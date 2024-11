Vítkovice Steel byly loni po více než 15 letech v zisku

Ostravská společnost Vítkovice Steel vykázala za rok 2023 zisk 330,8 milionu korun, což byl její nejlepší výsledek hospodaření za posledních více než 15 let. Zisku firma dosáhla po dlouhých letech ztrát, v roce 2022 její ztráta činila 550 milionů korun.

Podnik loni vytvořil tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 12 miliard korun, o rok dříve to bylo téměř 15 miliard. Ocelářství se potýká s vážnými problémy, Vítkovicím ale k dosažení kladného výsledku pomohlo zejména získání nového finančního partnera a navýšení výroby, uvedla mluvčí společnosti Vítkovice Steel Jana Dronská.

Vítkovice Steel před měsícem oznámily, že se jejich novým majitelem stane společnost Jindal Steel International z globální průmyslové skupiny Jindal Group sídlící v Indii. Vstup investora musí ještě posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dosud firmu vlastnilo pět nadnárodních investičních fondů, které ovládají lidé z bývalého Sovětského svazu.

Úspěšný rok

„Ocelářství čelí mnoha výzvám, ale pro nás byl minulý rok úspěšný a ve srovnání s předchozími roky dokonce nejúspěšnější. Podařilo se nám navýšit výrobu díky dobré organizaci výroby i příznivé poptávce a hlavně díky navázání finanční spolupráce se skupinou Jindal. To mělo velmi pozitivní vliv na hospodaření,“ uvedl generální ředitel podniku Radek Strouhal.

Oproti roku 2022, kdy se firma potýkala s finančními potížemi, loni Vítkovicím vzrostla výroba o 37 procent. „V roce 2022 společnost vyrobila 350 tisíc tun za tepla válcovaných výrobků z oceli a v roce 2023 se firma vrátila k výrobě na úrovni půl milionů tun ročně, přesně to bylo 480 tisíc tun,“ uvedla Dronská.

Nový vlastník přinese podle ředitele společnosti stabilizaci a především rozvoj v podobě masivních investic do modernizace i rozšíření výrobních technologií, sdílení zahraničního know-how a směřování k ekologicky vyrobené nízkoemisní oceli. „Věříme, že tento obrat předznamená další pozitivní vývoj pro naši společnost, která si historicky prošla velmi složitým obdobím po ukončení vlastní výroby oceli přes postupnou stabilizaci modelu převálcování nakupovaných ocelových bram až po důsledky válečného konfliktu na Ukrajině,“ uvedl Strouhal.

Loni Vítkovice Steel vybudovaly novou kompresorovou stanici, robotizovaly pracoviště na instalaci identifikačních štítků na plechy nebo renovovaly jeřáby. „Pokračovaly investice do zvýšení bezpečnosti práce zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí a investice směřovaly také do snižování spotřeb energií a emisí CO2, optimalizace využití surovin a minimalizace tvorby odpadů,“ uvedla Dronská.

Vítkovice Steel jsou tradičním evropským výrobcem válcovaných výrobků z oceli. Firma je největším výrobcem ocelových plechů v České republice a jediným výrobcem štětovnic, jež se používají při zakládání staveb a zpevňování břehů vodních cest. Do zahraničí směřuje 70 procent prodaných výrobků. Společnost má přes 800 zaměstnanců.

Dronská uvedla, že klíčovými trhy pro společnost jsou země Evropské unie. „V poslední době je slabá poptávka v Německu, ale společnosti se daří na českém, slovenském a polském trhu a začala dodávat také na Ukrajinu,“ uvedla mluvčí.

