Komodity loni příliš „nedivočily“. Centrální banky tak mohly jít s úroky dolů

Komoditní trhy v roce 2024 až na pár výjimek ukázaly pouze nevýrazné výkony, které bledly ve srovnání s dalšími skupinami aktiv.

Z komodit na světových trzích loni výrazně zdražily především kakao, káva a zemní plyn. Zvýšily se i ceny zlata, stříbra či uhlí. Naopak výrazně zlevnila železná ruda, ocel, pšenice či sójové boby, mírně klesla také cena ropy. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg za loňský rok stoupl o 0,1 procenta.

„Komoditní trhy v roce 2024 až na pár výjimek ukázaly pouze nevýrazné výkony, které bledly ve srovnání s dalšími skupinami aktiv. Pro srovnání – hlavní americký akciový index S&P 500 vzrostl v minulém roce téměř o čtvrtinu,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.

Nižší ceny komodit ale byly dobrou zprávou pro centrální bankéře, kterým umožnily zahájit snižování úrokových sazeb. Komoditní trhy nejvíce zklamala chybějící akcelerace čínské ekonomiky v čele s tamním sektorem nemovitostí. A zvláště ke konci roku se projevila síla amerického dolaru, dodal Tyleček.

Sucho uškodilo kakau i kávě

Nejvyšší růst z komoditního trhu předvedlo v minulém roce kakao. Tato komodita vykázala růst o 178 procent, zejména kvůli nepříznivému počasí v západní Africe a dlouhodobému deficitu na globálním trhu. Dalším v pořadí je káva se 70procentním růstem. U ní se nejvíce projevilo sucho v Brazílii a ve Vietnamu. Třetí v pořadí byl zemní plyn na trhu v Nizozemsku, kde velkoobchodní cena meziročně vzrostla o 41 procent.

Radost udělaly investorům drahé kovy. Zlato od začátku roku do konce prosince zvýšilo svoji cenu o 12 procent. Šlo přitom o rekordní rok, kdy žlutý kov, jak se zlatu přezdívá, dosáhl svých maxim 2780 dolarů za troyskou unci, upozornil analytik Golden Gate Pavel Ryba. Cena stříbra od ledna do konce prosince vzrostla o 19 procent. Zásadní roli hrál zájem centrálních bank a investorů z Číny a Indie, podotkl Tyleček.

Naopak průmyslověji zaměřené drahé kovy zlevňovaly. Cena platiny ztratila 12 procent a cena palladia 21 procent. Cena ropy Brent klesla v minulém roce o tři procenta, a to kvůli vysoké těžbě v zemích mimo skupinu OPEC+ a nižšímu růstu globální poptávky. OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.

Zvláště zklamala poptávka v Číně, kde je na vzestupu prodej elektromobilů. Cena ročního kontraktu na uhlí v Rotterdamu vzrostla o 15 procent. Cena elektřiny na burze v Lipsku s ročním termínem dodání stoupla o devět procent.

Průmyslové kovy nenabídly jednoznačný směr. Nejvíce vzrostla cena hliníku v Londýně, a to o sedm procent. Následovala měď s dvouprocentním růstem. Naopak cena železné rudy v Singapuru ztratila 27 procent a cena oceli v Šanghaji klesla o 19 procent.

Cukr pod tlakem slabého reálu

Z pohledu spotřebitelů se příznivým směrem vydaly obiloviny. Cena pšenice v Chicagu zlevnila o deset procent a ve Francii o procento. Kukuřice v Chicagu zlevnila o procento a sójové boby o 21 procent. Díky poklesu v závěru roku zlevnil také cukr v New Yorku, a to o pět procent. K jeho nižším dolarovým cenám pomohl pokles brazilského reálu, který se v závěru roku propadl na historické minimum, poznamenal Tyleček.