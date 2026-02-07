Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Zapomeňte na futuristické slitiny. „Novým“ slibným materiálem pro vesmír je dřevo

Zapomeňte na futuristické slitiny. „Novým“ slibným materiálem pro vesmír je dřevo

Dřevěná družice WISA WoodSat připravovaná finskými a českými odborníky
UPM Plywood, použito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček

Špičkoví technici vytvářejí nové materiály. Anebo se dokážou podívat novým pohledem na materiály dávno známé a najít pro ně úplně nečekané využití. A tak teď konstruktéři pracují na nových kosmických družicích ze dřeva. Má to řadu výhod. Třeba i tu, že až se bude družice vracet na zemský povrch, určitě shoří v atmosféře a nespadne nám na hlavu.

Cesta ze Země do vesmíru samozřejmě stále vyžaduje extrémně odolné technologie. Rakety, které vynášejí náklady na oběžnou dráhu, jsou konstruovány tak, aby vydržely obrovské tlaky a žár při startu i při tření o atmosféru při vzletu. Využívají se pro ně především vysoce pevné slitiny hliníku, ušlechtilá ocel, titan pro nejnamáhanější části či moderní uhlíkové kompozity, které zajišťují lehkost i stabilitu celého nosiče.

Dřevěná družice WISA WoodSat připravovaná finskými a českými odborníky. Družice LignoSat vyvinutá na Kjótské univerzitě byla ve vesmíru prvním kosmickým přístrojem vyrobeným ze dřeva. Družice LignoSat vyvinutá na Kjótské univerzitě byla ve vesmíru prvním kosmickým přístrojem vyrobeným ze dřeva. 3 fotografií v galerii

Družice, které jsou po dosažení oběžné dráhy vypuštěny do kosmického prostoru, jsou zatím standardně z kovových slitin a plastů a chráněné vícevrstvými izolačními fóliemi. Dnes se však vědecká komunita zabývá myšlenkou, že by mohly mít trup z obyčejného, i když pečlivě vybraného dřeva.

Na oběžnou dráhu Země míří miliardáři a ambiciózní startupy

Názory

Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.

Josef Tuček

Přečíst článek
 

Průkopníci z magnólie a břízy

Prvním testem této koncepce byla v prosinci 2024 družice LignoSat vyvinutá v Japonsku na Kjótské univerzitě. Měla malinké rozměry 10 x 10 x 10 cm a její obal byl ze dřeva japonského stromu magnolie, které vyniká pevností a odolností. Kosmická loď Falcon 9 společnosti SpaceX ji i s dalším nákladem vynesla na Mezinárodní kosmickou stanici a odtud byla vypuštěna do vesmíru.

Bohužel, její komunikace selhala, avšak zvenčí bylo možné pozorovat, jak se daří jejímu obalu. Teploty na orbitě kolísaly od -100 do +100 °C, dřevo bylo bičováno kosmickým zářením, ale panely držely pevně celých 116 dní, dokud družice nezanikla v atmosféře. Druhá pokusná dřevěná družice kjótských vědců se k vypuštění zatím připravuje na rok 2028.

Jinou dřevěnou družici se chystá po letech vývoje odeslat do vesmíru finsko-česká společnost Huld, která má pět set zaměstnanců ve Finsku a v České republice. Toto pondělí chtějí její technici vyzkoušet prototyp ve výšce asi 30 km a v létě pak už družici vyslat na oběžnou dráhu. Družice se jmenuje WISA Woodsat, má rovněž tvar krychle o hraně 10 cm a je z březové překližky, což je materiál běžně používaný k izolaci nádrží na podchlazený zkapalněný zemní plyn při teplotách kolem -163 °C.

Superdřevo odolává ohni, hnilobě, škůdcům, vlhkosti a je šestkrát lehčí než ocel, přitom má poměr pevnosti a hmotnosti téměř desetkrát větší než ocel.

Dřevo pevnější než ocel chce letos prorazit do stavebnictví

Enjoy

Materiál původně pochází z lesa, vypadá jako dřevo, má strukturu dřeva, vyvolává stejně příjemný dojem a je dobře opracovatelný. Navíc však odolává ohni, hnilobě, škůdcům, vlhkosti a je šestkrát lehčí než ocel, přitom má poměr pevnosti a hmotnosti téměř desetkrát větší než ocel. Prostě super. Však se taky materiál „skromně“ jmenuje Superwood a jeho tvůrci získali investice pro přípravu jeho výroby.

Josef Tuček

Přečíst článek

Co vylétne nahoru, zase jednou spadne

Co do vesmíru vzlétne, to zase dříve nebo později přitáhne Země zpět. Tedy i družice. V lepším případě se padající družice rozžhaví třením o atmosféru a shoří na popel. Jenže nějaký ten odolný kovový kus kosmické aparatury sem tam dopadne až na povrch Země. Nejkurióznějším a také nejvíc šokujícím případem byl v roce 1979 pád zbytků americké vesmírné stanice Skylab poblíž australského Perthu. Tamní městská rada následně poslala americké kosmické agentuře NASA pokutu za znečišťování veřejného prostranství, kterou NASA nezaplatila.

Existuje oblast v jižním Tichém oceánu mezi Chile a Novým Zélandem o rozloze asi 10 tisíc čtverečních kilometrů (velikost Jihočeského kraje), která byla mezinárodně určena jako místo, kam mají být nasměrovány padající kosmické objekty těžší než 300 kg, u nichž se předpokládá, že v atmosféře nedokážou shořet. Letadel tam moc nelétá, lodě se tam často neplaví a dostanou včas varování, aby se oblasti vyhnuly. Jenže takto bezpečný návrat je drahý, a tak operátoři často směřují ještě ovládané kosmické objekty aspoň někam do oceánů, kde je minimální riziko, že něco trefí. Když však operátoři nad družicí ztratí kontrolu, spadne leckam.

Navigačních, telekomunikačních, vědeckých i špionážních družic na oběžné dráze rapidně přibývá, čímž se riziko dopadu na Zemi zvyšuje. Jak konstatuje časopis The Economist, v roce 2023 „spadlo“ z oběžné dráhy na Zemi asi 290 tun kosmického odpadu a do roku 2035 se toto číslo zvýší na 2800 tun ročně. Družice ze dřeva však v atmosféře spolehlivě shoří na saze a odhalené přístroje vevnitř jsou pak vystaveny tření dost dlouho na to, aby shořely také.

Vesmírný byznys mohou poškodit nekontrolované dopady zbytků kosmické techniky na Zemi

Pozor, padá družice. Vesmírný byznys mohou poškodit nekontrolované dopady zbytků kosmické techniky na Zemi

Enjoy

Nález části indické rakety na australském pobřeží připomněl nepříjemnou skutečnost: rostoucí využívání vesmíru přináší i riziko, že nám kosmická technika spadne na hlavu. Zatím ke škodám dochází zřídka, nebezpečí se však bude zvětšovat.

Josef Tuček

Přečíst článek

Další výhody dřeva

Kromě bezpečnosti při návratu družice na Zemi dřevo přináší i další technologické výhody. Rádiové vlny jím snadno procházejí, takže antény družice mohou být bezpečně skryty uvnitř trupu, kde jsou chráněny před částečkami kosmického smetí. Dřevo skvěle izoluje, což šetří energii potřebnou na vytápění přístrojů uvnitř družice, pohlcuje vibrace. A v neposlední řadě je výrazně levnější než speciální kosmické slitiny.

Samozřejmě, vesmír není pro dřevo přirozeným prostředím. Vakuum může z materiálu vysávat vlhkost a oslabovat jej, což by mohl vyřešit speciální ochranný nátěr z oxidu hlinitého. Nejsou ještě ani známé případné interakce mezi sazemi ze shořelého dřeva a vypařenou elektronikou během průletu atmosférou, takže není jasné, jestli to neovlivní její stav.

Ovšem už dnes tam hoří spousta kovů a plastů. Dřevo snad nebude o tolik horší.

Malířova představa letu nové rakety Ariane 6.

Evropská kosmonautika má vyšší rozpočet. A poprvé si otevřeně klade vojenské cíle

Názory

V padesátileté historii Evropské kosmické agentury (ESA) se teprve nyní stalo, že tato mezivládní organizace získala do rozpočtu prakticky tolik peněz, kolik chtěla – 22,1 miliardy eur. Je to o třetinu víc než pro minulé tříleté období. A poprvé ve své historii bude agentura připravovat projekty určené i pro vojenské účely, shrnuje v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Související

Dalibor Martínek: Češi se mají čím dál lépe. Přesto si přiživují svou blbou náladu

Škoda Elroq
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Minulá vláda prohrály volby také proto, že nedokázala prodat své úspěchy. Naopak si nechala nasadit punc vlády bez ekonomické expertizy. Čísla za ekonomiku přitom paradoxně vypovídají o velmi dobré kondici země.

Čerstvá dávka statistických údajů tento fakt potvrzuje. Za rok 2025 vykázala obchodní bilance přebytek 216,5 miliard korun. To je jedno z nejlepších čísel v historii vůbec. České podniky se dokáží se svou produkcí uplatnit na mezinárodních trzích.

Například tahoun českého průmyslu, automobilka Škoda Auto, loni celosvětově vyrobila přes 925 tisíc vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Škoda není jenom montovna, je lídrem v nových technologiích. Loni například vyrobila v Mladé Boleslavi 227 tisíc akumulátorů pro elektromobily, které využívají i další značky koncernu.

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Populistické recepty nefungují. Osekání imigrace na minimum by ekonomiku poškodilo

Politika

Krajní pravice a populisté napříč Evropou brojí proti migraci. Pravdou však je, že migrace je pro evropské ekonomiky velmi důležitá. Pokud by ji státy omezily na minimum, výrazně zpomalí růst a zatíží už tak zatížené rozpočty, což by dost možná vyústilo ve zvyšování daní. „Lidová“ politika by tak dopadla hlavně na „obyčejné“ lidi, kterými se populisté ohání.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Průmyslová produkce v prosinci v zemi meziročně vzrostla o silných 3,8 procenta, podobně jako v listopadu. „Konec roku 2025 byl v průmyslu ve znamení růstu,“ uvedl Radek Matějka ze statistického úřadu. Například v listopadu rostl průmyslu v Evropě o 2,2 procenta, v Česku o 5,7 procenta. Německý o pouhé jedno procento.

A do třetice stavebnictví. Přestože se v Česku kvůli notoricky známým problémům se stavebním řízením staví nedostatečné množství nových bytů, celkově celý segment stavebnictví také solidně roste. V prosinci o 5,3 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 2,3 procenta a inženýrské stavitelství vzrostlo o téměř jedenáct procent.

Statutární místopředseda ODS Tomáš Portlík

S Hřibem je těžká dohoda. Do pražských voleb chci jít jako Spolu, říká místopředseda ODS Portlík

Politika

V polovině ledna se Tomáš Portlík stal prvním místopředsedou ODS. V podzimních komunálních volbách se chce stát primátorem Prahy. Spojenectví s TOP 09 a lidovci nechce rušit, dobře prý fungovalo. Vládnutí s Piráty je podle něj poněkud obtížné. „Když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak,“ říká Portlík.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Celkově loni česká ekonomika vzrostla o 2,5 procenta, hospodářský růst byl nejrychlejší od roku 2022. Podobný vývoj se očekává i letos. Platy a mzdy rostou o sedm až deset procent. Lidé mají na účtech asi čtyři biliony korun, hypoteční trh loni rekordně rostl, i přes neustálé zdražování nových bytů.

Čísla říkají, že Češi se mají ve skutečnosti stále lépe. Není jasné, kde se v zemi neustále bere „blbá nálada.“ Která na podzim znamenala pád vlády, hledání nového směru. Andrej Babiš nyní prohlašuje, že jeho jediným zájmem je, aby se v Česku dobře žilo. Je to pouhý marketing, Češi se totiž i bez úsilí nového premiéra mají čím dál lépe. Jen si to nechtějí přiznat.

Související

Cortina 2026. Poraženými jsou hlavně daňoví poplatníci

Cortina 2026. Poraženými jsou hlavně daňoví poplatníci
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Olympijské hry tradičně slibují rozvoj, růst a turistický boom. Akademické studie však mluví jinak. Skutečný ekonomický přínos bývá minimální, zato dluhy zůstávají. Cortina 2026 nebude výjimkou.

Zatímco se sportovní svět upíná k italským vrcholkům, ekonomové už teď sčítají účty. Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo 2026 slibují velkolepou podívanou, ale historická data a akademické studie naznačují, že pro italského daňového poplatníka může jít o další velmi hořkou pilulku.

Rozpočet na papíře a skutečné náklady

Původní plány jsou jedna věc, realita druhá. Provozní rozpočet her se sice odhaduje na přibližně 2 miliardy dolarů, ale tato částka je pouze špičkou ledovce. Celkové náklady, zahrnující masivní investice do infrastruktury, se podle aktuálních odhadů šplhají k 7 miliardám dolarů, přičemž veřejné finance kryjí zhruba 63 procent těchto výdajů.

Olympijské skokanské můstky v Dolomitech procázejí rekonstrukcí

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Enjoy

Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.

Michal Nosek

Přečíst článek

I když se organizátoři chlubí tím, že využijí 92 procent stávajících nebo dočasných sportovišť, historie varuje. Průměrné překročení rozpočtu u zimních her dosahuje závratných 156 procent. Itálie se navíc potýká s inflačními tlaky, které již nyní navyšují náklady na klíčové projekty, jako je rekonstrukce bobové dráhy v Cortině či výstavba hokejových hal.

Zastánci her často operují s takzvanými multiplikačními efekty – vizí, že každé investované euro do infrastruktury vygeneruje další zisk v cestovním ruchu a službách. Podle některých analýz by hry mohly italské ekonomice přinést až 5,3 miliardy eur v dlouhodobém horizontu.

Eva čerešňáková a Matěj König v pořadu VIP Eva Talks
video

Lidé kvůli mně začínají sportovat. To je nejvíc, říká sportovní influencer Matěj König

Enjoy

Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.

Michal Nosek

Přečíst článek

Turín jako varování

Akademické studie však tento optimismus krotí. Upozorňují na „efekt vytěsnění“. Zatímco totiž fanoušci přijíždějí, běžní turisté se předraženým a přelidněným lokalitám vyhýbají. Studie her v Turíně 2006 navíc ukázaly, že ačkoliv se zvýšil turismus, zároveň došlo k výraznému nárůstu městského dluhu na obyvatele, zatímco klíčové ukazatele, jako nezaměstnanost či reálný HDP, se nijak významně nezlepšily. Turín dnes v důsledku před dvaceti lety konaných her představuje jedno z nejzadluženějších italských měst. Komu přijde dvacet let jako dlouhá doba, nechť zví, že takový Řím přitom ještě nedávno splácel své dluhy vzniklé v souvislosti s olympiádou konanou roku 1960.

Verdikt akademiků

Akademický verdikt je zřejmý: většina nezávislých studií potvrzuje, že skutečný ekonomický dopad je buď blízký nule, nebo tvoří jen zlomek předpovědí.

Skutečným vítězem olympiád bývá málokdy hostitelské město. Zatímco Mezinárodní olympijský výbor (MOV) inkasuje miliardy z vysílacích práv a sponzoringu, náklady na údržbu „bílých slonů“ – nevyužitých stadionů – zůstávají na bedrech místních.

Ilustrační foto

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Enjoy

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

nst

Přečíst článek

Pořádání her je často spíše otázkou národní hrdosti, politického marketingu, stavby pomníčků vládnoucích politiků na účet daňového poplatníka a navíc leckdy ještě jejich přihrávkou veřejných peněz spřáteleným firmám, třeba stavebním. Pro průměrného daňového poplatníka jde o „vstupné“ do prestižního klubu, které se v peněžence pravděpodobně nikdy nevrátí. Skutečným poraženým tak bývají veřejné rozpočty, které se budou s dluhy vyrovnávat ještě roky po zhasnutí olympijského ohně.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Ester Ledecká se raduje z olympijského zlata ve snowboardu na ZOH v Pekingu. Mimo jiné jí to vynese 2,4 milionu korun jako odměna od státu.

Za zlato z Pekingu dá sportovcům nejvíc Singapur, osmkrát tolik, co přislíbilo Česko

Money

Dušan Kütner

Přečíst článek
Doporučujeme