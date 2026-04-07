Berlín se hádá o auta v centru, návrh na omezení dopravy rozděluje město
Debata o omezení automobilové dopravy v centru Berlína rozděluje německou metropoli a stává se jedním z hlavních témat před zářijovými volbami. Jak uvádí deník Financial Times, kampaň už nyní provázejí tisíce plakátů varujících před údajným zákazem aut.
„Zákaz aut. Zakázáno,“ hlásá plakát křesťanskodemokratické unie kancléře Friedricha Merze, která vede městskou koalici. Opoziční Alternativa pro Německo reaguje sloganem „Žádné auto není ilegální!“.
Jádrem sporu je občanská iniciativa, která chce omezit — nikoli zcela zakázat — automobilovou dopravu v centru města. Návrh se stal silně polarizujícím tématem, které staví proti sobě ekologicky smýšlející obyvatele města a dojíždějící z okrajových částí. Debata zároveň odráží hluboký význam, který automobil v německé společnosti stále má.
Starosta Berlína Kai Wegner z CDU, který usiluje o znovuzvolení, iniciativu odmítá. Označil ji za „dobře míněný sen o městské idyle“, který by se změnil v „noční můru“. Aktivisté, kteří sbírají podpisy pro referendum, ho naopak obviňují, že odvádí pozornost od „špatných výsledků“ v dopravní politice.
Téma je natolik citlivé, že ani Zelení se k iniciativě veřejně nepřihlásili. Levicová Die Linke je rozdělená a aktivní podporu sběru 175 tisíc podpisů poskytuje pouze Strana na ochranu zvířat.
Auto jako symbol
Automobil má v Německu dlouhodobě silnou symbolickou hodnotu. „Německo je automobilová velmoc,“ uvedl politik CDU Peter Mair. „Je to součást identity lidí — nejen samotné auto, ale i to, co symbolizuje: sílu německého průmyslu.“
Tento odkaz je v Berlíně stále patrný. Široké silnice protínají centrum města, okružní komunikace vede těsně kolem obytných domů a mnohá veřejná prostranství jsou dnes ovlivněna hustým provozem.
Mladší generace však podle expertů tento status auta postupně zpochybňuje a častěji využívá veřejnou dopravu či kola. „Politici stále sázejí na auta, ale mnoho Berlíňanů už je opustilo,“ uvedl politolog Andreas Knie.
Navzdory trendům berlínská koalice CDU a sociálních demokratů od roku 2023 přijímá spíše opatření vstřícná k automobilové dopravě. Omezila financování cyklostezek, zmírnila plány na redukci parkovacích míst a v některých oblastech zvýšila rychlostní limity. Město zároveň plánuje další rozšíření okružní komunikace.
Podle organizátora iniciativy Olivera Collmanna čelí návrh silné automobilové lobby. „Je tam prostě obrovské množství peněz,“ uvedl.
Navrhovaná opatření by výrazně omezila provoz aut uvnitř městského okruhu, s výjimkami pro pracovní využití, zdravotně postižené, záchranné složky a policii.
Názory
Běžný den před Velikonocemi. Čtvrtek, Pražané již balí a jedou na chalupy. V Praze v tuto chvíli Správa služeb organizuje pravidelný úklid ulic. Co to znamená? Obyvatelé musejí přeparkovat své auto, aby zaměstnanci městské firmy mohli silnici postříkat vodou a vysloužit si svůj plat.
Navrhovaná opatření by výrazně omezila provoz aut uvnitř městského okruhu, s výjimkami pro pracovní využití, zdravotně postižené, záchranné složky a policii. Podle zastánců by vedla ke snížení dopravních zácp, znečištění i ke zvýšení bezpečnosti. Odkazují přitom na zkušenosti z jiných evropských měst.
„Na začátku je to vždy kontroverzní, ale po zavedení jsou lidé spokojení,“ uvedl aktivista Gerald Stephani. „Rostou tržby, gastronomie, kvalita života i turistika — profitují všichni.“
„Příliš radikální návrh“
Ani uvnitř CDU však nepanuje shoda. Peter Mair připustil, že automobil není řešením dopravních problémů v hustě obydleném městě, ale návrh označil za „příliš radikální“ a varoval před další polarizací společnosti. Podobný názor sdílí i politolog Knie, podle nějž je iniciativa „příliš byrokratická“.
Rozdělení společnosti se odráží i mezi obyvateli. Někteří návrh podporují, jiní upozorňují na jeho dopady. „To je špatně. Každá ekologická politika je tu rozmetána,“ uvedla důchodkyně Susanne zur Nieden. Naopak manažer Christian Bräuer varoval, že „individuální doprava zůstane zásadní, především pro ekonomiku“.
„Stěžujeme si na nedostatek parkovacích míst, ale problém je, že je tu prostě příliš mnoho aut. Nebude to jednoduché,“ dodal pracovník filmového průmyslu llya Kloppenburg.
Debata o autech tak v Berlíně přerůstá v širší spor o podobu města, jeho budoucnost i hodnoty, které by měly určovat jeho další směřování.