Michal Nosek: Velmi pružný metr. Babiš vysvětlí poslancům, kdo smí do vládního letadla
Spor kolem cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan odhalil víc než rozdílné názory na zahraniční politiku. Ukázal, že pravidla pro využívání vládních letadel jsou natolik elastická, že se dokážou přizpůsobit každé aktuální politické potřebě. A právě to je problém.
Když člověk poslouchá argumenty Andreje Babiše k letu předsedy Senátu Miloše Vystrčila s delegací podnikatelů na Tchaj-wan, má skoro chuť hledat v tom systém. Něco jako algoritmus, pragmatismus násobený slibovaným ekonomickým přínosem, dělený rizikem, že se urazí Čína. Výsledek? Buď státnická mise, nebo obyčejný „výlet“. Problém je, že tenhle algoritmus nikde oficiálně neexistuje. O to víc ale působí, že se podle něj rozhoduje.
Když je to výhodné, je to státnické
Babišův důraz na pragmatickou politiku dává na první pohled smysl. Státy skutečně zvažují ekonomické dopady svých kroků. Obchodní vztahy nejsou vedlejší téma. Jenže bez jasných kritérií se pragmatismus mění v univerzální vysvětlení čehokoliv. A navíc stojí na dost vratkém základě. Český vývoz do Číny je ve skutečnosti ve srovnání s hlavními trhy i s dovozem z Číny velice malý. A pokud jde o investice, máme za sebou už jeden velký test. Pročínská politika Miloše Zemana slibovala miliardy, které nikdy nepřišly. Experiment skončil spíš krachem než ekonomickým úspěchem.
Na opačné straně spektra stojí Vystrčilova argumentace. Hodnoty, symbolika, suverenita. Politika jako vyjádření postoje. Je to legitimní přístup. Ale také není úplný. Zahraniční politika není seminář z etiky. Každé gesto něco stojí. Náklady jsou diplomatické, ekonomické i bezpečnostní. A ty se nedají ignorovat jen proto, že gesto samo o sobě dle předsedy Senátu dává smysl.
Otázka, která pálí víc než samotný let
Poslankyně Jana Bačíková položila v celé debatě možná nejdůležitější otázky, na které má v blízké době premiér poslancům odpovědět. Existují vůbec objektivní kritéria, kdo smí využít vládní letadlo? Pokud ano, proč nejsou srozumitelná a předvídatelná? Pokud ne, podle čeho se tedy rozhoduje?
Možná se odpovědi konečně dočkáme. Andrej Babiš totiž bude muset Sněmovně písemně vysvětlit, podle jakých kritérií vláda letadla přiděluje. Jestli ten algoritmus opravdu existuje, teď má ideální příležitost ho poprvé ukázat světu.
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro druhou cestu na Tchaj-wan. Babiš to uvedl na setkání k devátému výročí internetové televize XTV, informoval server Blesk. Premiér zdůvodnil odmítnutí odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.
Státní nástroj, nebo VIP taxi?
Vládní letadlo má být nástrojem státu. Má sloužit reprezentaci, bezpečnosti a efektivitě. Bez jasných pravidel ale vzniká jiný obraz: že jde o privilegium, které se přiděluje podle oblíbenosti a servility konkrétního politika. A že hranice mezi státní misí a „výletem“ je překvapivě pohyblivá. Celá kauza není ve skutečnosti o cestě na Tchaj-wan. Je o důvěře v to, že stát rozhoduje podle pravidel, ne podle nálady.