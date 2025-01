Další sankce vůči Rusku. EU zvažuje restrikce na dovoz hliníku či LNG

Evropská unie zvažuje restrikce na dovoz ruského hliníku a postupné omezování dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Tato opatření by se podle zdrojů mohla stát součástí nového balíku sankcí na Rusko.

Zdroje uvedly, že návrhy na opatření v novém balíku zahrnují rovněž sankce na další lodě přepravující ruskou ropu a rozšíření kontroly exportu zboží používaného pro vojenské účely do Ruska. Podle zdrojů se zvažuje také odstřižení dalších bank od mezinárodního platebního systému SWIFT.

Evropská unie po zahájení ruské invaze na Ukrajinu prudce snížila dovoz ruského plynu prostřednictvím plynovodů. Dodávky ruského LNG do EU se však zvyšují a v loňském roce dosáhly maxima. Evropští politici se doposud vyhýbali přísnějším restrikcím na LNG, aby zabránili cenovým šokům. V příštích dvou letech by však měly tlak na růst cen zmírnit nové dodávky LNG ze závodů na zkapalňování plynu budovaných ve Spojených státech a Kataru, píše Bloomberg.

Analytik Warren Patterson ze společnosti ING uvedl, že v loňském roce se Rusko na dovozu LNG do EU podílelo zhruba 18 procenty. Embargo na dovoz ruského LNG by podle něj zvýšilo nejistotu na evropském trhu a mohlo by vytvořit určitý tlak na růst cen.

Agentura Reuters tento týden informovala o dokumentu, ve kterém deset členských zemí EU, včetně České republiky, vyzývá k úplnému zákaz dovozu plynu z Ruska, a to prostřednictvím plynovodů i ve formě LNG.

