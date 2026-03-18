Zdražení hypoték je nevyhnutelné. A už se děje
Na válku v Íránu už doplácejí i české domácnosti. Zdražují jim hypotéky. Podle expertů je zvýšení úrokových sazeb hypoték v řádu desetin procentního bodu nevyhnutelné.
První banky zareagovaly na růst tržních úrokových sazeb v důsledku války v Íránu zdražením hypoték, další o tomto kroku uvažují. Vyplývá to z odpovědí mluvčích bank.
„První banky již zvedají úrokové sazby o 0,5 procentního bodu a předpokládáme, že k navýšení přistoupí postupně celý bankovní sektor,“ uvedl hypoteční expert společnosti Broker Trust Libor Vojta Ostatek.
„Rostou sazby, v Raiffeisenbank jsme tedy zdražili od pondělí 16. března o 0,5 procentního bodu,“ řekla ve středu mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.
„Aktuální situaci velmi pečlivě monitorujeme a pokud nedojde v případě ceny úrokových swapů k významné změně trendu, zvýšení sazeb u hypotečních úvěrů se pravděpodobně nevyhneme,“ uvedl manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.
Minulý týden zvedla sazby o půl bodu také Partners Banka.
Další banky vyčkávají
„S ohledem na aktuální růst ceny peněz na finančních trzích, a to zejména tzv. tříletých swapů, který v důsledku prohlubujících se ekonomických dopadů blízkovýchodního konfliktu akceleruje, není vyloučené, že budeme nuceni promítnout rostoucí cenu peněz na finančních trzích do cen hypoték,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
Moneta situaci rovněž sleduje. „V tuto chvíli však ponecháváme úrokové sazby hypoték beze změny,“ dodala mluvčí banky Tereza Ryšanová.
Také Air Bank podle mluvčí Alžběty Honsové situaci sleduje a nevylučuje žádnou variantu.
Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.
Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa
Money
„Pozorujeme skokový výkyv úrokových sazeb u tříletých swapů, které tentokrát vystřelily až k 4,3 procenta,“ uvedl Ostatek.
Tuzemské banky nyní poskytují každý měsíc hypotéky za 35 miliard korun a přibližně stejný objem hypoték s končící fixací je měsíčně přeceňován. Místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim rovněž pokládá za velmi pravděpodobné, že banky brzy přistoupí ke zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů. „Nyní se domnívám, že budeme svědky zdražení hypoték o 0,5 procentního bodu,“ odhadl.
Kolik zaplatí domácnosti navíc
Ostatek připomněl, že měsíční splátka hypotéky se splatností 30 let vzroste při zvýšení úrokové sazby o každou 0,1 procentního bodu přibližně o 60 korun na každý milion korun úvěru.
U hypotéky na pět milionů korun to znamená zhruba 300 korun měsíčně navíc. Pokud by tedy byla sazba vyšší například o 0,5 procentního bodu, zaplatí domácnost přibližně 1500 korun měsíčně navíc, což je asi 18 tisíc korun ročně.
Úrokové sazby v únoru podle dat České bankovní asociace v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta.
Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.
Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák
Reality
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.