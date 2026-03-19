Babiš varuje před zdražením plynu po útoku na Írán. Trhy reagují nervózně, EU řeší dopady

Napětí na Blízkém východě po izraelském útoku na íránskou plynárenskou infrastrukturu vyvolává obavy z prudkého růstu cen energií. Český premiér Andrej Babiš označil zásah za nepochopitelný a varoval před destabilizací trhů. Situací se budou zabývat i lídři EU na summitu v Bruselu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se obává, že v důsledku středečního útoku Izrael na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu výrazně stoupnou ceny energií. Útok označil za nepochopitelný. Řekl to novinářům před odletem na summit EU v Bruselu.

„Tahleta věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. Ještě včera jsme si mysleli, že ceny pohonných hmot v ČR dosáhly vrcholu a že by mohly začít klesat,“ uvedl Babiš. Podle něj se po útoku situace totálně změnila a vývoj je velice špatný.

Nervozita na trzích a strategický význam útoku

Terčem útoku byla infrastruktura v oblasti pole South Pars gas field v Perském zálivu, které patří mezi největší naleziště zemního plynu na světě. Jakékoli narušení jeho provozu má okamžitý dopad na globální energetické trhy.

Analytici upozorňují, že i omezený útok může vyvolat spekulativní růst cen, protože trhy reagují především na nejistotu a riziko další eskalace mezi Izrael a Írán.

Reakce USA a mezinárodní dopady

Babiš odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donald Trump, který uvedl, že Spojené státy o útoku předem nevěděly. Podle něj Izrael již na toto strategické plynové pole znovu útočit nebude.

Washington se nyní snaží situaci uklidnit, protože další eskalace by mohla ohrozit dodávky energií nejen do Evropy, ale i do Asie.

EU bude řešit energetickou bezpečnost

Napětí přichází v době, kdy se Evropská unie snaží stabilizovat ceny energií a snížit závislost na rizikových regionech. Očekává se, že téma energetické bezpečnosti bude jedním z hlavních bodů summitu EU v Bruselu.

Podle diplomatických zdrojů mohou státy jednat o koordinovaném postupu při nákupu plynu, případně o uvolnění strategických rezerv, pokud by ceny dále prudce rostly.

Dopad na Česko

Pro Českou republiku by pokračující růst cen plynu znamenal tlak na domácnosti i průmysl. Vláda zatím neoznámila konkrétní opatření, ale nevylučuje zásahy, pokud by se situace dále zhoršovala.

Ekonomové zároveň upozorňují, že klíčové bude, zda konflikt zůstane omezený, nebo přeroste v širší regionální krizi. V druhém případě by dopady na evropské hospodářství mohly být výrazně citelnější.

Težba ropy

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Další rána pro průmysl. Hliník se blíží čtyřletému maximu

Hliník
iStock
ČTK
ČTK

Nejde jen o ropu. Kvůli válce v Íránu zdražuje i hliník. Průmysl situaci sleduje s obavami. Pozornost se stáčí k Číně. Pokud ta vyhodnotí, že jsou ceny tohoto průmyslového kovu příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi.

Konflikt na Blízkém východě nezvyšuje pouze ceny ropy a zemního plynu, ale například i hliníku, což je kov pro globální ekonomiku zcela zásadní. Jeho cena se aktuálně pohybuje těsně pod 3400 dolarů (72 350 korun) za tunu a je blízko čtyřletého maxima.

Americko-izraelská válka proti Íránu totiž narušila globální dodávky, napsal ve středu web CNBC. Hliník je nezbytný materiál v elektronice, dopravě a stavebnictví, stejně jako v dalších odvětvích, například při výrobě solárních panelů a obalů.

Skokový růst cen

Od začátku války s Íránem 28. února tříměsíční futures na hliník na Londýnské burze kovů (LME) vzrostly do čtvrtka minulého týdne až o deset procent, než část zisků odevzdaly a skončily přibližně o osm procent výše.

Faktická paralýza lodní dopravy v Hormuzském průlivu totiž vedla k významnému narušení dodávek.

Výpadky výroby zvyšují tlak

Za poslední dva týdny jde o nejvýkonnější průmyslový kov. Cena hliníku se ve středu odpoledne pohybovala na londýnské LME v blízkosti 3370 dolarů za tunu.

Bahrajnská společnost Aluminium Bahrain (Alba), která provozuje největší hliníkárnu na světě, snížila produkci o 19 procent ze své roční kapacity 1,6 milionu tun. To jen posiluje obavy z globálního nedostatku hliníku.

Cena může dál růst

Nižší zásoby a možnost dalších výpadků dodávek na Blízkém východě by mohly podle analytické společnosti CRU Group cenu hliníku zvýšit až ke 4000 dolarům za tunu.

Hlavní analytik CRU Guillaume Osouf nedávno uvedl, že cena hliníku na LME by byla nyní pravděpodobně mnohem vyšší, nebýt slabé globální poptávky po tomto kovu.

„Déletrvající konflikt pravděpodobně zásadně změní náš výhled trhu na zbytek roku, a to kvůli trvalému dopadu na globální nabídku a potenciálním negativním vlivům na poptávku,“ dodal.

Klíčem je Čína

Odpověď na otázku, jak se budou ceny dál vyvíjet, leží podle dalších analytiků v Číně. Ta je největším producentem hliníku a obvykle drží produkci omezenou na 45,5 milionu tun ročně, aby snížila emise a vyhnula se nadměrným kapacitám.

„Pokud čínská vláda usoudí, že ceny jsou příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi, a svět pak bude hliníkem zaplaven,“ řekl v pořadu CNBC Europe Early Edition generální ředitel těžební společnosti ACG Metals Artem Volynets.

Investoři zatím vyčkávají

Navzdory nedávnému růstu cen na LME ani jeden z analytiků neočekává, že by se hliník stal významným aktivem pro drobné investory, jako je tomu u stříbra nebo mědi.

Volynets řekl, že by ho překvapilo, kdyby se drobní investoři více zapojili do obchodování s tímto průmyslovým kovem.

Analytik Osouf z CRU poznamenal, že objem tzv. dlouhých pozic je teď jen o něco nižší než na konci ledna, takže zapojení fondů zůstalo od začátku konfliktu omezené. Dlouhou pozicí se rozumí spekulace na další růst ceny.

„Zajímavé je, že investoři spekulující na pokles ceny zvýšili svou expozici o 15 000 kontraktů, což naznačuje, že větší část investorů teď sází na pokles cen,“ dodal.

Konflikt ochromil dopravu

Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Cena ropy Brent se kvůli tomu přechodně vyšplhala až ke 120 dolarům za barel. Později klesla, ale v posledních dnech se opět zvyšuje a nyní je blízko 110 dolarů za barel.

Lukáš Kovanda: Z Evropy se stává ozbrojená bašta. A nejvíc z toho těží USA
Evropa dramaticky zvyšuje dovoz zbraní. Na region, kde žije jen sedm procent světové populace, připadá už třetina globálních dodávek – a nejvíce z toho těží Spojené státy.

Podle nové analýzy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) se Evropa v letech 2021–2025 stala největším příjemcem zbraní na světě. Region absorboval 33 procent veškerého globálního dovozu, což představuje masivní, více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu pětiletí.

Přitom v Evropě (bez zahrnutí Ruska) žije jen zhruba sedm procent světové populace. Z Evropy se tak stává svého druhu „ozbrojená bašta“: na obranu sedmi procent globální populace míří hned třetina celosvětově obchodovaných zbraní.

Válka na Ukrajině mění pravidla hry

Tváří v tvář válce na Ukrajině a rostoucí geopolitické nejistotě zahájily evropské státy rozsáhlou modernizaci armád. Klíčovým hybatelem je ruská invaze z roku 2022 a snaha evropských členů NATO posílit svou obranyschopnost.

Hlavním vítězem této poptávky jsou Spojené státy. Jejich globální export vzrostl o 27 procent a nyní ovládají 42 procent světového trhu.

Do Evropy americké dodávky proudily ještě rychleji – jejich objem se zvýšil o 217 procent a USA se na celkovém evropském importu podílely z 48 procent.

Zbrojení nekončí

Tento trend hned tak neskončí. Evropské státy mají objednány stovky nových letounů i další moderní techniku, která bude do armád přicházet v následujících letech. Přestože objemy transferů rostou, globální hodnoty zatím nedosahují rekordních úrovní z konce studené války.

