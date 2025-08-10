Češi si oblíbili elektrokola. Ta vlastní už každá šestá domácnost
Elektrokolo už vlastní každá šestá česká domácnost a většina jejich majitelů využívá bicykl s elektromotorem pro volný čas, sport či cestování. Do práce nebo školy ale pravidelně dojíždí na elektrokole jen pětina z nich, důvodem je hlavně nedostatečná cyklistická infrastruktura. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bosch eBike Systems, která dodává pohonné jednotky pro elektrokola.
Z průzkumu vyplynulo, že elektrokola častěji vlastní lidé starší 60 let, s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy. Naopak méně časté je jejich vlastnictví u osob se základním vzděláním, ekonomicky neaktivních a s nižšími příjmy. „Z regionálního pohledu mají elektrokola nejčastěji obyvatelé střední Moravy, konkrétně Olomouckého a Zlínského kraje,“ uvedl Lubomír Rejda z agentury Focus - Marketing & Social Research, která průzkum prováděla.Tři čtvrtiny majitelů elektrokol si pořídily bicykl do 60 tisíc korun, prémiové modely nad 80 tisíc korun má osm procent dotázaných. Cena je pro většinu hlavním kritériem při nákupu elektrokola.
Podle obchodníků se elektrokola na tuzemském trhu podílejí až 35 procenty na celkovém prodeji jízdních kol. Odborníci odhadují, že v Česku se ročně prodá více než 100 tisíc elektrokol. Například šumperský výrobce jízdních kol BPS Bicycle Industrial se v posledních letech snaží těžiště výroby postupně přesunout od klasických jízdních kol právě k dražším elektrokolům. V účetním roce 2020/2021 firma vyrobila téměř 20 tisíc elektrokol a ve finančních plánech na následující rok počítala se zvýšením jejich produkce na 25 tisíc.
Respondenti v průzkumu uvedli, že elektrokolo nahradilo chůzi třetině z nich, téměř 30 procent jej používá místo automobilu a čtvrtina díky nákupu bicyklu s elektromotorem méně využívá veřejnou dopravu. Největší motivací k častějšímu používání elektrokol by byla lepší síť cyklostezek a více bezpečných míst k parkování. Za hlavní nevýhodu elektrokol označilo 63 procent dotázaných jejich hmotnost, následovaly obavy z krádeže (38 procent) a omezený dojezd daný kapacitou baterie (37 procent).
Pětina uživatelů při dotazování přiznala, že vlastní elektrokolo s dodatečně upravenou řídicí jednotkou tak, aby s dopomocí elektromotoru mohli jezdit rychleji než je povolený limit 25 kilometrů za hodinu. Většina z nich si uvědomuje, že s takto upraveným elektrokolem nesmí do provozu. Zvýšení maximální rychlosti má negativní vliv na ovladatelnost elektrokola i jeho konstrukci. Nezvykle rychle jedoucí elektrokolo může zaskočit ostatní účastníky silničního provozu nebo ohrozit uživatele cyklostezek.
Počet dopravních nehod, při kterých jeli cyklisté na elektrokolech, loni tvořil téměř 15 procent ze všech nehod na kolech. Policisté jich evidovali 641 z celkových 4315 nehod. Oproti roku 2023 se počet nehod na elektrokolech zvýšil zhruba o 200, tedy o 45 procent.
