newstream.cz Názory Michal Nosek: Velmi pružný metr. Babiš vysvětlí poslancům, kdo smí do vládního letadla

Michal Nosek: Velmi pružný metr. Babiš vysvětlí poslancům, kdo smí do vládního letadla

Michal Nosek
Michal Nosek

Spor kolem cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odhalil víc než rozdílné názory na zahraniční politiku. Ukázal, že pravidla pro využívání vládních letadel jsou natolik elastická, že se dokážou přizpůsobit každé aktuální politické potřebě. A právě to je problém.

Když člověk poslouchá argumenty Andreje Babiše k letu předsedy Senátu Miloše Vystrčila s delegací podnikatelů na Tchaj-wan, má skoro chuť hledat v tom systém. Něco jako algoritmus, pragmatismus násobený slibovaným ekonomickým přínosem, dělený rizikem, že se urazí Čína. Výsledek? Buď státnická mise, nebo obyčejný „výlet“. Problém je, že tenhle algoritmus nikde oficiálně neexistuje. O to víc ale působí, že se podle něj rozhoduje.

Když je to výhodné, je to státnické

Babišův důraz na pragmatickou politiku dává na první pohled smysl. Státy skutečně zvažují ekonomické dopady svých kroků. Obchodní vztahy nejsou vedlejší téma. Jenže bez jasných kritérií se pragmatismus mění v univerzální vysvětlení čehokoliv. A navíc stojí na dost vratkém základě. Český vývoz do Číny je ve skutečnosti ve srovnání s hlavními trhy i s dovozem z Číny velice malý. A pokud jde o investice, máme za sebou už jeden velký test. Pročínská politika Miloše Zemana slibovala miliardy, které nikdy nepřišly. Experiment skončil spíš krachem než ekonomickým úspěchem.

Na opačné straně spektra stojí Vystrčilova argumentace. Hodnoty, symbolika, suverenita. Politika jako vyjádření postoje. Je to legitimní přístup. Ale také není úplný. Zahraniční politika není seminář z etiky. Každé gesto něco stojí. Náklady jsou diplomatické, ekonomické i bezpečnostní. A ty se nedají ignorovat jen proto, že gesto samo o sobě dle předsedy Senátu dává smysl.

Otázka, která pálí víc než samotný let

Poslankyně Jana Bačíková položila v celé debatě možná nejdůležitější otázky, na které má v blízké době premiér poslancům odpovědět. Existují vůbec objektivní kritéria, kdo smí využít vládní letadlo? Pokud ano, proč nejsou srozumitelná a předvídatelná? Pokud ne, podle čeho se tedy rozhoduje?

Možná se odpovědi konečně dočkáme. Andrej Babiš totiž bude muset Sněmovně písemně vysvětlit, podle jakých kritérií vláda letadla přiděluje. Jestli ten algoritmus opravdu existuje, teď má ideální příležitost ho poprvé ukázat světu.

Babiš neposkytne Vystrčilovi letadlo pro cestu na Tchaj-wan. Prorazil další dno, ohradil se Kupka

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl na setkání k devátému výročí internetové televize XTV, informoval server Blesk. Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

Státní nástroj, nebo VIP taxi?

Státní nástroj, nebo VIP taxi?

Vládní letadlo má být nástrojem státu. Má sloužit reprezentaci, bezpečnosti a efektivitě. Bez jasných pravidel ale vzniká jiný obraz: že jde o privilegium, které se přiděluje podle oblíbenosti a servility konkrétního politika. A že hranice mezi státní misí a „výletem“ je překvapivě pohyblivá. Celá kauza není ve skutečnosti o cestě na Tchaj-wan. Je o důvěře v to, že stát rozhoduje podle pravidel, ne podle nálady.

Miloš Vystrčil

Babiš neposkytne Vystrčilovi letadlo pro cestu na Tchaj-wan. Prorazil další dno, ohradil se Kupka

Politika

ČTK

Přečíst článek
Z turistického ráje technologický hub? Kapverdy testují novou ekonomickou strategii

Z turistického ráje technologický hub? Kapverdy testují novou ekonomickou strategii
Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Kapverdy chtějí vedle turismu vybudovat digitální ekonomiku a stát se novým technologickým uzlem Atlantiku. Investují do e-governmentu, infrastruktury i globální viditelnosti.

Když se v Evropě mluví o technologických centrech, pozornost se obvykle stáčí ke Spojeným státům, západní Evropě nebo Asii. Afrika se do této mapy dostává výrazně méně, přestože právě v řadě afrických zemí probíhají rychlé změny v oblasti fintechu, digitalizace veřejných služeb nebo technologického podnikání. Kapverdy na tento posun navazují vlastní strategií. Nesázejí na velikost trhu, ale na kombinaci digitální agendy státu, budování infrastruktury a mezinárodního postavení.

Digitální stát a technologická infrastruktura

Kapverdská digitální strategie stojí na několika propojených pilířích. Jedním z nich je digitalizace státu a veřejných služeb. Vládní materiály dlouhodobě popisují rozvoj e-governmentu, elektronické identity, digitálního podpisu, bezpečnostní infrastruktury i přípravu národních kapacit kybernetické bezpečnosti jako součást modernizace fungování země. Podle World Bank GovTech Maturity Index 2022 patří Kapverdy do skupiny zemí s velmi vysokou úrovní digitální veřejné správy. Vládní údaje zároveň mluví o posunu o 62 pozic oproti předchozímu vydání a o první příčce v západní Africe.

Aktivace podmořského kabelu EllaLink propojila Kapverdy s Evropou a Latinskou Amerikou a posílila jejich pozici technologické a telekomunikační platformy v Atlantiku.

Vedle digitalizace státu země investuje i do technologického zázemí. Projekt TechPark CV byl podle African Development Bank rozvíjen ve dvou fázích, jeho objem dosáhl 51,85 milionu eur a banka na něj poskytla financování 45,5 milionu eur. TechPark CV tvoří dvojice kampusů v Praii a Mindelu, které byly otevřeny v květnu loňského roku. Pedro Lopes, státní tajemník pro digitální ekonomiku, při otevření TechParku uvedl, že technologie považuje za budoucnost Kapverd a že právě tento projekt může ovlivnit i ekonomickou strategii země.

Web Summit jako zkouška dosavadní strategie

Do této strategie vláda zařazuje i prosincový Web Summit Spotlight 2026, který má být podle oficiálního oznámení prvním podujatím značky Web Summit v Africe. Premiér José Ulisses Correia e Silva při oznámení uvedl: „Jde o rozhodující krok v potvrzení Kapverd jako digitálního národa a inovačního centra v Atlantiku. Přijetí akce tohoto rozměru je jasným signálem mezinárodní důvěry v naši cestu i v náš potenciál.“

Kapverdy si tím vedle turismu postupně budují další ekonomickou oporu. Digitalizace slouží ke zefektivnění fungování státu, přitahování mezinárodní pozornosti a vytváření podmínek pro podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Prosincový Web Summit Spotlight bude v tomto ohledu ostrým testem. Ukáže, nakolik se podařilo převést dosavadní investice, programy a politické ambice do prostředí, které obstojí před investory, firmami, startupy i globální technologickou komunitou.

Rusko přitvrzuje: za VPN se má nově platit, hrozí i postihy

Ruský ministr digitalizace Maksut Šadajev o víkendu požádal operátory mobilního a internetového spojení, aby zavedli poplatky za používání služeb vzdáleného připojení (VPN), uvedl časopis Forbes ve své ruské verzi s odvoláním na nejmenované zdroje. Ti se podle listu shodují, že iniciativa vychází z tajného příkazu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zdanění ultrabohatých není radikální. Nechat platit miliardáře méně než zaměstnance, to je radikální

Zdanění ultrabohatých není radikální. Nechat platit miliardáře méně než zaměstnance, to je radikální
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Otázka zdanění (super)bohatých je dosud tématem, které dostává nálepku radikálnosti a politici se ho většinou štítí. I ekonomické výzkumy však ukazují, že nerovnost je jedním z největších problémů dneška. Bez daňové reformy se dál nepohneme.

Demokratický newyorský starosta Zohran Mamdani v kampani slíbil důrazné kroky namířené proti rostoucí nerovnosti. Nyní začíná ambiciózní plány plnit, například formou speciální daně pro ultrabohaté, kteří ve městě trvale nebydlí, ale přesto si udržují lukrativní nemovitosti. V lepším případě je mají jako přechodná sídla, v tom horším zejí prázdnotou. Podle Mamdaniho argumentace tito miliardáři využívají prosperujícího a pulzujícího města, ale daně platí jinde.

Politických programů, které si skutečně berou na mušku ekonomickou nerovnost, najdeme ve světě poskrovnu. Díky Mamdanimu existuje viditelný a komplexní příklad. Radost mohou mít zejména obyčejní Newyorčané, pro které se život v metropoli stává neudržitelným. New York ale sledují i zastánci daňových reforem po celém světě.

Zdanění ultrabohatých ale nadále zůstává kontroverzním tématem, které často sklouzává do ideologických soubojů. Pravda je však taková, že nerovnost je jedním z nejzásadnějších problémů dnešní ekonomiky. Nejde o nenávist vůči bohatým, ale o to, zda společnost s takto nerovnoměrným rozdělováním bohatství vůbec může efektivně fungovat. A nejde jen o ekonomiku, vedlejším jevem je také koncentrace ekonomické a politické moci. Vezměme si například média – kolik z nich nepatří do nějakého konglomerátu?

Čím dál nerovnější svět

O nerovnosti jako o ekonomickém problému napsal Zohran Mamdani komentář do britského deníku The Guardian, a to spolu s francouzským ekonomem a odborníkem na problematiku daňových úniků Gabrielem Zucmanem a americkým ekonomem a držitelem Nobelovy ceny Josephem Stiglitzem. Stav nerovnosti v něm označují za globální krizi. „Zpráva o globální nerovnosti, vypracovaná na žádost Jihoafrické republiky v rámci jejího předsednictví v G20, zjistila, že v letech 2000 až 2024 si nejbohatší jedno procento obyvatelstva přišlo na 41 procent veškerého nově vytvořeného bohatství, zatímco spodní polovina lidstva získala pouhé jedno procento. Tato trajektorie je neudržitelná,“ argumentují.

Dlouhodobý vývoj ukazuje, že s aktuálním systémem je skutečně něco špatně. Jak podotýkají autoři, nejbohatší 0.0001 procenta populace v roce 1987 vlastnilo ekvivalent tří procent světového HDP, nyní je to 16. Miliardáři bohatnou, zatímco zbytek světa stagnuje nebo strádá. Rovněž i veřejné rozpočty drtí vysoké zadlužení.

Vždy to ale takhle nevypadalo. Západní svět si zvykl na velmi benevolentní daňové prostředí. V minulém století bylo poměrně běžné, že ultrabohatí platili vysoké daně, klidně 60 nebo i 90 procent. Nemohli za to komunisté, k takto vysokým sazbám se sahalo i například ve Velké Británii nebo Spojených státech. „V 60. letech minulého století odvádělo 400 nejbohatších Američanů na daních na všech úrovních státní správy přibližně 50 procent svých příjmů. Dnes odvádějí přibližně 24 procent,“ argumentují Mamdani, Zucman a Stiglitz.

Statistiky dokládají, že Británie před nástupem Margaret Thatcherové byla výrazně více rovnostářskou zemí, než po nástupu neoliberalismu. Po roce 1979 nerovnost rychle narostla a na předchozí čísla se už nikdy nevrátila.

Bez zdanění to nepůjde

Autoři zmíněného textu uvádějí, že naším problémem je právě nízká progresivita daňových systémů. Příspěvek ultrabohatých do systému jednoduše není dostatečný. „Tento jev není typický pouze pro Spojené státy. V celé Evropě – včetně Francie, Itálie a Nizozemska – i v zemích jako Brazílie zaznamenávají vědci stejný trend: nejbohatší lidé platí nižší efektivní daňové sazby než téměř všichni ostatní. Vynikají nejen v tom, jak vydělávat peníze, ale také v tom, jak se vyhýbat placení daní a daňovým únikům,“ uvádějí autoři.

Úspěchy v podnikání a byznysu přitom nejsou jen plody tvrdé práce byznysmenů, ale i společnosti. Zaměstnanci jsou vzdělanější a schopnější, z čehož firmy těží, aniž by se o to samy přičinily. Ve Skandinávii třeba zase vidíme, že jistota záchranné sítě v podobě robustního sociálního systému dává základ inovátorům, aby zkusili uspět na trhu. Když se jim to nepovede, nic se vlastně nestane.

O nerovnosti je třeba začít přemýšlet jinak – progresivní zdanění by se mělo stát běžnou součástí politické debaty. „Myšlenka, že miliardáři by měli platit vyšší daně než pracující lidé, není radikální. Radikální je naopak tolerovat systém, v němž extrémní bohatství existuje vedle všeobecné chudoby,“ uzavírají Mamdani, Zucman a Stiglitz.

