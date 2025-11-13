Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Střet zájmů zůstává otevřený. Agrofert neprodám, vzkazuje Babiš

Střet zájmů zůstává otevřený. Agrofert neprodám, vzkazuje Babiš

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš zopakoval, že neprodá holding Agrofert a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony, uvedl na sociálních sítích. Prezident Petr Pavel trvá na tom, že by měl Babiš řešení představit veřejnosti.

Po středeční schůzce obou politiků Hrad uvedl, že pokud Babiš učiní kroky zřetelně ukazující, že chce střet zájmů vyřešit a že jeho postup bude v souladu se zákony, je Pavel připraven jmenovat ho premiérem bez odkladu. Šéf ANO před novináři zopakoval, že své kroky v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů Pavlovi vysvětlí. Uvedl ale také, že hlava státu podle něj hlavně chce, aby postup vysvětlil veřejnosti, k čemuž se šéf ANO více nevyjádřil.

„Agrofert neprodám“

„Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert, že střet zájmů vyřeším v souladu s našimi a evropskými zákony,“ uvedl ve videu Babiš. Ve videu předtočeném ve středu večer podotkl, že se dozvěděl, že postup nechce slyšet prezident, ale má ho podle něj znát veřejnost. K tomu se Babiš dále nevyjádřil, namísto toho poděkoval občanům za historicky nejvyšší počet hlasů pro ANO v říjnových volbách.

„Samozřejmě střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej nějakého rohlíku na krámě,“ dodal možný příští premiér.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se vyhnul střetu zájmů.

Prezident ve středu také Babiše požádal o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v Severoatlantické alianci (NATO) a navyšování obranných výdajů. Babiš uvedl, že předá prezidentovy podněty k programu koaličním partnerům z SPD a Motoristů, jednat budou dnes.

Dalibor Martínek: Babiš si zatím všechny namazal na chleba. Teď to zkouší s Pavlem

Názory

Andrej Babiš se opět setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem měl být jeho střet zájmů a také programové prohlášení. S tím to začalo tak, že ho Babiš poslal prezidentovi přes datovou schránku. Už to byl takový první pokus hrát přesilovku. Vykolíkovat si území, otestovat soupeře.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš má vládu nachystanou

Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?

Názory

sta

Přečíst článek

Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.

Krok je podle zdrojů reakcí na návrhy, které Washington zaslal Bruselu na začátku tohoto roku a v nichž požadoval právně závazný plán revize předpisů EU. Podle názoru americké strany totiž předpisy poškozují americké podniky.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uzavřela s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v srpnu dohodu, která stanovila 15procentní clo na většinu zboží z EU dováženého do USA. Smlouva zároveň zahrnovala závazky pokračovat v práci na otázkách, jako je řešení vývozu oceli a necelních překážek.

Patnáctiprocentní strop se vztahuje také na automobily a EU chce zajistit, aby se týkal i dalších odvětví, která by v budoucnu mohla být zasažena sektorovými cly ze strany USA. Unie zároveň předložila legislativu na zrušení cel na průmyslové výrobky z USA a na část méně choulostivého zemědělského vývozu.

EU stále čelí 50procentnímu clu na vývoz oceli a hliníku. Komise, která se zabývá rovněž obchodními záležitostmi bloku, chce zavést systém kvót, jenž by umožnil snížit cla na část vývozu kovů.

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Ursula von der Leyenová a Donald Trump

Trumpův tah Leyenovou na šachovnici: EU netahala za kratší konec. Nezatahala si vůbec

Názory

Radim Pařík

Přečíst článek

Silný zájem o hypotéky táhne ČSOB vzhůru. Zisk banky stoupl na téměř patnáct miliard

ČSOB
Dušan Kütner / Newstream
ČTK
ČTK

Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí letošního roku stoupl meziročně o deset procent na 14,9 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou se zvýšil rovněž o desetinu na 444,7 miliardy korun.

„Vývoj české ekonomiky je doposud příznivější než původní očekávání, což se projevuje v zesílené aktivitě retailových i firemních klientů zejména u úvěrů a investic. Meziročně se na růstu nejvíce podílely úvěry na bydlení, a trh financování bydlení tím směřuje k mimořádnému výsledku,“ komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.

Provozní výnosy ČSOB za devět měsíců roku vzrostly o devět procent na 35,8 miliardy korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 17 miliard korun, což bylo meziroční zvýšení o čtyři procenta. Objem úvěrů stoupl o osm procent na 1,042 bilionu korun. Celkové vklady se zvýšily o tři procenta na 1,468 bilionu korun.

Citigroup

Citigroup smí prodat ruskou pobočku. Ale Putin určí cenu

Money

Putin schválil prodej ruské pobočky americké Citigroup. Odchod z Ruska ale nebude pro banku výhodný. Podmínky jí diktuje Kreml.

ČTK

Přečíst článek

Klienti ČSOB si ve třetím čtvrtletí sjednali hypoteční úvěry za 26,3 miliardy korun, což bylo meziročně o 53 procent více. Úvěry ze stavebního spoření byly v objemu 5,4 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 79 procent. „Ceny všech typů nemovitostí rostou,“ doplnil Blažek.

Objem majetku v podílových fondech ČSOB vzrostl o 14 procent na 307 miliard korun. Počet aktivních klientů stoupl meziročně o 77 tisíc. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně narostl o desetinu na 1,55 milionu a dosáhl podílu 85 procent na celkovém počtu aktivních digitálních klientů. Podíl nevýkonných úvěrů ČSOB klesl o 0,06 procentního bodu na 1,29 procenta.

Českou korunu drží na silných úrovních tuzemské firmy

Nechte peníze vydělávat. Odborníci radí, kam investovat do konce roku

Money

Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Rostly i další banky

Ostatním velkým bankám letos zisky vesměs také rostly. Komerční banka za letošní první tři čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun. Čistý zisk Monety Money Bank vzrostl o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v tomto období čistý zisk v přepočtu zhruba 8,62 miliardy korun, což je o 2,2 procenta více než před rokem. Raiffeisenbank zisk meziročně stoupl o 57 procent na 7,84 miliardy korun. Pouze čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí klesl meziročně o dvě procenta na zhruba 19 miliard korun.

Do skupiny ČSOB patří ČSOB Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Šéf společnosti LVMH Bernard Arnault
Aktualizováno

Návrh daně pro nejbohatší hnul žlučí nejbohatšímu Francouzi Arnaultovi

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme