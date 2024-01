Nové možnosti pro investování i obrana proti kyberpodvodům. Co chystají banky v roce 2024?

Co se bude letos dít na českém bankovním trhu? Jaké novinky banky chystají? Trend je jasný již nyní. Bankovní domy se připravují na zavedení investičních produktů kolem Dlouhodobého investičního produktu (DIP) a chystají investiční zlepšováky a nové možnosti pro investování. Dalším zásadním tématem jsou pak připravované platební vychytávky a vylepšování nástrojů pro řízení osobních financí i prevence kyberpodvodů.

Reklama

Největší výzvou pro českou ekonomiku letos bude podle Generálního ředitele ČSOB Aleše Blažka zmírnění bolestné inflace a obnovení růstu hrubého domácího produktu. Určitě pomůže, když ve společnosti přibude víc pozitivní atmosféry a vzájemné důvěry, protože to přispěje ke zlepšení celkové nálady a k restartu celé ekonomiky. „Důležité je, aby česká ekonomika razantně přešla na produkci s vyšší přidanou hodnotou, zaměřila se na rychlé adaptování inovací a zlepšila svou energetickou bezpečnost a udržitelnost. To je pro Česko cesta, jak neztratit konkurenceschopnost v mezinárodním porovnání. Obrovskou příležitostí pro změnu je digitalizace a správné využití umělé inteligence,“ zdůrazňuje Blažek.

Dominantními trendy na bankovním trhu 2024 pak budou podle Filipa Hrubého z České spořitelny jednak přesun klientů od klasických spořících účtů k investičním produktům, růst financování výstavby nájemního bydlení a v neposlední řadě i zapojení umělé inteligence do finančního poradenství.

„Rok 2024 také bude zřejmě ve znamení snižování hypotečních sazeb, a tak očekáváme opětovné rozhýbání trhu a zásadní zvýšení poptávky. Další novinkou na bankovním trhu bude i nové revoluční platební řešení Cvak, které by mělo klientům, ale i obchodníkům zjednodušit a zlevnit celý platební proces,“ říká Jakub Heřmánek z Fio banky a dodává, že vedle Air Bank se o zapojení do tohoto projektu zajímá právě i Fio banka.

Tomáš Jandík: Otevírá se okno pro investice do nemovitostí. Než ECB začne snižovat sazby Reality Kdo má aktuálně kapitál, dokáže zajistit lépe dlouhodobé příležitosti. Až klesnou sazby ECB, hodnota nemovitostí opět poroste, říká Tomáš Jandík, místopředseda představenstva REICO Investiční společnost České spořitelny. Společnost je největším českým fondem, který investuje do nemovitostí. A svým klientům dokáže solidně zhodnotit jejich peníze. REICO IS ČS drží víc než dvacet prémiových nemovitostí v Česku, na Slovensku a vydala se nakupovat i do Polska. Teď, když ČNB poprvé po roce a půl snížila sazby, nastal podle Jandíka čas nakupovat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Letos se bude v bankách hlavně vylepšovat

Příliš průlomových technologických novinek letos na českém trhu ale bankovní experti zrovna nečekají. Předpokládají spíše postupné vylepšování těch stávajících produktů. Velkým tématem budou podle Lucie Brunclíkové z Creditas také změny u stavebního spoření a penzijního spoření. Podle expertů z Raiffeisenbank se letos budou vylepšovat také platby na kontakt a využívání Bankovní identity na další, i nebankovní, služby, protože v tomto směru tu jsou podle nich možnosti ohromné a zdaleka nevyužité.

V nabídce bank se začíná objevovat DIP

Zásadním tématem retailového bankovnictví letošního roku bude nicméně podle expertů z Trinity Bank také vše, co souvisí s novinkou jménem DIP, která je součástí důchodové reformy. „Jeho poskytovateli budou moci být právě i banky. Lidé v jeho rámci, tedy v rámci zajištění na stáří, budou moci s poměrně vysokou mírou individuálnosti investovat do široké palety akcií, dluhopisů, investičních fondů a tak podobně, přičemž se dočkají daňové úlevy,“ vysvětluje Kamil Chalupa z Trinity Bank.

Šéf Hypoteční banky Vašek: Sazby hypoték letos klesnou pod 5 procent Money Sazby hypoték v Česku by koncem roku 2024 mohly začínat už i čtyřkou. Objem zajištěných úvěrů na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, by se pak mohl pohybovat mezi 180 až 200 miliardami korun, odhadl šéf Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek. V rozhovoru pro newstream.cz pak vysvětluje i proč Češi nemají rádi dlouhodobé fixace a co u nás brání zavedení reverzní hypotéky. Věra Tůmová Přečíst článek

Jednou z prvních vlaštovek, která už má DIP nyní v nabídce, je Raiffeisenbank. Už nyní umožňuje sjednat DIP jednoduše, zdarma a plně online přímo v mobilní aplikaci Raiffeisen investice, či za pomoci bankéře na jedné z poboček banky. Mobilní aplikace umožňuje klientům podle Terezy Kaiseršotové nejen pohodlné a rychlé sjednání smlouvy o DIP a možnost investovat kdykoliv a odkudkoliv budou chtít, ale i pohodlnou správu investičního portfolia.

„Nabídka investičních nástrojů, které Raiffeisenbank klientům zpřístupnila v rámci DIP, zahrnuje podílové fondy, ETF, akcie i investiční certifikáty. Bude záležet pouze na klientech samotných, jaké nástroje si zvolí,“ konstatuje Kaiseršotová a dodává, že u všech investičních nástrojů v rámci DIP banka nabízí klientům i výhodnější podmínky. Vybrané investiční nástroje jsou proto zcela bez vstupních poplatků a poplatků za správu a u všech investičních nástrojů jsou také snížené transakční poplatky a zcela zrušené minimální poplatky za transakce. Klienti mohou navíc investovat přímo v měně daného nástroje, protože banka klientům zdarma automaticky otevírá hotovostní účty nejen v korunách, ale i v eurech či amerických dolarech.

Konkrétní připravované novinky tuzemských bank na rok 2024:

AIR BANK

Začátkem roku bychom rádi představili světově unikátní řešení, které rozšíří možnost bezhotovostního placení v Česku. Uvedeme jej pod zcela novou značkou Cvak. Cílem je zbořit technické a poplatkové bariéry současných na trhu běžně dostupných způsobů přijímání bezhotovostních plateb, které některé obchodníky dosud od tohoto placení odrazují. Nové platební řešení bude mít svou vlastní značku, která ponese název Cvak. Využívat jej budou moci zákazníci a obchodníci s účty u všech bank na českém trhu, účet u Air Bank nebude potřeba. K zaplacení bude stačit chytrý telefon a platební karta.

Další novinkou z dílny Air Bank má být unikátní způsob investování. Klienti Air Bank budou mít možnost investovat do akcií předních amerických firem přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba bude fungovat kompletně v češtině a klienti s ní budou schopni provádět investice do akcií na pár kliknut. Také samotné založené služby půjde přímo v aplikaci My Air během pár minut. V nabídce najdou klienti Air Bank akcie 200 světoznámých amerických firem obchodovaných na trzích NYSE a Nasdaq.

„Vývoj investice uvidí klienti přehledně v aplikaci My Air společně s dalšími bankovními službami. Snažíme se udělat investování do akcií dostupné, a proto jsme celý proces maximálně zjednodušili. Služba bude přístupná široké veřejnosti a klienti budou moci snadno spravovat své portfolio. Minimální výše investice je nastavená na 1 000 korun a investoři mohou nakupovat i frakce akcií,“ říká Petr Žabža, vedoucí oddělení Investice Air Bank. Poplatky budou patřit podle něj k nejnižším na trhu a budou činit 0,2 % z uskutečněné transakce (min. 2 USD / 5 EUR). Vedení investičního účtu je zcela zdarma a služba je kompletně v češtině.

CREDITAS

Připravuje významné novinky v oblasti investic – včetně speciální aplikace, s níž bude investování jednoduché i pro lidi, kteří se ho dosud obávali. Určitě se chceme věnovat i nabídce v oblasti DIP. Chceme také zavést možnost platby na kontakt, a i nadále budeme průběžně vylepšovat služby online bankovnictví. Pro naše prémiové klienty chystáme nové unikátní platební karty.

ČESKÁ SPOŘITELNA

Plánuje v průběhu roku představit poradenskou službu založenou na využití umělé inteligence a od 26. ledna mění strukturu úročení spořících účtů. Míra úročení se podle šéfa komunikace České spořitelny Filipa Hrubého nezmění a klienti budou moci i nadále získat úročení ve výši 5 procent, změní se ale podmínky spoření. Od 26. ledna 2024 tak banka chce prý více podporovat klienty, kteří využívají aplikaci mobilního bankovnictví George a ti, kdo také pravidelně s bankou investují.

Druhý lednový týden chce Česká spořitelna také širší veřejnosti blíže představit novou funkcionalitu svého smartbankingu George, která klientům pomáhá zlepšovat finanční zdraví i zjišťovat, na které sociální dávky a přídavky může například domácnost dosáhnout.

ČSOB

Chce více propsat unikátní šířku nabídky finanční produktů a služeb pod značkou ČSOB zejména těm klientům, kteří banku dnes a denně používají. „Pracujeme také na vylepšení propozice dětského účtu, abychom usnadnili rodičům správu financí jejich ratolestí. Kdo rád cestuje, může se těšit na výhodnou online směnárnu. Očekáváme, že klientům vznikne potřeba konsolidovat své závazky, a proto chystáme Konsolidace plně online. A nejen to, Zjednodušujeme dostupnost investování v mobilní aplikaci ČSOB SMART a chystáme novinky a inovace u hypoték, na které se klienti mohou těšit,“ vypočítává Aleš Blažek a dodává, že ČSOB ani letos neustává v podpoře kyberbezpečnosti, jak v technických dodávkách, tak i v rámci kampaní jako je např. „Volač a klikač okrádají Česko“.

FIO BANKA

Jednou ze zásadních událostí letošního roku je pro FIO banku nabízení Dlouhodobého investičního produktu. Ten chce banka klientům umožnit už určitě během prvního pololetí. Další významnou novinkou bude v roce 2024 pro Fio banku také nová mobilní aplikace určená pro investování na akciových trzích. „Kromě toho neustále pracujeme na menších či větších vylepšeních stávajících bankovních aplikací, ale také na optimalizaci pobočkové sítě. U té se soustředíme zejména na přesuny poboček do vhodnějších prostor,“ dodává Jakub Heřmánek.

KOMERČNÍ BANKA

V roce 2024 banka plánuje představit v Nové éře KB nabídku pro podnikatele včetně multiměnového účtu a chce také pomáhat s rozjezdem podnikání pro začínající podnikatele. V plánu máe i zjednodušenou možnost obchodování s akciemi a ETF v Nové éře bankovnictví a počítá i s dalším posunem v digitalizaci. „Již dnes se zhruba 50 procent všech produktů a služeb v Komerční bance prodá či vyřídí online. Pobočková síť se v následujících letech už výrazněji snižovat nebude – cílový stav KB je cca 200 poboček. Ty budou sloužit především pro poradenství – například při sjednání hypotéky,“ shrnuje Michal Teubner.

MAX BANKA

V letošním roce chce banka na český trh uvést nový běžný účet i v dalších měnách pro fyzické osoby a s multiměnovou platební kartou. Současně hodlá také zrychlit platební transakce zavedením okamžitých plateb.

mBANK

„Věříme, že již v 1. kvartále letošního roku bude představena další pro trh revoluční novinka, která pomůže bankovnictví posunout významně dál. V tuto chvíli je však ještě brzy sdělovat více informací,“ konstatuje mluvčí banky Kristýna Dolejšová a dodává, že letos mBank chystá spustit i zcela novou propozici pro živnostníky. „Zaměříme se zejména na to, abychom podnikatelům umožnili investovat čas a peníze do podnikání, nikoli do banky, a podpořili jejich růst. Jako první krok jsme již minulý rok spustili podnikatelský účet navždy zdarma. To znamená bez podmínek a bez časově omezených akcí. Jako první jsme spustili i takzvané virtuální karty, kde neexistuje plast, nebo například SwatchPay. Tuto svou pozici ještě více upevníme v roce 2024 a představíme další novinky. Výrazná vylepšení čekají také naši mobilní aplikaci, proces půjček nebo pojištění,“ doplňuje Dolejšová.

MONETA MONEY BANK

Na letošek má banka v plánu další rozšíření sdílené bankomatové sítě o vkladomaty. V roce 2024 se chce pak také více rozšiřovat online služby pro klienty z komerčního segmentu, zejména pak pro živnostníky a malé firmy, kterým chce širší nabídkou online služeb usnadnit podnikání.

RAIFFEISENBANK

V Raiffeisenbank se letos budou věnovat zejména dalšímu usnadňování života klientů, a to zejména v oblasti digitální obsluhy. Budou nasazovat desítky drobných i větších vylepšení v mobilním bankovnictví i na webu. Půjde zejména o velmi častou situaci náhrady mobilního telefonu při koupi nového nebo ztrátě starého. Klienti již nemusí chodit do pobočky a mohou vše pohodlně udělat z domova. Velkou oblastí také bude lepší informování klientů o všech možnostech a posilování kvality odpovědí při vyhledávání na webu a v chatovacích nástrojích, mimo jiné i pomocí umělé inteligence.

Novinkou bude také možnost spravovat dispoziční práva pro podnikatele a podniky plně digitálně. V přípravě jsou též nové účty s možností plného otevření vzdáleně bez návštěvy pobočky. „Klientům chceme zpřehledňovat jejich finance dalším vylepšováním nástrojů řízení osobních financí různými přehledy a analýzami jejich výdajů a trendů,“ vypočítává Tereza Kaiseršotová a dodává, že Raiffeisenbank se i letos hodlá soustředit na ochranu proti kyberpodvodům. „Na pozadí“ vyhodnocujeme miliony podezřelých signálů a bráníme většině podvodů, aniž by si toho klienti všimli a pracujeme i na vzdělávání klientů, kteří v narůstající míře s pachateli (nevědomky) spolupracují v domnění, že mluví s pracovníkem banky nebo v domnění, že provádí velmi výhodnou investici.“

Experti Raiffeisenbank také čekají další nárůst využívání plateb na kontakt, které mají velkou budoucnost, stejně jako Bankovní identita, kterou klienti mohou využívat na mnohem větším počtu míst, než si uvědomují. Specialitou bude dotační poradenství a dotované financování na zateplování domů, které budeme poskytovat zejména přes Raiffeisen stavební spořitelnu.

Nově budou klienti moci využívat „daňový štít“ v podobě tzv. Dlouhodobého investičního produktu. „To mimo jiné znamená, že na důchody si bude možné spořit nejen přes důchodové připojištění, ale velkou řadou dalších produktů. U dlouhodobého spoření je obzvlášť důležité, aby klienti spolupracovali s důvěryhodnými firmami a nepodstupovali riziko nevyzkoušených hráčů,“ doplňuje Kaiseršotová. Velký růst čeká podle ní i digitalizaci investování přes speciální appku „Raiffeisen investice“. Přes ni bude možné kupovat jak investiční fondy, tak jednotlivé akcie nebo ETF.

TRINITY BANK

Trinity Banka se specializuje na privátní a korporátní bankovnictví, u fyzických osob se zaměřuje především na vkladové a spořicí produkty, které nabízejí vysoké zhodnocení úspor. V této strategii bude pokračovat i v tomto roce a klientům bude i nadále nabízet skvělé služby a produkty a budovat s nimi dlouhodobé vztahy.

"Konkrétně můžeme zatím prozradit první z letošních novinek - spuštění platebních karet. Půjde o debetní platební karty, u kterých chceme klientům nabídnout také bezkontaktní platby a platby takzvanou tokenizovanou kartou (pomocí „peněženek“) – v první fázi počítáme s Google Pay a Apple Pay," konstatuje Kamil Chalupa z Trinity Bank.

UNICREDITBANK

Začátkem roku 2024 chce UnicreditBank rozšířit možnost identifikovat se přes službu bankID o přístup ke komerčním firmám, například u pojišťoven či telekomunikačních společností. V současné době podle Petra Plocka intenzivně pracuje rovněž na zprovoznění okamžitých plateb.