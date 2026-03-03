Elitní advokátní kanceláře i nejlepší zákony. Sezona právnických ocenění je v plném proudu
Které právnické firmy patří mezi ty nejlepší na českém trhu? Svůj aktuální pohled na trh právních služeb nabízí mezinárodní publikace Chambers and Partners nebo Lexology, píše ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce. Věnuje také sedmnáctému ročníku českého Zákona roku, který vybírá ty nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem.
Mezinárodní rankingová agentura Chambers and Partners vybrala sedm českých finalistů letošního ocenění pro nejlepší advokátní kancelář v Česku. Jde o Dentons, Kocián Šolc Balaštík, Skils, PRK Partners, White & Case, Kinstellar a CMS. V rámci celého středoevropského regionu jsou pak mezi finalisty advokátní kanceláře CMS, Dentons, Kinstellar, Schoenherr a Wolf Theiss. „Chambers & Partners v rámci udělovaného ocenění každoročně vyzdvihují uznávané evropské advokátní kanceláře a právníky – vysoce hodnocené specialisty ve svých oborech, a to na základě dlouhodobého výzkumu trhu, referencí klientů a hodnocení odborné úrovně poskytovaných služeb ze strany konkurentů,“ přiblížila kancelář Kocián Šolc Balaštík.
Ocenění Chambers Europe Awards 2026 se bude vyhlašovat v polovině května v Madridu. V loňském roce si českou cenu odnesli právníci ze Skils. Středoevropskou, stejně jako celoevropskou cenu, pak získala advokátní kancelář CMS.
Dominance Havel & Partners
Další z předních mezinárodních ocenění, nejlepší advokátní kancelář v České republice v rámci Lexology Index Awards 2025 (dříve Who’s Who Legal), si nedávno odnesli právníci z Havel & Partners. Respektovaný mezinárodní právní žebříček při svém hodnocení vyzdvihl u kanceláře mimořádnou péči o klienty, silnou odbornou pozici na trhu a orientaci na inovace. „Havel & Partners tímto mezinárodním úspěchem, a také krátce po Právnické firmě roku v Česku, kde se stala absolutním vítězem soutěže, potvrdila svou pozici dlouhodobého lídra na středoevropském právním trhu a vysoký standard komplexních právních a daňových služeb,“ uvedli zástupci kanceláře, která letos slaví 25 let na trhu.
Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?
Zajímavostí je, že v Havel & Partners nedávno slavili i „nefiremní“ ocenění. Renáta Šínová, přední česká odbornice na rodinné právo a civilní proces a counsel právě v Havel & Partners, získala celojustiční ocenění Právník roku 2025 v oblasti rodinného práva. Cena Právník roku, udělovaná Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou Epravo.cz, dlouhodobě oceňuje výjimečné osobnosti českého práva za jejich odbornost, profesní integritu a lidský přístup k výkonu práva. Vedle advokátní praxe je Renáta Šínová i výraznou osobností akademického prostředí. Působí jako docentka na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se specializuje na civilní proces a rodinné právo. V roce 2024 získala také česko-slovenské ocenění Flamma, udělované mimořádně inspirativním právničkám.
Zákon roku již po sedmnácté
Technologicko-poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal spustili 17. ročníku odborné ankety Zákon roku, která vyzdvihuje nejvýznamnější legislativní počiny s pozitivním dopadem na podnikání v České republice. Hlasování probíhá do 6. dubna a vybírat je možné, stejně jako v přechozích letech, finalisty ve dvou kategoriích.
V kategorii Nejlepší zákon pro byznys jsou oceňovány právní předpisy, které podnikatelům nejvíce usnadnily život nebo jsou pro ně jinak zásadní v pozitivním smyslu slova. Zákony jsou posuzované především z hlediska jejich věcného obsahu. Veřejnost bude letos moci vybírat ze šesti nominovaných předpisů, mezi kterými je například novela zákoníku práce přinášející výrazně větší flexibilitu v pracovněprávních vztazích. Další nominované zákony například sjednocují a zjednodušují pravidla pro digitální finance, ruší objemové limity při prodeji investic nebo posilují evropský obranný průmysl, čímž otevírají nové možnosti pro firmy zapojené do dodavatelských řetězců.
Kategorie Legislativní počin roku zase vyzdvihuje příklady dobré praxe legislativního procesu. Těmi může být zapojení odborné veřejnosti, srozumitelnost zákona pro adresáty nebo zjednodušení uložených povinností. Nominace zahrnují směrnici poskytující podnikatelům více času na splnění povinností ESG reportingu, dále novelu zákona omezující okruh firem, které podléhají povinnému auditu, novelu zvyšující limit pro daňově uznatelné opravné položky anebo novelu, která podstatně snižuje byrokratickou zátěž úpravou mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích.
