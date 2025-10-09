Babiš si telefonoval se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, na Ukrajinu by mohl jet
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si telefonoval s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil mu podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila, uvedl na síti X. Příští rok by mohl navštívit Ukrajinu.
„V minulosti jsme se setkali už třikrát, naposledy v listopadu 2019 v Kyjevě. Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci,“ napsal Babiš. „Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně,“ dodal.
Právě jsem hovořil s ukrajinským prezidentem @ZelenskyyUa, v minulosti jsme se setkali už třikrát, naposledy v listopadu 2019 v Kyjevě. Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci. Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 9, 2025
Ve středu Babiš na tiskové konferenci řekl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. O koalici vyjednává s SPD a Motoristy. Česko podle Babiše pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet.
Otázkou je, co v případě účasti hnutí ANO ve vládě bude s českou muniční iniciativou na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi. Dříve Babiš hovořil o jejím zrušení či o tom, že by ji na starosti měla mít Severoatlantická aliance (NATO).
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., zvolen za Spolu) NATO nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat. Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.
Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.
Babiš: Jednání o koalici jdou relativně dobře, vyhráno ale není
Politika
Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.