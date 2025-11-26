Trump: Dohodu o Ukrajině se už podařilo „vyladit“. S Putinem o ní bude jednat Witkoff
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že mírová dohoda o ukončení války na Ukrajině je téměř hotová. Do Moskvy posílá zvláštního emisara, který má jednat přímo s Vladimirem Putinem.
Zbývá už jen několik bodů, na nichž není shoda, uvedl v úterý americký prezident Donald Trump o chystané dohodě o ukončení války na Ukrajině. Ve snaze finalizovat ji vysílá šéf Bílého domu do Moskvy zvláštního vyslance Steva Witkoffa, který se má sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S ním i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským je Trump podle svého vyjádření na sociální síti Truth Social připraven se brzy setkat osobně, ale až bude mít plán konečnou podobu nebo se jí bude blížit.
Trump: Vyjednávací tým udělal obrovský pokrok
„Za uplynulý týden udělal můj tým obrovský pokrok, pokud jde o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou,“ začal Trump svůj příspěvek. Původní americký osmadvacetibodový plán se za přispění obou válčících stran podařilo „vyladit“ a „zbývá už jen několik málo sporných bodů“.
Americký prezident dále podotkl, že zatímco Witkoffa vysílá do Moskvy, s Ukrajinci bude jednat náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll. Rusko podle Trumpa souhlasilo s některými ústupky v americkém mírovém plánu pro ukončení války na Ukrajině, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.
Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, a také s tím, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na 600 tisíc vojáků či se zaváže, že nevstoupí do NATO.
V neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé Spojených států, Ukrajiny i evropských zemí. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja poté mluvil o značně revidovaném mírovém plánu. Moskva v úterý uvedla, že zatím upravený plán neobdržela.
Evropští lídři začali týden s opatrným optimismem poté, co víkendová jednání v Ženevě naznačila, že je americký prezident Donald Trump ochoten zvážit jejich výhrady k jeho návrhu na ukončení války na Ukrajině. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová označila rozhovory za „dobrý pokrok“ a uvedla, že silná evropská účast vytváří „solidní základ pro další vyjednávání“. Server Politico upozorňuje, že už samotné přizvání zástupců EU a Británie představovalo zásadní změnu – původní americký 28bodový plán je z jednání zcela vylučoval.
Trumpův plán nebo nejistá pomoc Evropy? Zelenskyj stojí před klíčovým rozhodnutím
Politika
Evropští lídři začali týden s opatrným optimismem poté, co víkendová jednání v Ženevě naznačila, že je americký prezident Donald Trump ochoten zvážit jejich výhrady k jeho návrhu na ukončení války na Ukrajině. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová označila rozhovory za „dobrý pokrok“ a uvedla, že silná evropská účast vytváří „solidní základ pro další vyjednávání“. Server Politico upozorňuje, že už samotné přizvání zástupců EU a Británie představovalo zásadní změnu – původní americký 28bodový plán je z jednání zcela vylučoval.