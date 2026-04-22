Zlatý oblouk za miliardy? Trump čelí nečekanému odporu
Projekt monumentálního „Arc de Trump“ postupuje dál, ale odpor sílí. Proti jsou veřejnost, veteráni i část institucí a kritika zaznívá dokonce i od lidí, které si prezident sám dosadil.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa otevírá další frontu v boji o podobu Washingtonu, D.C. Návrh obřího triumfálního oblouku poblíž Arlingtonského hřbitova sice získal první souhlas, ale zároveň odhalil hluboké rozpory nejen mezi politiky a veřejností, ale i uvnitř státní správy, píše server agentury Bloomberg.
Projekt, inspirovaný pařížským Vítězným obloukem, má být jednou z největších staveb v metropoli. Trump ho dlouhodobě prezentuje jako součást svého „odkazu“ a snahy vtisknout hlavnímu městu výraznější monumentální charakter.
Kritické hlasy už i od Trumpových lidí
Klíčovou roli v procesu hraje US Commission of Fine Arts, která dohlíží na podobu federálních staveb. Ta sice návrh předběžně schválila, odmítla ho ale na rozdíl od jiných Trumpových projektů urychleně posunout dál. Kriticky se k návrhu postavil i James McCrery, architekt jmenovaný Trumpem a místopředseda komise.
„Máte osm a půl patra věcí nad šestnácti patry věcí,“ uvedl během jednání a naznačil, že projekt je přehnaný i na poměry washingtonské monumentální architektury. Navrhl mimo jiné zvážit odstranění zlaté sochy i dalších výrazných prvků. Právě to je pro Bílý dům nepříjemný signál. Odpor k projektu nepřichází jen zvenčí, ale i od lidí uvnitř systému.
Veřejnost je přitom jednoznačně proti. Komise obdržela zhruba tisíc připomínek, přičemž všechny byly negativní. Kritici mluví o megalomanii, plýtvání veřejnými prostředky i o narušení historického charakteru města.
Obavy z narušení historického prostoru
Do sporu vstoupily i soudy. Skupina veteránů z války ve Vietnamu se snaží výstavbu zablokovat kvůli obavám z narušení symbolických průhledů mezi Lincolnovým památníkem a Arlingtonským hřbitovem.
Administrativa však projekt dál tlačí. Ministr vnitra Doug Burgum ho hájí jako chybějící symbol americké moci. „Washington je jediným velkým západním hlavním městem bez monumentálního oblouku,“ uvedl Burgum.
Návrh triumfálního oblouku zapadá do širší snahy administrativy Donalda Trumpa ovlivnit podobu federální architektury ve Washington, D.C.. Během jeho působení se opakovaně objevily plány na úpravy či rekonstrukce Bílého domu, včetně návrhů na výraznější klasicistní prvky nebo zásahy do okolních vládních budov. Kritici tyto iniciativy dlouhodobě označují za snahu prosadit jednotný, ideologicky laděný styl federální výstavby, zatímco zastánci hovoří o návratu k „reprezentativní“ podobě státní architektury.
Několik památkářů podalo žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverznímu projektu přístavby monumentálního tanečního sálu k Bílému domu. Žádají federální soud, aby stavbu zastavil, dokud nebude schválena několika nezávislými panely a nezíská podporu Kongresu, informovala agentura AP.
Památkáři žalují Trumpa kvůli Bílému domu, chtějí zastavit stavební práce
Několik památkářů podalo žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverznímu projektu přístavby monumentálního tanečního sálu k Bílému domu. Žádají federální soud, aby stavbu zastavil, dokud nebude schválena několika nezávislými panely a nezíská podporu Kongresu, informovala agentura AP.