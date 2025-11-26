Americký „mírový plán“ vycházel z dokumentu Kremlu, tvrdí Reuters

Americký mírový plán pro Ukrajinu má podle Reuters nečekaný původ. Tři zdroje potvrdily, že Washington vycházel z dokumentu, který loni v říjnu předložilo Rusko.
Takzvaný mírový plán ukončení války na Ukrajině, který Spojené státy představily minulý týden, má podle agentury Reuters původ v Moskvě. Podle tří informovaných zdrojů totiž vychází z dokumentu, který v říjnu předložilo Rusko administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Reuters tak poprvé potvrzuje, že právě tento ruský „non-paper“ se stal základem pozdějšího 28bodového amerického návrhu.
Dokument shrnující ruské podmínky pro ukončení války měli ruští představitelé předat vysoce postaveným Američanům v polovině října – krátce poté, co se Trump v Bílém domě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Trump: Dohodu o Ukrajině se už podařilo „vyladit“. S Putinem o ní bude jednat Witkoff
Podle zdrojů Reuters obsahoval stejné požadavky, které Moskva prosazuje dlouhodobě, včetně ústupků, jež Kyjev zásadně odmítá: například postoupení velkých částí východní Ukrajiny Rusku.
Americké ministerstvo zahraničí ani ruské či ukrajinské ambasády ve Washingtonu na dotazy Reuters nereagovaly. Bílý dům odkázal pouze na Trumpova slova, že na vyjednávání se „dívá optimisticky“.
Proč americká administrativa při tvorbě vlastního plánu vycházela z ruského podkladu, není podle Reuters jasné. Někteří činitelé, kteří plán viděli – včetně ministra zahraničí Marca Rubia – se domnívali, že Ukrajina řadu ruských bodů odmítne rovnou.
Ruské válečné cíle se přetavily do podoby amerického mírového plánu, píše Pařík
Mírový návrh ve skutečnosti přibližuje Ukrajinu k části jejího nejhoršího scénáře, jen bez bojů. Pro zemi není rozdíl mezi dohodou a nejhorší alternativou dostatečný, píše v komentáři vyjednavač Radim Pařík a rozebírá situaci z hlediska strategického vyjednávání.
Po obdržení ruského dokumentu měl Rubio telefonovat se svým protějškem Sergejem Lavrovem, aby s ním obsah probíral. Tento týden pak před novináři připustil, že skutečně dostal „četné neoficiální dokumenty“, ale detaily neupřesnil.
Jakmile na plán minulý týden upozornil server Axios, v americké administrativě propukla skepse. Mnozí činitelé jej označili spíše za seznam ruských podmínek než za mírový návrh. Přesto podle Reuters Trumpův tým vyvinul na Kyjev tlak – varoval, že pokud Ukrajina dohodu odmítne, USA mohou omezit svou vojenskou pomoc.
Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát části svého území a některých zbraní. Napsala to ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.
Výsledný plán vznikal mimo jiné při setkání Trumpova zetě Jareda Kushnera a zvláštního vyslance Stevea Witkoffa s Putinovým poradcem Kirillem Dmitrijevem v Miami. O schůzce věděli jen jednotlivci z ministerstva zahraničí a Bílého domu, uvádějí zdroje.
Když USA návrh představily, zaskočil podle Reuters jak evropské partnery, tak americké politiky. Rozběhla se horečná diplomacie a původní plán začal rychle měnit podobu.
Podle ABC News bylo po jednáních amerických a ukrajinských představitelů v Ženevě vypuštěno devět z původních 28 bodů.
Letos na podzim se tuzemské bankovní novinky nejčastěji týkaly investování a také vylepšování či nastavování internetového a mobilního bankovnictví. Podívejte se, zda vám neunikly ty nejzajímavější novinky na bankovním trhu.
Nejvíce podzimních novinek z dílny českých bank se letos týkalo světa investic. Většina tuzemských bank tak pro drobné investory připravila nebo v nejbližší době chystá představit alespoň jednu novou vychytávku, která se investic týká.
Klienti Air Bank například získali hned dvě investiční novinky. První byl Investiční pomocník v aplikaci chytrého telefonu, který má klientům pomáhat při orientaci v nabídce investičních služeb. Současně u vybraných investic poskytne i detailnější informace, aby se mohli lépe rozhodovat, zda a jak investovat. Druhou novinkou od Air Bank byla možnost investování do firem ze skupiny PPF. Klienti banky měli poprvé v nabídce i dluhopisy TV Nova s nominální hodnotou 10 tisíc korun a pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta se splatností čtyř let. „Zájem klientů překonal naše očekávání a potvrdil, že investoři jsou připraveni využívat moderní digitální nástroje pro správu svých peněz. Přibližně 70 procent klientů nakoupilo dluhopisy přes mobilní aplikaci, dalších 20 procent prostřednictvím internetového bankovnictví. Nákupy na pobočkách přinesly 10 procent objednávek,“ uvádí k investiční novince zástupce mluvčí banky Michal Kuzmiak.
Také Česká spořitelna stále cílí na investující klienty. Na přelomu roku se jim chystá představit nový, jednodušší ceník pro investování. „Snížíme poplatky za nákup a prodej akcií, burzovně obchodovaných fondů (ETF) a podobných investičních produktů – například ETC a certifikátů,“ vypočítává mluvčí banky Lukáš Kropík. Spořitelna pak ještě podle něj rozjela kampaň na založení majetkového účtu s pravidelnou investicí pro děti, což může být podle Kropíka například penzijko. „Pokud rodiče založí nový produkt, mohou pro své dítě získat částku 1000 korun,“ dodává Kropík. A novou investiční aplikaci Smartbroker se chystá na trh v nejbližší budoucnosti uvést také Fio banka.
ČSOB sice aktuálně nemá novinky ze světa investic, ale investování zvýhodňuje v rámci podpory aktivních klientů, na které se v poslední době nejvíce zaměřila. Odměňuje je za aktivitu výhodnější sazbou na spořicím účtu, dvěma procenty k pravidelné investici za rok, kreditem na poplatky u společnosti Patria, finančními bonusy u penzijka či stavebka, nebo i slevou na sazbu u hypotéky či půjčky. Případně jim také dává časově omezené pojistky zdarma u své pojišťovny.
Investiční novinka od Komerční banky je pro změnu produktová a jedná se o nový akciový fond „Fond CPR Invest – Europe Defense“, který je zaměřený na obranu EU. Raiffeisenbank pro změnu zavedla v investiční aplikaci EDI rovnou investiční poradenství.
Poslední z investičních novinek pak na podzim představila také UniCredit Bank, která přišla se svou novou službou Duet Plus spojující výhody termínovaného vkladu a investic do fondů. Kdo chce například získat garantovaný úrok 7 procent na 6 měsíců, musí si polovinu peněz vložit na šestiměsíční termínovaný vklad a druhou polovinu investovat do vybraných fondů podle vlastních preferencí. „I v rámci Duet Plus lze investici do fondů kdykoli zrušit, takže v případě potřeby má klient peníze rychle k dispozici,“ doplňuje mluvčí banky Petr Plocek.
Hrátky s bankovnictvím
Klienti si také musí stále častěji zvykat, že se jim v bankovních aplikacích pro smartphony neustále něco mění či přenastavuje. Banky kvůli svým aktualizacím čas od času celé bankovnictví znepřístupňují, aby mohli jejich programátoři vše nastavit. To se naštěstí děje většinou o víkendu a přes noc, pokud se zrovna nejedná o nastavení nové verze bankovnictví, které trvá připravit déle.
Zbrusu nové bankovnictví Creditas One tak během letošního podzimu představila například Banka Creditas. Nemají jej však k dispozici všichni její klienti, protože banka je bude převádět postupně v průběhu příštího roku. Velké hrátky s bankovnictvím i nadále provozuje ve svém KB+ také Komerční banka, která během podzimu do aplikace instalovala přes dvacet novinek a vylepšení funkcionalit.
Speciální novinku do svého bankovnictví nainstalovala pro klienty rovněž Raiffeisenbank. Jedná se o InfoZónu, kde mohou klienti získat relevantní informace ze světa financí a dění v bance. Nově také mohou ve svém bankovnictví klienti Raiffeisenbank vidět přehled pojištění u Uniqa pojišťovny nebo si z něj nastavovat widgety na obrazovce smartphonu.
Další podzimní bankovní novinky, které stojí za zmínku:
Air Bank
Zrušení poplatku za vedení běžného účtu a možnost mít až 10 účtů bez poplatku.
Redesign mobilní aplikace.
Banka Creditas
Technologické sjednocení banky Creditas s Divizí Max.
Spuštění nového bankovnictví Creditas One.
Česká spořitelna
Spuštění první nonstop pobočky Future Lab na pražské Národní třídě, kde radí klientům i avataři.
Ostrý start služby Vklad na kartu a zdvojnásobení počtu vkladomatů na hotovost.
Vylepšení voicebota v bankovnictví o technologii OpenAI, klienti si s ním tak mohou například naplánovat schůzku s bankéřem.
Nový bezpečnostní prvek v bankovnictví George, který klienty upozorňuje na podvodné transakce dříve, než je potvrdí.
ČSOB
Další podzimní akce banky cílí primárně na aktivní klienty. V rámci akce Vánoční losovačka chce přimět klienty, aby používali platební karty minimálně pětkrát týdně. Za to bude banka losovat až do Vánoc týdně vždy 500 výherců bonusu 5 tisíc korun.
Fio banka
Zbrusu novou službu – ověřování jména příjemce u SEPA plateb – představila Fio banka v říjnu, tedy o dva roky dříve, než to bude v Česku pro všechny banky povinné. „Tato novinka pomáhá předejít chybám i podvodům. Před odesláním platby totiž systém automaticky zkontroluje, jestli jméno příjemce odpovídá číslu účtu. Pokud něco nesedí, klient dostane upozornění a může platbu včas opravit nebo zrušit,“ vysvětluje mluvčí banky Karel Kopeček.
mBank
Uvedla na trh dva nové spořicí účty bez limitů vkladu: mSpořicí účet Plus s vyšší sazbou pro aktivní klienty a mSpořicí účet bez dalších podmínek.
Společně se značkou Niceboy představila chytrý prsten Niceboy ONE Ultra, který kombinuje bezkontaktní placení (NFC) a sledování zdraví (měření srdečního tepu, okysličení krve, krevního tlaku, spánku, tělesné teploty, kroků, kalorií a stresu; podporuje přes 150 sportovních aktivit).
Partners Banka
Spustila akci Member-Get-Member, díky níž získá stávající i nový klient mimořádně výhodnou úrokovou sazbu na spořicím účtu za doporučení nového klienta.
Do konce roku plánuje představit vychytávku Chytrá rezerva, která klientům umožní „spořit při placení“, protože každá karetní transakce se zaokrouhlí a rozdíl se automaticky připíše na spořicí účet.
Na leden banka chystá spuštění multiměnových účtů s výhodnými kurzy realizovanými přes bankovní směnárnu bez poplatku.
Raiffeisenbank
InfoZóna v mobilním bankovnictví, přehled pojištění u Uniqa, widgety, možnost vystavení potvrzení o realizované transakci a investiční poradenství v EDI aplikaci.
V nejbližší době nabídne také možnost online založení účtu pro děti do 18 let prostřednictvím mobilní aplikace.
Trinity Bank
U Lepší Půjčky byl navýšen limit garance sazby 3,99 % z 1,2 milionu na 1,5 milionu.
Banka rovněž získala titul nejlevnějšího spotřebitelského úvěru podle Indexu odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni.
Pozn. red. Majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.
Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za 3. kvartál 2025
Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.
Mladí lidé v Česku mají zájem o investice a touží po finanční nezávislosti a zajištění na budoucnost. Ačkoliv přejímají částečně i způsob života svých rodičů, v investicích jsou odvážnější a mají jiné priority. Vyplývá to z reprezentativních průzkumů v generaci Z a mezi lidmi nad 45 let, které realizovala agentura Ipsos pro společnost Broker Consulting a Air Bank.
O generaci Z, tedy o mladých lidech do 30 let, se často dost pochybuje. Říká se, že jde o slabou generaci takzvaných sněhových vloček. Z průzkumů, které byly v posledních týdnech zveřejněny o finančním chování této generace, však mladí lidé vycházejí úplně jinak. Jak tuto generaci vidí šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který se účastnil debaty k jednomu z těchto průzkumů, a co v tomto ohledu očekává od nové vlády?
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Další spořicí účet míří se sazbou směrem nahoru. Tentokrát je od Trinity Bank
Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.
Nvidia, čipový gigant, se drží na vrcholku nejhodnotnějších firem světa od loňského června. A její prvenství vypadalo jako nedotknutelné - GPU, grafické čipy, jsou pro firmy nejžádanějším artiklem současnosti. Pokrok v technologiích a umělé inteligenci je na nich závislý. Prvenství Nvidie ale začal najednou ohrožovat nečekaný hráč, Google. Gigant, kterého má většina lidí spojeného s vyhledávačem (jedničkou na globálním trhu), hodně investoval do AI. A do vývoje čipů, které na rozdíl od grafických procesorů Nvidie fungují na jiné technologii, jde o tzv. tenzorické čipy, TPU, vyvíjené přímo pro AI.
Závod se v posledních pár týdnech přelil na burzovní parket. Zatímco cena akcií Nvidie od konce října klesla volným pádem, viz graf, akcie Alphabetu, matky Googlu, naopak vzrostly za poslední měsíc o 24 procent - což na tržní kapitalizaci přidalo skoro bilion dolarů.
Asi největší kudlou do zad Nvidii se stala spekulace, že Meta jedná o nákupu čipů s Googlem, a to za miliardy dolarů. Meta je jedním z největších zákazníků Nvidie. Kromě toho Google představil vylepšenou verzi svého AI modelu Gemini 3, která prý v něčem předstihuje dosavadního lídra ChatGPT od OpenAI.
Deník Financial Times zveřejnil komentáře obchodníků k situaci. „Gemini 3 může být méně drastickou, ale důležitější verzí disrupce DeepSeekem,“ řekl Mike O’Rourke z Jones Trading, s odkazem na čínský AI start-up, jehož v lednu zveřejněný jazykový model AI spustil prudký výprodej amerických technologických společností včetně Nvidie. „Trh přijímá názor, že Google je jednoznačným lídrem v oblasti umělé inteligence,“ dodal.
Úspěch Googlu nás těší
Charlie McElligott, stratég ze společnosti Nomura, také přirovnal dopad Gemini 3 k šoku způsobenému DeepSeekem. Nejnovější model společnosti Alphabet „resetoval šachovnici hierarchie umělé inteligence“ a stáhl trh do „nového DeepSeek momentu,“ uvedl ve zprávě pro klienty. Nutno ale podotknout, že hysterický výprodej trhů a hrozba dominance DeepSeeku nad americkými platformami měly životnost jen několik dní.
Nvidia se dostala na vrchol na konci října, její akcie tehdy dosáhly ceny 207 dolarů. Pak nastal volný pád na 175 dolarů. Vedení svou pozici vehementně brání. „Úspěch Googlu nás těší, dosáhli velkých pokroků v oblasti umělé inteligence. Nadále budeme Google zásobovat,“ uvedla firma v prohlášení a dodala,. že Nvidia je nadále lídrem odvětví, je to jediná platforma, na které běží každý model umělé inteligence, a používá se všude, kde se dělá computing.
Každopádně, na svém vrcholu přesahovala hodnota Nvidie 5 bilionů dolarů, nyní je zhruba o tři čtvrtě bilionu níže.
Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem
Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.
Tržní hodnota Alphabetu rychle směřuje k čtyřem bilionům dolarů