Tchaj-wan si chce získat Trumpa. Země plánuje velký nákup amerických zbraní

Tchaj-wan se v době sílícího čínského vojenského tlaku chystá nakoupit od Spojených států zbraně v hodnotě miliard dolarů, uvedla agentura Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje, podle nichž si tchajwanští činitelé chtějí nákupem naklonit amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho administrativa se od prezidentova lednového nástupu do funkce kriticky vyjadřuje k čínským vojenským aktivitám a dává najevo podporu Tchaj-wanu.

Podle zdrojů blízkých probíhajícím jednáním by zakázka měla obsahovat protilodní střely či raketomety HIMARS. „Byl bych velmi překvapen, kdyby to bylo méně než osm miliard dolarů (190 miliard korun),“ citovala agentura jednoho z činitelů.

Bílý dům se podle Reuters k chystané zakázce nevyjádřil. Trumpův bezpečnostní poradce Mike Waltz však již dříve prohlásil, že Washington hodlá urychlit dodávky zbraní ostrovní zemi.

Spojené státy, stejně jako většina zemí, nemají s Tchaj-wanem žádné formální diplomatické styky. Jsou ale jeho nejsilnějším zahraničním podporovatelem a ze zákona mají povinnost poskytnout ostrovu prostředky na jeho obranu.

Tchaj-wan v prosinci z USA dostal dodávku nových tanků Abrams, která byla první za téměř 30 let. V listopadu Američané dodali Tchaj-wanu zásilku raketometů HIMARS.

Čína varovala USA

Čína, která ostrov považuje za součást svého území, USA před dalšími dodávkami zbraní varovala, neboť podle ní ohrožují stabilitu v oblasti. Čína v poslední době stupňuje vojenský tlak na Tchaj-wan a pořádá v okolí ostrova rozsáhlá vojenská cvičení. Peking už několikrát uvedl, že pokud bude Tchaj-wan usilovat o nezávislost, mohla by Čína použít i sílu.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se kriticky vyjádřil k čínským vojenským aktivitám v okolních vodách. Jeho úřad minulý týden odstranil ze svých stránek zmínku o tom, že nepodporuje tchajwanskou nezávislost. Zatímco představitelé ostrova tento krok přivítali, podle Pekingu vyslalo ministerstvo signál tchajwanským separatistům.