Zásoby plynu v Česku klesly, vláda chystá plán na jejich doplnění
České zásobníky plynu jsou po zimě naplněné jen z malé části a meziročně vykazují pokles. Vláda proto jedná s energetickými firmami o jejich včasném doplnění, zatímco ceny plynu v Evropě rostou kvůli napětí na Blízkém východě.
Stát má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) plán, jak zajistit dostatek plynu v tuzemských zásobnících. Variant je zatím více a bude záležet na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě. Havlíček to dnes řekl ČTK. Zásoby plynu v ČR se meziročně snížily a jsou pod pětinou kapacit. Cena plynu pro evropský trh na začátku dnešního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur (zhruba 1700 korun) za megawatthodinu (MWh).
Havlíček začátkem března uvedl, že stát bude jednat s energetickými firmami o brzkém naplňování zásobníků plynu pro příští topnou sezonu. Chce je motivovat k tomu, aby s doplňováním zásob firmy nečekaly na vývoj cen. Jaká konkrétní opatření stát zvažuje, zatím neuvedl.
Stav zásobníků se podle Havlíčka odvíjí od faktorů, které vláda nemůže přímo ovlivnit. „V každém případě již řešíme příští sezonu a postupně jednám s hlavními obchodníky v oblasti plynu. Můžu potvrdit, že máme scénář, jak zajistit dostatek plynu do zásobníků. Variant je více, záleží, jak se bude vyvíjet konflikt. Řešíme jak dostatek plynu, tak cenovou relaci na příští sezonu,“ řekl Havlíček.
České zásobníky plynu byly k 16. březnu podle dat serveru Energiezamene.cz spravovaného ministerstvem průmyslu a obchodu plné zhruba ze 16 procent. Celkem v nich je asi 556 milionů metrů krychlových plynu. Meziročně se zásoba snížila – ve stejném období loňského roku bylo v zásobnících přibližně 943 milionů metrů krychlových plynu a jejich naplněnost dosahovala 27 procent.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly v úterý podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 29 procent. Největší český provozovatel zásobníků plynu Gas Storage CZ uvádí, že má kapacity naplněné zhruba z 26 procent. Společnost provozuje šest podzemních zásobníků plynu s provozním objemem přes 2,7 miliardy metrů krychlových, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu v ČR v zimních měsících.
V současnosti proudí do Česka plyn především přes Německo. Dříve dominantní dodávky z Ruska byly zastaveny na začátku roku poté, co Ukrajina ukončila tranzit ruského plynu přes své území. Česko tak nyní čerpá plyn například z Norska, LNG z terminálu v Nizozemsku nebo z Alžírska. Na dodávkách plynu z Kataru, jehož výpadek nyní hrozí kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě, Česko podle analytiků přímo závislé není.
Za zdražováním plynu stojí zejména zprávy o útoku na významný závod na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) v Kataru. Podle dostupných informací útok způsobil škody, situace je však nadále nepřehledná.