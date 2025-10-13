Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Komárkova Allwyn se spojí s řeckou konkurencí. Vznikne druhá největší loterijní společnost na světě

Komárkova Allwyn se spojí s řeckou konkurencí. Vznikne druhá největší loterijní společnost na světě

Karel Komárek
KKCG/Užito se svolením
Jiří Frydlewicz
fry

Sázková společnost Allwyn českého miliardáře Karla Komárka se spojí se společností OPAP, která působí v Řecku a na Kypru a také se zabývá sportovním sázením. Spojením vznikne druhý největší kótovaný provozovatel her a loterií na světě, uvedla Komárkova společnost v tiskové zprávě.

Allwyn uvedla, že představenstva obou společností schválila jejich kombinaci formou výměny akcií, která oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve výši 16 miliard eur. Transakce spojí dva přední provozovatele her a vznikne tak druhá největší obchodovaná společnost v odvětví her a zábavy na světě, s několika diverzifikovanými, rychle rostoucími a vedoucími tržními pozicemi v Evropě, ve Spojených státech a na dalších mezinárodních trzích.

„Dnešní oznámení nově definuje celé odvětví a informuje o vzniku druhé největší kótované společnosti v odvětví her a zábavy na světě. Investoři teď mají jedinečnou příležitost stát se součástí dynamické společnosti, která formuje budoucnost zábavy. Spojení síly a rozsahu těchto miliardových byznysů, jejich obrovská klientská základna a pokračující investice společnosti Allwyn do technologií a obsahu urychlí inovace a podpoří výrazný mezinárodní růst. Naším cílem je vybudovat přední světovou společnost v oblasti her a zábavy a dnes jsme se k němu o jeden velký krok přiblížili,“ uvedl zakladatel a předseda představenstva Allwyn a KKCG Karel Komárek.

Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group
Aktualizováno

Křetínský i Kellnerová sesazeni. Nejbohatším Čechem je Strnad

Leaders

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni.

ČTK

Přečíst článek

Transakce navazuje na stávající partnerství společností OPAP a Allwyn, které započalo v roce 2013, kdy KKCG, akcionář s kontrolním podílem ve společnosti Allwyn, poprvé investoval do společnosti OPAP. Allwyn v současné době vlastní 51,78 procenta společnosti OPAP.

Jakmile bude transakce dokončena, kombinovaná společnost bude nadále kótována na hlavním trhu athénské burzy, kde by se dle očekávání měla, měřeno tržní kapitalizací, stát jednou z největších společností. Záměrem společnosti Allwyn je zajistit si po uskutečnění transakce kótování na další přední mezinárodní burze, jako je například londýnská nebo newyorská burza.

OPAP je přední společností v herním odvětví v Řecku a na Kypru a jedním z nejvíce renomovaných subjektů z této branže na světě. Je držitelem výhradních práv v číselných loteriích, sportovním sázení v kamenných provozovnách a ve videoloterijních terminálech v Řecku a v číselných loteriích na Kypru. OPAP provozuje rozsáhlou síť kamenných a online provozoven a průběžně rozšiřuje svou digitální nabídku.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Nejistota ohledně shutdownu v USA žene cenu zlata i stříbra vzhůru

Zlato a stříbro
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata k okamžitému dodání vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 dolarů za oz. Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.

Takzvaný shutdown je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.

Americký prezident Donald Trump v pátek odpoledne sdělil novinářům v Oválné pracovně, že počet propuštěných federálních zaměstnanců bude „velký“. „Bude to zaměřeno na demokraty,“ řekl americký prezident. Zopakoval, že se zaměří na programy, o nichž se domnívá, že je upřednostňují demokratičtí politici.

Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování amerických vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale obdržet zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují.

Lukáš Kovanda: Zelené sny střídá černá realita. Německý průmysl kolabuje a český s ním

Názory

Německý průmysl se propadl o dvacet let nazpět. Klíčovou roli v tom hrají emisní povolenky a obecně evropská zelená ideologie.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Strach investorů

Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed), slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů. Ti hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Podle analytiků podporuje růst ceny také strach investorů, aby nezůstali pozadu.

Stříbro minulý týden poprvé zdolalo rekord z roku 1980, který činil 50,35 dolarů za unci. Kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.

V roce 1980 to byli bratři Huntovi, ropní magnáti a nechvalně známí spekulanti z Texasu, jejichž strach z inflace a víra ve stříbro jako uchovatele bohatství je přiměly k pokusu ovládnout globální trh. Nahromadili více než 200 milionů uncí stříbra, čímž cenu vytlačili těsně nad 50 dolarů za unci. Pak ale cena prudce klesla a zastavila se u 11 dolarů za unci. Pokud by se vzal v úvahu vliv inflace, pak má současné nominální maximum u ceny stříbra hodnotu zhruba jedné čtvrtiny maxima z roku 1980, uvedla agentura Bloomberg.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Babiš má jít kvůli Čapáku před soud, myslí si většina Čechů. Ale zřejmě se tak nestane

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Většina obyvatel se přiklání k tomu, aby Sněmovna vydala předsedu ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT), jehož výsledky televize zveřejnila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce. Pro Babišovo vydání se vyslovilo v průzkumu 56 procent respondentů, proti 41 procent oslovených lidí.

Pražský městský soud poslal do dolní komory žádost o Babišovo vydání ve čtvrtek. Babiš opětovně získal ve sněmovních volbách mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. Případ pokračuje čtvrté volební období, dolní komora předsedu ANO už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání je zatím přerušené. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu v dotační kauze dlouhodobě popírá.

V průzkumu odpovědělo 37 procent respondentů tak, že Sněmovna by měla Babiše určitě vydat. Dalších 19 procent lidí uvedlo, že by ho měla spíše vydat. Rezolutně proti vydání byla přesně pětina dotázaných, spíše proti vydání 21 procent. Průzkum se uskutečnil mezi 1. a 3. říjnem, odpovídalo v něm 1515 respondentů.

Předseda SPD Tomio Okamura už ohlásil, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o vzniku nové vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně budou mít tato uskupení většinu 108 hlasů. Šéf Motoristů Petr Macinka v dnešních Otázkách Václava Moravce uvedl, že případ Čapí hnízdo pokládá za politický. „Kdybych měl odpovídat v průzkumu, byl bych ve skupině 'spíše ne'", řekl. Zástupce ANO v televizní debatě Radek Vondráček podotkl, že kauza trvá deset let a vždy je potřeba zvážit nebezpečí politizace.

„Jako poslanec mám umožnit, aby právo bylo vykonáno," uvedl naopak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobně se vyjádřila předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová, podle níž je zřejmé, že má rozhodnout soud.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně ANO Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš do vězení nepůjde, raději bude premiérem

Volby 2025

Pes aby se v tom vyznal. Andrej Babiš je jasným lídrem současných voleb. Všichni ovšem čekali, že budoucím premiérem bude Karel Havlíček, Babišův dvorní lokaj.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

„Postrach Evropy“ je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit

Politika

V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.

ČTK

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš

Stanislav Šulc: Existuje už jen jeden důvod, proč se máme dál šťourat v Čapím hnízdě. Ten ale stojí za to

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme