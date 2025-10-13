Komárkova Allwyn se spojí s řeckou konkurencí. Vznikne druhá největší loterijní společnost na světě
Sázková společnost Allwyn českého miliardáře Karla Komárka se spojí se společností OPAP, která působí v Řecku a na Kypru a také se zabývá sportovním sázením. Spojením vznikne druhý největší kótovaný provozovatel her a loterií na světě, uvedla Komárkova společnost v tiskové zprávě.
Allwyn uvedla, že představenstva obou společností schválila jejich kombinaci formou výměny akcií, která oceňuje nově vzniklou společnost na hodnotu vlastního kapitálu ve výši 16 miliard eur. Transakce spojí dva přední provozovatele her a vznikne tak druhá největší obchodovaná společnost v odvětví her a zábavy na světě, s několika diverzifikovanými, rychle rostoucími a vedoucími tržními pozicemi v Evropě, ve Spojených státech a na dalších mezinárodních trzích.
„Dnešní oznámení nově definuje celé odvětví a informuje o vzniku druhé největší kótované společnosti v odvětví her a zábavy na světě. Investoři teď mají jedinečnou příležitost stát se součástí dynamické společnosti, která formuje budoucnost zábavy. Spojení síly a rozsahu těchto miliardových byznysů, jejich obrovská klientská základna a pokračující investice společnosti Allwyn do technologií a obsahu urychlí inovace a podpoří výrazný mezinárodní růst. Naším cílem je vybudovat přední světovou společnost v oblasti her a zábavy a dnes jsme se k němu o jeden velký krok přiblížili,“ uvedl zakladatel a předseda představenstva Allwyn a KKCG Karel Komárek.
Transakce navazuje na stávající partnerství společností OPAP a Allwyn, které započalo v roce 2013, kdy KKCG, akcionář s kontrolním podílem ve společnosti Allwyn, poprvé investoval do společnosti OPAP. Allwyn v současné době vlastní 51,78 procenta společnosti OPAP.
Jakmile bude transakce dokončena, kombinovaná společnost bude nadále kótována na hlavním trhu athénské burzy, kde by se dle očekávání měla, měřeno tržní kapitalizací, stát jednou z největších společností. Záměrem společnosti Allwyn je zajistit si po uskutečnění transakce kótování na další přední mezinárodní burze, jako je například londýnská nebo newyorská burza.
OPAP je přední společností v herním odvětví v Řecku a na Kypru a jedním z nejvíce renomovaných subjektů z této branže na světě. Je držitelem výhradních práv v číselných loteriích, sportovním sázení v kamenných provozovnách a ve videoloterijních terminálech v Řecku a v číselných loteriích na Kypru. OPAP provozuje rozsáhlou síť kamenných a online provozoven a průběžně rozšiřuje svou digitální nabídku.
