Papež se distancuje od Trumpa. „Debatu s ním vést nechci,“ vzkázal Lev XIV.

ČTK

Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.

Papež zdůraznil, že čtvrteční projev, ve kterém ostře kritizoval světové lídry za miliardové výdaje na války, měl připravený již před dvěma týdny. Tedy dlouho předtím, než Trump začátkem tohoto týdne Lva XIV. kritizoval, když ho na internetu označil za slabého a za nástroj radikální levice. Některá média, zejména ve Spojených státech, následné papežovy výroky interpretovala jako narážku na šéfa Bílého domu.

„Bylo to vnímáno, jako bych se snažil s prezidentem znovu debatovat, což vůbec není v mém zájmu,“ zdůraznil papež, který je první hlavou katolické církve narozenou ve Spojených státech.

Lev XIV. dnes přistál v Luandě poté, co třídenní návštěvu Kamerunu zakončil ranní mší pro přibližně 200 tisíc lidí v hlavním městě Yaoundé. V dnešním kázání proneseném ve francouzštině zdůraznil, že úcta k lidské důstojnosti je základním kamenem každé společnosti.

Dnes ještě Lva XIV. čeká setkání s angolským prezidentem Joaem Lourençem a projev před angolskými vládními představiteli, uvedla AFP.

Vrcholem papežovy návštěvy má být v neděli jižně od angolské metropole zastávka v městečku Muxima, kde se nachází známá katolická svatyně. Představuje nejvýznamnější mariánské poutní místo v subsaharské Africe a každý rok tam na přelomu srpna a září míří více než milion poutníků.

Angola, jihoafrická země s přibližně 38 miliony obyvatel, z nichž přes 40 procent se hlásí ke katolíkům, získala v roce 1975 nezávislost na Portugalsku. Dodnes však nese jizvy po ničivé občanské válce, která vypukla bezprostředně poté a která s přestávkami zemi pustošila až do roku 2002. Odhaduje se, že při ní zahynulo více než půl milionu lidí.

Angola je třetí zastávkou papežovy africké cesty. Lev XIV. již zavítal do převážně muslimského Alžírska, které navštívil jako první papež v historii, a také do Kamerunu. Jeho africké turné skončí příští týden pobytem v Rovníkové Guineji.

Papež Lev XIV. během svých prvních měsíců v čele církve překvapuje. Nejen oblékáním

Skalní město Tisá nedaleko Ústí nad Labem má po více než 40 letech novou naučnou stezku. Vznikla díky spolupráci geologů, přírodovědců i místních nadšenců a na první pohled se liší od běžných tras. Návštěvníci tu totiž nenarazí na klasické informační panely, ale na více než dvoumetrové kmeny a pískovcové bloky, které slouží jako zastavení s informacemi. Na trase jich je celkem 38 a doplňují je i sochy místních zvířat.

Myšlenka na novou stezku se začala rozvíjet už před šesti lety, realizaci ale dlouho brzdil nedostatek financí. Projekt za zhruba 1,5 milionu korun schválilo zastupitelstvo obce až loni v září. Samotná výstavba začala na podzim a díky mírné zimě pokračovala i v prosinci. Instalace přitom nebyla jednoduchá – jednotlivé prvky váží stovky kilogramů.

Cílem stezky je nejen přiblížit návštěvníkům geologii, faunu a flóru, ale také upozornit na vliv člověka na přírodu. Návštěvnost Tiských stěn totiž za posledních deset let vzrostla o 200 procent a letos by mohla překročit hranici 100 tisíc turistů. Součástí trasy jsou proto i pravidla chování v přírodě nebo historické fotografie z počátku 20. století, které ukazují, jak se krajina proměnila – na některých místech je dnes terén až o metr výš.

Stezka myslí i na rodiny s dětmi. Provází je kreslený krkavec Albert a geoložka Matylda, jejichž jména vymyslely děti z místní základní školy. Poslední socha na trase zobrazuje návštěvníka z přelomu 19. a 20. století, pro kterého se zatím hledá jméno.

Informace jsou na zastaveních uvedeny v češtině, doplňují je ale QR kódy s odkazy na texty v angličtině a němčině, které fungují i bez mobilního signálu. Od loňského srpna navíc v oblasti funguje online rezervační systém, který ukazuje aktuální počet návštěvníků. Denní limit je stanoven na 2000 lidí a například během Velikonoc se pohyboval kolem 1600.

Nová naučná stezka tak nabízí nejen jiný způsob, jak poznat Tiské stěny, ale také připomíná, že jedinečná krajina potřebuje ochranu, aby zůstala zachována i pro další generace.

Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.

K nejnovějším dopravcům, kteří omezují provoz, patří nizozemská společnost KLM. Ta oznámila, že v příštím měsíci zruší 80 zpátečních letů z amsterdamského letiště Schiphol. Přidává se tak k dalším velkým hráčům, jako jsou United Airlines, Lufthansa nebo Cathay Pacific, kteří už dříve přistoupili ke škrtům.

Podle dat analytické společnosti Cirium, které cituje Bloombergklesla globální kapacita letů na květen zhruba o tři procentní body, přičemž omezení se dotklo 19 z 20 největších aerolinek. Původní očekávání růstu odvětví o čtyři až šest procent se tak rychle rozplývají – nově se připouští i pokles až o tři procenta. „Je velmi pravděpodobné, že další omezení budou následovat,“ uvedl konzultant Ciria Richard Evans.

Problémy v letectví se začaly projevovat po vypuknutí války v Íránu. Zpočátku zasáhly především blízkovýchodní aerolinky, jejich letiště a vzdušný prostor, postupně se ale rozšířily do celého světa a ohrožují i klíčovou letní turistickou sezonu. Situaci navíc zhoršuje americká námořní blokáda Hormuzského průlivu, která omezuje vývoz íránské ropy a žene ceny paliva vzhůru.

„Lety na hraně rentability budeme muset přehodnotit,“ uvedl šéf Delta Air Lines Ed Bastian. Společnost zároveň čelí dodatečným nákladům na palivo ve výši 2,5 miliardy dolarů. „Pro celé odvětví to bude zkouška,“ dodal.

Dostupnost paliva je problém

Vedle vysokých cen začíná být problémem i samotná dostupnost paliva. Mezinárodní agentura pro energii varuje, že Evropě zbývá „možná šest týdnů“ zásob. Evropská unie proto připravuje krizový plán pro případ, že problémy v Hormuzském průlivu přetrvají. Aerolinie spíše počítají s tím, že dopady konfliktu budou dlouhodobé, a přizpůsobují tomu svůj provoz.

Lufthansa například odstavila 27 letadel své divize CityLine a omezila provoz starších, méně úsporných strojů. Další dopravci následují: Air Canada zrušila některé lety do New Yorku, Norse Atlantic zastavila všechny lety do Los Angeles, Virgin Atlantic ukončila spojení z Londýna do Rijádu a British Airways zrušila linku do Džiddy. Australská Qantas sníží kapacitu letů a očekává dodatečné náklady na palivo ve výši 575 milionů dolarů, zatímco Cathay Pacific omezuje provoz v Asii a Tichomoří.

Palivové příplatky zdražují dálkové lety

Ke zdražení přispívají i palivové příplatky, které u dálkových letů dosahují až 400 dolarů. Některé aerolinky navíc čelí ještě větším problémům, například v Nigérii dopravci varují, že bez zásahu mohou v nejbližších dnech zastavit provoz úplně.

Zatímco evropské aerolinky jsou částečně zajištěny proti výkyvům cen paliva, americké a asijské společnosti tuto ochranu často nemají a čelí tak výrazně vyšším nákladům. United Airlines už oznámily snížení kapacity o pět procent, Delta plánuje omezení zhruba o 3,5 procenta.

Rušení letů se už začíná dotýkat i cestujících. Například v Číně si lidé stěžují na náhlé rušení spojů těsně před svátky. Podle analytiků lze očekávat další zhoršení situace. „Pokud ceny leteckého paliva zůstanou vysoké, bude rušení spojů pokračovat,“ uvedl analytik Dudley Shanley.

Výsledkem může být, že některé méně vytížené trasy zcela zmizí z mapy světové letecké dopravy – právě ve chvíli, kdy si lidé plánují letní dovolené.

