ve Spojených státech, následné papežovy výroky interpretovala jako narážku na šéfa Bílého domu.
„Bylo to vnímáno, jako bych se snažil s prezidentem znovu debatovat, což vůbec není v mém zájmu,“ zdůraznil papež, který je první hlavou katolické církve narozenou ve Spojených státech.
Lev XIV. dnes přistál v Luandě poté, co třídenní návštěvu Kamerunu zakončil ranní mší pro přibližně 200 tisíc lidí v hlavním městě Yaoundé. V dnešním kázání proneseném ve francouzštině zdůraznil, že úcta k lidské důstojnosti je základním kamenem každé společnosti.
Dnes ještě Lva XIV. čeká setkání s angolským prezidentem Joaem Lourençem a projev před angolskými vládními představiteli, uvedla AFP.
Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.
Nestabilní vývoj na Blízkém východě zvyšuje napětí na trzích a přináší výraznou nejistotu. Podle analytiků lze v nejbližších dnech očekávat další výkyvy cen – už na začátku příštího týdne hrozí zdražování ropy i tlak na růst inflace. Klíčový přitom může být právě tento víkend.
Vrcholem papežovy návštěvy má být v neděli jižně od angolské metropole zastávka v městečku Muxima, kde se nachází známá katolická svatyně. Představuje nejvýznamnější mariánské poutní místo v subsaharské Africe a každý rok tam na přelomu srpna a září míří více než milion poutníků.
Angola, jihoafrická země s přibližně 38 miliony obyvatel, z nichž přes 40 procent se hlásí ke katolíkům, získala v roce 1975 nezávislost na Portugalsku. Dodnes však nese jizvy po ničivé občanské válce, která vypukla bezprostředně poté a která s přestávkami zemi pustošila až do roku 2002. Odhaduje se, že při ní zahynulo více než půl milionu lidí.
Angola je třetí zastávkou papežovy africké cesty. Lev XIV. již zavítal do převážně muslimského Alžírska, které navštívil jako první papež v historii, a také do Kamerunu. Jeho africké turné skončí příští týden pobytem v Rovníkové Guineji.