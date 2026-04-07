newstream.cz

Miliardář Ackman chce ovládnout Universal Music a stáhnout ji z burzy

Společnost Pershing Square Capital Management amerického miliardáře Billa Ackmana chce koupit Universal Music Group (UMG), největší nahrávací firmu na světě. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Podle agentury Reuters by transakce ocenila UMG na více než 55 miliard eur (zhruba 1,3 bilionu korun). Universal Music stojí za hvězdami, jako jsou Taylor Swiftová, Billie Eilish, Kendrick Lamar nebo Drake.

Ackman plánuje převzetí uskutečnit prostřednictvím své akviziční společnosti. Následně chce stáhnout akcie UMG z burzy v Amsterodamu a znovu je uvést na burzu v New Yorku. S návrhem ale musí souhlasit hlavní akcionáři společnosti, mezi které patří Bolloré Group, Tencent Music a Vivendi. Ti se zatím nevyjádřili.

Pershing uvedl, že jeho nabídka oceňuje Universal Music přibližně na 30,4 eura za akcii. To představuje zhruba 78procentní prémii oproti poslední závěrečné ceně 17,10 eura. Akcie UMG na zprávu reagovaly růstem – během dopoledne přidávaly až 24 procent a dostaly se nad 21 eur, než část zisků odevzdaly.

Podle dat společnosti LSEG drží Pershing Square v Universal Music podíl 4,7 procenta, což z něj činí čtvrtého největšího akcionáře. Universal Music má zhruba třetinový podíl na globálním trhu s hudbou. Druhá je Sony Music Entertainment s více než pětinovým podílem a třetí Warner Music Group.

Krok společnosti Pershing Square přichází poté, co UMG v březnu odložila plán na vstup na akciový trh v USA a ustoupila od dohody s Pershingem, který využil svého práva požadovat nabídku akcií v USA. Pershing uvádí, že kotace v New York by zvýšila cenu akcií UMG i jejich likviditu.

V dopise adresovaném vedení UMG Ackman píše, že management sice odvádí vynikající práci při řízení firmy a realizaci strategie, ale že cena akcií od vstupu na burzu v roce 2021 stagnuje. Jako důvody mimo jiné uvedl nejistotu ohledně 18procentního podílu ve vlastnictví společnosti Bolloré Group, odklad plánovaného vstupu na burzu v USA či nedostatečné využití rozvahy společnosti.

Akcie Universal Music za posledních šest měsíců klesly o více než 30 procent kvůli obavám, že umělá inteligence by mohla snížit zisky hudebního průmyslu. „Cena akcií UMG stagnuje kvůli kombinaci problémů, které nesouvisejí s výkonem její hudební divize. A co je důležité — všechny tyto problémy lze touto transakcí řešit,“ uvedl k tomu Ackman.

Nezávazný návrh předpokládá, že společnost SPARC Holdings patřící Pershingu by se sloučila s UMG. Akcie nové firmy registrované v Nevadě by pak byly uvedeny na burzu v New Yorku. Talentový agent a někdejší prezident společnosti Walt Disney Michael Ovitz by se měl stát předsedou představenstva UMG.

Návrh také předpokládá, že akcionáři UMG by dostali celkem 9,4 miliardy eur a 0,77 akcie nové společnosti za každou akcii UMG. Hotovostní část by Pershing financoval z práv držitelů SPARC, dluhu a výnosů ze svého podílu ve společnosti Spotify.

Bill Ackman je jedním z nejznámějších manažerů hedgeových fondů na světě. Provádí miliardové transakce, které se týkají firem z odvětví, kde mají dostatečný vliv a jejichž akcie jsou podle Ackmana atraktivně oceněné. Má velké podíly například ve společnostech Alphabet, Amazon a Brookfield Asset Management. Jeho hlavní hedgeový fond má ve správě aktiva za téměř 18 miliard dolarů. Hedgeové fondy jsou méně regulované než tradiční investiční fondy a zpravidla nejsou určeny pro drobné investory.

Tajný hovor Orbána s Putinem: Jsem ochotnen pomoci v čemkoliv, uvedl maďarský premiér

Viktor Orbán a Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnovém telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nabídl, že je připraven pomoci „v jakékoli záležitosti“, včetně snahy o urovnání války na Ukrajině prostřednictvím summitu v Budapešti. Vyplývá to z přepisu hovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg.

„Včera naše přátelství dosáhlo takové úrovně, že mohu pomoci jakkoli,“ uvedl Orbán. „V jakékoli záležitosti, kde mohu být nápomocen, jsem vám k dispozici.“ Aby své sdělení podtrhl, připomněl Ezopovu bajku o myši, která vysvobodí lva, což podle přepisu vyvolalo u Putina smích.

Více o volbách v Maďarsku čtěte zde

Telefonát, který se uskutečnil 17. října kolem poledne a trval méně než 15 minut, ukazuje podle dostupných informací na blízký vztah mezi maďarskou vládou a Kremlem. Oba státníci si během hovoru vyjadřovali vzájemné uznání a oceňovali také amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž oba hovořili den předtím o možnosti uspořádat summit v Budapešti. Ten se nakonec neuskutečnil.

Orbán uvedl, že jeho vztah s Putinem se od roku 2009, kdy začal v Petrohradu, dále prohloubil. „Čím více přátel máme, tím více možností máme odolávat našim protivníkům,“ řekl. Zároveň litoval, že se s ruským prezidentem nemohli setkávat osobně tak často jako před pandemií covidu.

Putin naopak ocenil „nezávislý a flexibilní“ postoj Maďarska k válce na Ukrajině. „Je pro nás nepochopitelné, že takto vyvážený, středový postoj vyvolává pouze kritiku,“ uvedl ruský prezident.

Zveřejnění obsahu hovoru přichází v citlivém období před volbami v Maďarsku, kde průzkumy naznačují možnost, že by Orbán po 16 letech mohl ztratit moc. Jeho vláda dlouhodobě odmítá pomoc Ukrajině a jeho kampaň vykresluje prezidenta Volodymyra Zelenského jako nepřítele státu. Opoziční lídr Péter Magyar naopak slibuje návrat země k evropskému mainstreamu.

Orbánova vláda současně blokuje klíčovou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur, zabavila finanční prostředky převážené z Rakouska na Ukrajinu a nadále dováží ruské energie, zatímco Evropská unie se jich snaží postupně zbavit.

Napětí zvýšily i nedávné informace o úzké komunikaci mezi maďarskou a ruskou diplomacií. Podle investigativních médií maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o vyřazení osoby ze sankčního seznamu EU a podle Washington Post měl Moskvu informovat o neveřejných jednáních v Bruselu. Szijjártó tato tvrzení odmítl.

Hlavním tématem říjnového hovoru byla možnost uspořádat setkání mezi Spojenými státy a Ruskem v Budapešti. „Orbán vyjádřil ochotu připravit půdu pro možné setkání Ruska a Spojených států v Budapešti,“ uvedl Kreml. Putin podle přepisu nastínil kroky vedoucí k takovému jednání, včetně možného setkání mezi Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které se však nakonec neuskutečnilo.

Summit ztroskotal na neshodách

Maďarsko bylo podle Putina jednou z mála, „možná jedinou“ evropskou zemí vhodnou pro takové jednání, protože Orbán je přítelem obou prezidentů. Plánovaný summit ale ztroskotal na neshodách mezi USA a Ruskem ohledně Ukrajiny.

Závěr hovoru byl osobnější – Orbán pogratuloval Putinovi k narozeninám a oba lídři si vyměnili poznámky o svém zdraví a koníčcích. „Cvičím, také lyžuji. Vím, že hrajete fotbal,“ řekl Putin. „Snažím se,“ odpověděl Orbán se smíchem.

Zveřejněný přepis podle Bloombergu naznačuje, že pomoc Rusku může být součástí politiky maďarské vlády na nejvyšší úrovni. Klíčovou otázkou nyní zůstává, jaký dopad budou mít tato odhalení na blížící se volby a postavení Maďarska v rámci Evropské unie.

ING narazila v Rusku: prodej zkrachoval, odchod se komplikuje

ING
iStock
nst
nst

Nizozemská bankovní skupina ING Groep ukončila dohodu o prodeji svého ruského byznysu, čímž se zkomplikoval její dlouhodobý odchod z tamního trhu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Největší nizozemská banka uvedla, že plánovaný prodej ING Bank (Eurasia) ruské společnosti Global Development byl zrušen, protože „neexistuje reálné očekávání“, že kupující získá potřebná regulatorní povolení.

„Nevidíme pro ING v Rusku žádnou budoucnost a nadále se soustředíme na ukončení našich aktivit na ruském trhu,“ uvedla banka se sídlem v Amsterdamu.

Regulatorní překážky

ING se stejně jako další evropské banky snaží omezit své působení v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022, naráží však na regulatorní překážky. Prodej ruského byznysu oznámila v lednu 2025, transakci se však nepodařilo dokončit. Banka zároveň zdůraznila, že od invaze nepřijímá nové obchody s ruskými klienty, postupně omezuje své operace a odděluje ruský byznys od ostatních sítí a systémů skupiny.

Expozice ING vůči Rusku, která je vedena prostřednictvím entit mimo samotné Rusko, se do konce roku 2025 snížila téměř o 90 procent na 600 milionů eur. Banka zároveň očekává, že případné alternativní scénáře odchodu budou mít finanční dopad „zhruba podobný“ jako neuskutečněná transakce, která měla podle odhadů negativně ovlivnit kapitálový ukazatel CET1 přibližně o sedm bazických bodů.

Navzdory komplikacím akcie ING v úvodu obchodování posílily až o 0,9 procenta.

Ruské operace ING zaměstnávají 239 lidí a jejich aktiva loni vzrostla o 42 procent na 1,086 miliardy eur. Podle výroční zprávy k tomu přispěly především vysoké místní úrokové sazby a posílení rublu vůči euru. ING tak zůstává v situaci, kdy se snaží ruský trh opustit, ale zároveň čelí překážkám, které tento proces zpomalují. Jak uvádí Bloomberg, odchod západních bank z Ruska tak zůstává složitější, než se původně očekávalo.

