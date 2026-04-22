Británie zakáže mladým kupovat cigarety. Navždy
Britský parlament schválil zákon, který lidem narozeným po roce 2008 doživotně zakáže kupovat cigarety. Země tak míří k vytvoření první „nekouřící generace“.
Británie zavádí průlomový zákon. Mladí lidé si už nikdy nekoupí cigarety. Nová legislativa má omezit kouření i používání e-cigaret. Jejím cílem je zdravější společnost. Zákon ještě musí formálně potvrdit král, jeho schválení se ale považuje za jisté.
První generace bez cigaret
„Děti v Británii budou patřit k první generaci, která nekouří,“ uvedl podle Sky News ministr zdravotnictví Wes Streeting. Podle něj má reforma zásadní dopady na zdraví společnosti.
„Prevence je lepší než léčba,“ dodal. Opatření má podle vlády snížit tlak na zdravotnický systém NHS a zachránit tisíce životů.
Od dnešního dne začínají platit přísnější pravidla pro prodej elektronických cigaret. Vyhláškou se mění se povinná označení, platí některá nová omezení pro jejich obaly nebo složení. Obchody mají sedm měsíců na jejich doprodej. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil.
Každý čtvrtý mladý kouří e-cigarety. Stát reaguje zpřísněním pravidel
Přísnější pravidla i pro e-cigarety
Zákon se netýká jen klasických cigaret. Výrazně rozšiřuje pravomoci vlády regulovat také elektronické cigarety a další nikotinové produkty. Nově se například zakazuje kouření e-cigaret v autech s dětmi, na dětských hřištích, před školami a v nemocnicích. Naopak zákaz se nevztahuje na zahrádky restaurací, pláže nebo soukromé domácnosti.
Odborníci zákon vítají
Zdravotnické a neziskové organizace legislativu vítají jako průlomovou. „Je to historický pokrok, který pomůže uchránit děti od ničivého sevření závislosti na tabáku,“ uvedla šéfka organizace Cancer Research Michelle Mitchellová.
Podle Sarah Sleetové z organizace Asthma + Lung UK může zákon zásadně zlepšit zdraví populace. Zároveň ale vyzvala vládu, aby nezapomněla ani na pomoc současným kuřákům.
Kuřáci v Česku utratí za nikotinové výrobky téměř 90 miliard korun ročně. Přestože část z nich v posledních letech přešla ke zdánlivě levnějším alternativám, daňové změny od roku 2026 tuto výhodu rychle mažou. Mezinárodní srovnání navíc ukazuje, že cigarety patří v Česku k nejhůře dostupným v regionu – ať už podle cen potravin, nebo podle mezd.
Lukáš Kovanda: Krabička cigaret je za hodinu práce. Kuřáci platí, nekuřáci snídají
Inspirace ze zahraničí
Podobná opatření už zavedly například Maledivy, které omezují prodej cigaret pro lidi narozené po roce 2007. Nový Zéland byl první zemí, která podobný zákon přijala, po necelém roce ho ale zrušil. V Británii návrh prosazovala už vláda Rishiho Sunaka, před volbami v roce 2024 byl ale odložen.
Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil. Z mladých ve věku 15 až 24 let je užívá více než čtvrtina.
Česko zpřísní pravidla pro e-cigarety: končí sladké příchutě i kanabinoidy
