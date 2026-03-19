Babiš varuje před zdražením plynu po útoku na Írán. Trhy reagují nervózně, EU řeší dopady
Napětí na Blízkém východě po izraelském útoku na íránskou plynárenskou infrastrukturu vyvolává obavy z prudkého růstu cen energií. Český premiér Andrej Babiš označil zásah za nepochopitelný a varoval před destabilizací trhů. Situací se budou zabývat i lídři EU na summitu v Bruselu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se obává, že v důsledku středečního útoku Izrael na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu výrazně stoupnou ceny energií. Útok označil za nepochopitelný. Řekl to novinářům před odletem na summit EU v Bruselu.
„Tahleta věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. Ještě včera jsme si mysleli, že ceny pohonných hmot v ČR dosáhly vrcholu a že by mohly začít klesat,“ uvedl Babiš. Podle něj se po útoku situace totálně změnila a vývoj je velice špatný.
Nervozita na trzích a strategický význam útoku
Terčem útoku byla infrastruktura v oblasti pole South Pars gas field v Perském zálivu, které patří mezi největší naleziště zemního plynu na světě. Jakékoli narušení jeho provozu má okamžitý dopad na globální energetické trhy.
Analytici upozorňují, že i omezený útok může vyvolat spekulativní růst cen, protože trhy reagují především na nejistotu a riziko další eskalace mezi Izrael a Írán.
Reakce USA a mezinárodní dopady
Babiš odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donald Trump, který uvedl, že Spojené státy o útoku předem nevěděly. Podle něj Izrael již na toto strategické plynové pole znovu útočit nebude.
Washington se nyní snaží situaci uklidnit, protože další eskalace by mohla ohrozit dodávky energií nejen do Evropy, ale i do Asie.
EU bude řešit energetickou bezpečnost
Napětí přichází v době, kdy se Evropská unie snaží stabilizovat ceny energií a snížit závislost na rizikových regionech. Očekává se, že téma energetické bezpečnosti bude jedním z hlavních bodů summitu EU v Bruselu.
Podle diplomatických zdrojů mohou státy jednat o koordinovaném postupu při nákupu plynu, případně o uvolnění strategických rezerv, pokud by ceny dále prudce rostly.
Dopad na Česko
Pro Českou republiku by pokračující růst cen plynu znamenal tlak na domácnosti i průmysl. Vláda zatím neoznámila konkrétní opatření, ale nevylučuje zásahy, pokud by se situace dále zhoršovala.
Ekonomové zároveň upozorňují, že klíčové bude, zda konflikt zůstane omezený, nebo přeroste v širší regionální krizi. V druhém případě by dopady na evropské hospodářství mohly být výrazně citelnější.