USA tlačí Zelenského k ústupkům vůči Rusku

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát části svého území a některých zbraní. Napsala to ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.
Jedním z řady bodů návrhu je také požadavek na snížení velikosti ukrajinských ozbrojených sil, řekli agentuře dva lidé, kteří si nepřáli být jmenováni vzhledem k citlivosti této záležitosti. Washington podle nich chce, aby Kyjev hlavní body plánu přijal.
Tajné konzultace s Kremlem
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Formulaci plánu vede americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, který už o něm jednal s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem i se šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem. Bílý dům už také začal o návrhu informovat evropské činitele, napsal Axios s odvoláním na své zdroje.
Bin Salmán slibuje Trumpovi gigantické investice v USA. A koupí i stíhačky F-35
Saúdská Arábie investuje ve Spojených státech 600 miliard dolarů (12,5 bilionu korun). Na setkání se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem v Bílém domě to prohlásil americký prezident Donald Trump. Bin Salmán následně prohlásil, že investice zcela jistě dosáhne jednoho bilionu dolarů (20,8 bilionu korun).
Dobrá zpráva. Zdeněk Hřib v prosinci skončí na pozici náměstka pražského primátora pro dopravu. Stal se poslancem, nechce kumulovat funkce. Špatná zpráva je, že ho nahradí další Pirát, Jaromír Beránek. Doprava v Praze bude dál trpět.
Až do příštích komunálních voleb na podzim příštího roku budou o dopravě v Praze rozhodovat Piráti. To je pro pražskou dopravu špatná zpráva. Bylo by naivní od Beránka si slibovat jiný než Hřibův směr. A to směr, který pražskou dopravu deptá.
Zdeněk Hřib uspořádal tiskovou besedu, aby nastínil své nebo možná už Beránkovy plány, co s kolabující pražskou dopravou dělat. Hřib navrhuje balíček čtyř opatření, která nyní probere zastupitelstvo hlavního města. Kdo by čekal zlepšení dopravy v hlavním městě, nemusí dál číst.
Hřibův plán zní zhruba takto. Pražané, z hlediska automobilové dopravy patříte do „východního klastru“ Evropy, po bok Varšavy a Bukurešti. To skutečně řekl. Auto má v Praze milion lidí. To je podle Hřiba příliš. Jinými slovy, Pražané, jste hloupí, zpozdilí. Východ Evropy. Protože ve městech na západ od nás, kde je „lepší kvalita života“, Hřib uvedl Vídeň, je prý počet aut na osobu poloviční. Čili Pražané, prodejte svá auta a jezděte na kole. To je jeho recept na katastrofální dopravní situaci v hlavním městě, opakované kolapsy.
Ano, v Praze se kvalita života zhoršuje. Hlavně kvůli Hřibově destrukci automobilové dopravy.
Co dál praví Hřib ve svých čtyřech bodech na záchranu pražské dopravy? Musí se dostavět velký pražský okruh. Fajn. To znamená, že kamiony objedou Prahu. Ale jak to souvisí s permanentním kolapsem dopravy uvnitř města? Kamiony do centra nezajíždějí.
Podle Hřiba bude také nutné vytvořit analýzu právních či ekonomických dopadů, které by nastaly, pokud by magistrát a jím vlastněné firmy postupovaly systematicky u všech zakázek zahrnujících uzavírky. To zní skutečně objevně. Takže to máme brát jako přiznání, že se dosud systematicky nepostupuje? Kvůli komu, pane náměstku? Východní Evropa panuje na úřadech. „Systém, jak je nastaven, směřuje k tomu, že tady máme jakési prostředí kolektivní nezodpovědnosti, který dává prostor alibismu,“ řekl Hřib. Tím chce patrně říct, že za „bordel“ v uzavírkách vůbec nemůže, že za něj může někdo jiný, neurčitý.
Hřib také myšlenkově žongluje s novou daní za emise ve městě. Legislativa mu to zatím neumožňuje. Prostě chce vytlačit auta z města. Možná i Pražany. Podle Hřiba by nyní mohla „pomoci“ novela zákona o ochraně ovzduší, která začala platit letos v únoru. Prostě že by lidé platili další „daň“ za to, že jedou po městě autem.
Posledním bodem reformátora pražské dopravy by mělo být, že městští policisté budou mít za prioritu pokutovat „nezákonné“ parkování ve městě. Skvělé, pokutami za parkování vylepšíme dopravu.
Ještě že už není v zákoně trest smrti. Piráti by ho možná na špatně parkující Pražany uplatnili. Nebo aspoň žalář. Nestačí jim, že za svého působení v čele města a městských částí vznikl asi milion kilometrů zbytečných cyklopruhů, po kterých nikdo nejezdí. Auta zhýčkaných Pražáků se místo plynulého posouvání vpřed ve dvou pruzích tlačí v kolonách v jednom pruhu. Podle Hřibovy analýzy je to naše chyba. Recept Pirátů: pokuty a zákazy. Jako komunisté.
Pracovní právo je z minulosti, navíc odvody pro zaměstnance příliš vysoké. Proto se tak rozšířil švarcsystém. Ten ale problém neřeší, jen deformuje. Je nutné pracovní právo přizpůsobit současnosti, říkají zástupci firem i generace Z.
Pracovní podmínky neodpovídají současné realitě. Nejen mladí lidé potřebují v práci jistou flexibilitu. Až zamíří do důchodu nejsilnější ročníky, systém to přestane zvládat. To jsou hlavní myšlenky, na kterých se shodli diskutéři TEDx Prague Salon: Pevný bod. Vystupující a panelisté hledali odpověď na otázku Co dnes znamená smysluplná práce – a jak ji vytvořit.
Podle Petry Sokol Maňasové z Impact Hubu, která akci otevírala, ideálně měla nastávat participační mezigenerační výměna. Ocitovala výrok Jona Alexandera, jednoho ze zakladatelů Impact Hubu v Londýně, který uvedl: People in position in power need to give some of it away to citizens. „Prostě když můžete předat zkušenost, příležitost a vliv, udělejte to, protože ani vám neubyde,“ řekla členka organizačního výboru TEDx.
„Svět se proměnil, místo pracovní židle existuje cloud, ale my jsme ve vnímání práce zamrzli,“ upozornil Investor Jan Jirovec s tím, že společnost tlačí mladou generaci do doby, kdy začínaly mobily. Ideální by bylo,nastavit podmínky tak, aby umožnily mladým lidem z celého světa pracovat a růst v podmínkách 21. století v Česku, a také samozřejmě, aby mladí Češi mohli pracovat v zahraničí.
Švarcsystém nebo běž
Tomáš Ervín Dombrovský (na snímku níže první zprava), známý specialista na trh práce a poradce ministra práce v demisi, uvedl, že problémem je rigidní forma zákoníku práce. „I v tomto systému ovšem existuje hodně záblesků flexibility, jako je práce na dálku, nebo typicky český vynález švarcsystém,“ upozornil. Zhruba polovina živnostníků totiž „jede na švarcsystém“, naopak mezi zaměstnanci jich hodně pracuje ještě na dohodách, kvůli snížení odvodů. „Nejde jen o flexibilitu obecně, ale o přístup na pracovní trh, někdy jsou tyto formy práce lidem diktovány,“ uvedl řečník. „Jsou odvětví, které ani jiné formy zaměstnávání prakticky nedovolují, také administrativní zátěž, když má začínající firma zaměstnance, je úplně jiná,“ doplnila Maria Šimůnková, zakladatelka platformy vzdělávací neziskovky Nekrachni, která pomáhá mladým lidem zvládat realitu dospělého života.
Právník Jakub Císař, spoluzakladatel advokátní kanceláře Novalia a expert na startupy a investice, míní, že nutné je, aby byla konkrétní změna směrem k flexibilitě. „I v rámci startupové asociace na to míříme - k flexibilnější formě práce. Zjednodušeně, bude to něco jako švarcsystém, ale s vyšším zdaněním. Protože rozdíl mezi zaměstnáváním a švarcystémem má rizikové důsledky, rozdíl v odvodech je příiš velký, ale je jasné, že nestačí pracovní poměr definovaný kdysi, je třeba to posunout,“ argumentoval právník a investor. Dombrovský glosoval, že daně se v Česku vybírají na zaměstnancích, protože daně z majetku, z kapitálových zisků jsou malé. „Zaměstnanci zbyde 55 procent výdělku, živnostníkovi 84 i 90 procent, takže švarcsystém se oběma stranám ihned finančně vyplatí, pak chybí peníze v sociálním systému, komplikuje se mateřská, a podobně,“ varoval odborník. Podle Císaře start-upová scéna dlouho tlačila na prosazení legislativy pro opční akciové plány pro zaměstnance, jenže skutečných zaměstnanců ve start-upech moc není...
Miloš Myšička, COO Mediaboard (na snímku níže uprostřed s mikrofonem), uvedl, že problém je v Česku i s alternativními, třeba zkrácenými, pracovními úvazky. „Zjistil jsem, že firmy, které v zahraničí běžně nabízejí zkrácené úvazky, je v Česku nenabízejí. Asi proto, že tu není tlak,“ uvedl.
Neúspěšný táta, neúspěšný syn
Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila (na snímku výše první zleva) nejde jenom o mladé lidi a start-upy, ale o regionální rozdíly a demografii. „V Česku bychom měli pracovat na velkých regionálních rozdílech, vzdělávací systém je nastaven tak, že děti kopírují vzdělání rodičů. Potom stále ty stejné regiony propadají v žebříčcích finanční gramotnosti, vévodí v exekucích a podobně,“ upozornil ekonom. Česká populace také stárne, až půjdou dnešní silné ročníky do důchodu, budou na jednoho zaměstnance připadat dva důchodci. „Jenže dožití ve zdraví je 62 let, takže pokud se řeší posun odchodu do důchodu, člověk si bude moci vybrat mezi důchodem a nemocenskou,“uvedl Navrátil s tím, že pokud nedojde k systémové změně, poroste počet starších lidí, lidé budou muset i v důchodovém věku pracovat, budou chybět lidé i ve zdravotnictví a podobně. I v kvalitě zdraví pak jsou podle něj stejné regionální rozdíly.
Debatu moderovali Adam Martiška a Petra Biache.
Merz pod tlakem. Jeho vláda čelí krizi kvůli důchodovému balíčku
Německá vláda čelí krizi kvůli plánovanému důchodovému balíčku. Postavili se proti němu mladí poslanci konzervativní unie CDU/CSU, kteří hrozí, že návrh ve Spolkovém sněmu nepodpoří. Vláda kancléře Friedricha Merze, kterou kromě CDU/CSU tvoří ještě sociální demokraté (SPD), by tak neměla pro schválení návrhu většinu. Situace je natolik vážná, že kancléř musel v pondělí odmítnout spekulace, že kvůli sporu hrozí rozpad koalice a menšinová vláda konzervativců.
