Miliardář Ackman chce ovládnout Universal Music a stáhnout ji z burzy
Společnost Pershing Square Capital Management amerického miliardáře Billa Ackmana chce koupit Universal Music Group (UMG), největší nahrávací firmu na světě. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Podle agentury Reuters by transakce ocenila UMG na více než 55 miliard eur (zhruba 1,3 bilionu korun). Universal Music stojí za hvězdami, jako jsou Taylor Swiftová, Billie Eilish, Kendrick Lamar nebo Drake.
Ackman plánuje převzetí uskutečnit prostřednictvím své akviziční společnosti. Následně chce stáhnout akcie UMG z burzy v Amsterodamu a znovu je uvést na burzu v New Yorku. S návrhem ale musí souhlasit hlavní akcionáři společnosti, mezi které patří Bolloré Group, Tencent Music a Vivendi. Ti se zatím nevyjádřili.
Pershing uvedl, že jeho nabídka oceňuje Universal Music přibližně na 30,4 eura za akcii. To představuje zhruba 78procentní prémii oproti poslední závěrečné ceně 17,10 eura. Akcie UMG na zprávu reagovaly růstem – během dopoledne přidávaly až 24 procent a dostaly se nad 21 eur, než část zisků odevzdaly.
Podle dat společnosti LSEG drží Pershing Square v Universal Music podíl 4,7 procenta, což z něj činí čtvrtého největšího akcionáře. Universal Music má zhruba třetinový podíl na globálním trhu s hudbou. Druhá je Sony Music Entertainment s více než pětinovým podílem a třetí Warner Music Group.
Krok společnosti Pershing Square přichází poté, co UMG v březnu odložila plán na vstup na akciový trh v USA a ustoupila od dohody s Pershingem, který využil svého práva požadovat nabídku akcií v USA. Pershing uvádí, že kotace v New York by zvýšila cenu akcií UMG i jejich likviditu.
V dopise adresovaném vedení UMG Ackman píše, že management sice odvádí vynikající práci při řízení firmy a realizaci strategie, ale že cena akcií od vstupu na burzu v roce 2021 stagnuje. Jako důvody mimo jiné uvedl nejistotu ohledně 18procentního podílu ve vlastnictví společnosti Bolloré Group, odklad plánovaného vstupu na burzu v USA či nedostatečné využití rozvahy společnosti.
Akcie Universal Music za posledních šest měsíců klesly o více než 30 procent kvůli obavám, že umělá inteligence by mohla snížit zisky hudebního průmyslu. „Cena akcií UMG stagnuje kvůli kombinaci problémů, které nesouvisejí s výkonem její hudební divize. A co je důležité — všechny tyto problémy lze touto transakcí řešit,“ uvedl k tomu Ackman.
Nezávazný návrh předpokládá, že společnost SPARC Holdings patřící Pershingu by se sloučila s UMG. Akcie nové firmy registrované v Nevadě by pak byly uvedeny na burzu v New Yorku. Talentový agent a někdejší prezident společnosti Walt Disney Michael Ovitz by se měl stát předsedou představenstva UMG.
Návrh také předpokládá, že akcionáři UMG by dostali celkem 9,4 miliardy eur a 0,77 akcie nové společnosti za každou akcii UMG. Hotovostní část by Pershing financoval z práv držitelů SPARC, dluhu a výnosů ze svého podílu ve společnosti Spotify.
Bill Ackman je jedním z nejznámějších manažerů hedgeových fondů na světě. Provádí miliardové transakce, které se týkají firem z odvětví, kde mají dostatečný vliv a jejichž akcie jsou podle Ackmana atraktivně oceněné. Má velké podíly například ve společnostech Alphabet, Amazon a Brookfield Asset Management. Jeho hlavní hedgeový fond má ve správě aktiva za téměř 18 miliard dolarů. Hedgeové fondy jsou méně regulované než tradiční investiční fondy a zpravidla nejsou určeny pro drobné investory.
