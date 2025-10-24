Teroristé by mohli pomocí AI vyrábět biologické zbraně. Nový startup tomu chce zabránit
Umělá inteligence přináší nejen obrovský technologický pokrok, ale i nové existenční hrozby. Experti na bezpečnost varují před scénářem, kdy by terorista s minimálními znalostmi mohl využít AI k vytvoření „superviru“ — kombinujícího inkubační dobu HIV, nakažlivost spalniček a smrtnost pravých neštovic. Takový vývoj by mohl znamenat katastrofu. Právě obava z podobného zneužití stojí za vznikem společnosti Valthos, která má za cíl využít AI k obraně proti biologickým útokům.
Startup se sídlem v New Yorku oficiálně vystoupil z režimu utajení, uvádí agentura Bloomberg. Získal 30 milionů dolarů od investorů OpenAI, Founders Fund a Lux Capital. Zakladatelky, Kathleen McMahon a Tess van Stekelenburg, propojují zkušenosti z oblasti datové analytiky, neurověd a biologie. McMahon dříve vedla divizi pro vědy o životě ve společnosti Palantir Technologies.
Software Valthosu shromažďuje biologická data z komerčních i vládních zdrojů, například ze sledování vzduchu a odpadních vod, a pomocí AI odhaluje potenciální hrozby. Firma současně vyvíjí systémy, které dokážou automaticky aktualizovat návrhy lékařských protiopatření, a plánuje spolupráci s farmaceutickými společnostmi na výrobě i distribuci.
„Jediný způsob, jak útok odvrátit, je vědět, kdy se děje, rychle reagovat a nasadit obranné prostředky,“ uvedla McMahon. Podle ní musí být biobezpečnost dynamická – stejně jako technologie, které mohou hrozbu vyvolat.
Růst investic
Investice do obranných technologií zažívají v Silicon Valley boom, a to od autonomních dronů po jaderné systémy. Naopak biotechnologický sektor, kam patří i obrana proti bioterorismu, zaznamenal v letošním roce nejnižší úroveň financování za více než dekádu, upozorňuje výzkumná firma PitchBook. Zájem OpenAI a dalších investorů tak představuje výjimku i signál možného obratu.
Nedávná zpráva Národní bezpečnostní komise pro vznikající biotechnologie varovala, že USA musí zvýšit investice, jinak riskují, že „biotechnologický ChatGPT moment“ nastane dříve v Číně. Vývoj AI totiž může zásadně zrychlit jak výzkum léků, tak vývoj biologických zbraní.
Podle Jasona Kwona, strategického ředitele OpenAI, je Valthos prvním biosecurity projektem, do něhož OpenAI investuje. „Musí existovat soustava technologií, které se navzájem vyvažují a posilují,“ uvedl. Dodal, že OpenAI průběžně zlepšuje své bezpečnostní mechanismy proti zneužití modelů, jako je ChatGPT, a že efektivní obrana vyžaduje širokou síť partnerů – od státních institucí po soukromé firmy.
Valthos cílí především na spolupráci s americkou vládou, která by se měla stát jeho hlavním zákazníkem. McMahon plánuje využít zkušenosti z Palantiru, jenž dlouhodobě spolupracuje s bezpečnostními složkami. Podle Brandon Reevese z Lux Capital jde o jeden z mála startupů, který se zaměřuje na biosekuritu – a pravděpodobně ne poslední. „Jsme teprve na začátku. Tato oblast by měla být vnímána jako hrozba srovnatelná s jadernou nebo kybernetickou,“ uvedl.
