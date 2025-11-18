Mladí Češi jsou v investování odvážnější než generace před nimi. Stále se ale mají co učit
Mladí lidé v Česku mají zájem o investice a touží po finanční nezávislosti a zajištění na budoucnost. Ačkoliv přejímají částečně i způsob života svých rodičů, v investicích jsou odvážnější a mají jiné priority. Vyplývá to z reprezentativních průzkumů v generaci Z a mezi lidmi nad 45 let, které realizovala agentura Ipsos pro společnost Broker Consulting a Air Bank.
Mladá generace Čechů z generace Z, kdo určité míry přejímá způsob života svých rodičů, nepřejímají ale všechny konzervativní hodnoty. Hodně zakořeněné je ovšem pro ně například vlastnictví nemovitosti, tedy bydlet ve vlastním stejně jako to platilo pro předchozí generace. Z hlediska finanční gramotnosti a investičního chování jsou na tom ale podle průzkumů agentury Ipsos docela jinak než ti dříve narození. Dalo by se podle expertů dokonce i říci, že mladí dnes přepisují investiční chování generace svých rodičů.
Zatím se mladí nebojí riskovat
Je například pro ně typické, že své peníze už nenechávají jen tak ležet ladem a minimálně tři čtvrtiny z nich sami aktivně investují. Podstatně více také přitom využívají dynamické nástroje od akcií a burzovně obchodovaných fondů (ETF) až třeba po kryptoměny. Jsou tak odvážnější a nebojí se ani tolik rizika. Sklon k riziku sice je u mladé generace docela obvyklý, ale za tímto chováním je podle šéfa investiční společnosti Moneco Petra Šimčáka spíš vidět, že dnešní mladá generace ještě nezažila u svých investic žádné výrazné výkyvy a že tak nemají zkušenosti s poklesem trhů jako byl například ten v roce 2008.
Čekání na krizi
Musí tedy podle něj přijít i opačný než jen růstový výsledek, aby si to i tato mladá generace vyzkoušela a začala o své budoucnosti a investičních plánech přemýšlet jinak. „Největší riziko tak vidím v tom, že mladí lidé přeskočí klasické investování a tu nudu v něm a skočí rovnou do takzvané gamifikace a tradingu. A vlastně si nikdy nezjistí, že úspěšné a dlouhodobé investování je o desítkách let pravidelného nudného spoření nebo investování do nějakého diverzifikovaného fondu nebo produktu. Ta gamifikace je totiž až nad tím a rozlišovat mezi investicí, spořením a tradingem jsou tři různé disciplíny. Jakmile pak přijde problém, zaskočí je to a třeba je to pak i odradí od dalšího investování,“ poznamenává Šimčák.
Je nicméně podle výsledků průzkumů zřejmé, že mladá generace je přece jen finančně gramotnější, méně často věří rozšířeným mýtům o investicích a často se orientují i v možnostech krátkodobých investic. Investovat proto také začínají s menšími částkami. Pro 30 procent mladých je smysluplná investice už ve výši pětiset korun měsíčně, což v celkové populaci vidí stejně jen 19 procent lidí. A z hlediska časového horizontu jako smysluplnou investici vnímají mladí už i tříletou nebo pětiletou investici. Často také při investování využívají i informace z řady moderních zdrojů od podcastů a influencerů až po umělou inteligenci.
Mladí z generace Z také touží po finanční nezávislosti i vlastním bydlení, ale zároveň se tedy ani nebojí odvážně investovat, a to mnohem více než generace před nimi. Neplatí to ovšem komplet o celé generaci Z, do které se počítají dnešní mladí mezi 18 až 30 lety. Nejsilnější ročníky mladých narozených po roce 1995, tedy už v digitální době, totiž tvoří dvě silné skupiny, které mají často téměř opačné finanční znalosti, cíle a také často i životní šance.
Dravci versus rozvážní
Pro skupinu "ambiciózních mladých" je zásadním životním cílem vlastnit nemovitost, protože jim to dává stabilitu. Dokáží navíc každý měsíc dávat stranou i více než 5 tisíc korun, které ovšem nenechávají ležet na spořicích účtech, ale umí je investovat, a to častěji dokonce i do rizikových investic. Investují tedy nejen do akcií a dluhopisů, ale třeba i do kryptoměn a ETF. A navíc se často o investování i sami vzdělávají.
To se ovšem nedá říci o jejich protipólu, kterými jsou podle sociologů takzvaní "nejistí mladí". Ti nejenže vydělávají málo, a tak si ani zatím neumí představit, že by v nejbližší době byli schopni dosáhnout na vlastní nemovitosti, ale ani to v tuto chvíli není pro ně důležitý cíl. Také proto častěji plánují bydlet u rodičů a finančně se ani příliš nevzdělávají, informace k investování tak získávají často spíš pasivně. Nemají ani zatím pevně utvářené hodnoty a ani příliš nepřemýšlí věcech spojených s budoucností.
Mladí versus starší
Z průzkumu pro Broker Consulting tedy vyplývá, že aktuálně dnes investuje naprostá většina mladých. Vyjádřilo se tak přes 87 procent respondentů. A v porovnání s generací 45+ pak mnohem více investují do akcií (32 %), ETF (22 %) a kryptoměn (17 %). Mladí také podle dat Air Bank mnohem méně často investují do dlouhodobého investičního produktu (DIP). To může být podle expertů, ale způsobeno mimo jiné i tím, že peníze z DIP se dají bez sankce vyzvednout nejdříve až po deseti letech spoření a ne dříve než v šedesátém roce věku.
Starší generace nad 45 let už pak investuje většinou spíše konzervativněji, což je podle šéfa společnosti Investika Petra Čížka ostatně i logické vzhledem ke kratšímu časovému horizontu, který starší lidé před sebou mají. Častěji tak své peníze dávají do penzijního připojištění, penzijního spoření (31 procent) nebo případně stavebního spoření (23 procent). Pro obě generace je pak nejpoužívanějším finančním nástrojem už tradičně spořicí účet.
