Trump bude od Kyjeva chtít realistický mírový plán. Krym je pryč, zní z USA

Administrativa nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa se soustředí na ukončení války na Ukrajině spíše než na pomoc Kyjevu s obnovením dřívějších hranic. Podle BBC to v rozhovoru řekl Bryan Lanza, kterého zpravodajská společnost označuje za vysoce postaveného Trumpova poradce. Také uvedl, že nová vláda bude od Kyjeva chtít „realistickou mírovou vizi“.

„A jestli (ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj přijde ke stolu a řekne, 'no, mír bude jenom tehdy, když budeme mít Krym', pak nám ukáže, že není seriózní,“ řekl Lanza. „Krym je pryč,“ dodal stratég, který byl součástí Trumpovy kampaně už v roce 2016.

Zatímco poloostrov Krym anektovalo Rusko před více než deseti lety, po invazi z února 2022 Moskva okupuje ještě výrazně větší území na východě Ukrajiny. Plány ohledně takzvaného Donbasu Lanza v rozhovoru nezmínil, přičemž hovořil o tom, že Spojené státy nebudou Kyjevu pomáhat ve snaze získat zpět Krym.

„Ukrajině řekneme následující... Co vidíte jako realistickou mírovou vizi? Není to vize pro vítězství, ale vize pro mír. A pojďme se o tom začít bavit na rovinu,“ uvedl Lanza.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v říjnu představil tzv. plán vítězství, který mimo jiné odmítá územní ústupky. USA pod vedením končícího prezidenta Joea Bidena trvají na tom, že podmínky pro ukončení bojů musí vytyčit Ukrajinci. Washington zároveň posílá Kyjevu vojenské vybavení za miliardy dolarů, situace na bojišti se ale v poslední době pro obránce nevyvíjí dobře.

Plány Trumpa ohledně války jsou velmi nejasné. Neustále vyhlašuje, že by ji dokázal bleskově ukončit, a to dokonce už před nástupem do Bílého domu, nespecifikoval však, jak by dvě strany dostal k vyjednávacímu stolu. Opakovaně dal najevo, že současnou míru americké pomoci Ukrajině považuje za příliš vysokou, v říjnovém rozhovoru ovšem v odkaze na Zelenského dodal, že „to neznamená, že mu nechci pomáhat“.

Lanzův rozhovor je za poslední měsíce několikátým případem, kdy možný Trumpův postup nastínil někdo z jeho okolí. Mezi novináři při tom panují značné pochybnosti o tom, zda je kdokoli v tuto chvíli schopen popsat kroky nového prezidenta po jeho nástupu do funkce. I BBC poznamenala, že Trumpovi budou pravděpodobně různí poradci předkládat různé návrhy.

Nejmenovaný činitel, který působil pod Trumpem během jeho prvního mandátu, tento týden řekl listu The Wall Street Journal, že republikán se v otázkách spojených s národní bezpečností rozhoduje sám a že v mnoha případech dospěl k rozhodnutí až na poslední chvíli.