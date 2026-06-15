AfD dál sílí. Pravicově extremistická strana posiluje už i v Berlíně
Německá AfD míří k dalšímu volebnímu průlomu. V Berlíně se podle průzkumu dotahuje na CDU a ve dvou východoněmeckých zemích má šanci volby vyhrát.
Strana Alternativa pro Německo (AfD) posiluje před zemskými volbami také v Berlíně. Podle zveřejněného průzkumu agentury Civey by získala v hlavním městě 18 procent hlasů a skončila na druhém místě za Křesťanskodemokratickou unií (CDU). AfD, kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, vede v průzkumech před zemskými volbami i v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku. Všechny troje volby se uskuteční v září.
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Zdvojnásobený zisk
Podle průzkumu vyhraje volby v německé metropoli, které se uskuteční 20. září, strana CDU současného primátora Kaie Wegnera. Konzervativní straně na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz. Dostat by mohla 22 procent hlasů. Na druhém místě by ale s rozdílem pouhých čtyř procentních bodů skončila AfD. V posledních volbách na berlínskou radnici získala AfD 9,1 procenta hlasů. Pokud by se potvrdily průzkumy, svůj zisk by tak zdvojnásobila.
Na třetím místě by se v zemských volbách umístila strana Zelených se 17 procenty a na čtvrtém strana Levice s 15 procenty. Sociální demokracie (SPD), která nyní s CDU tvoří vládní koalici, by skončila až na pátém místě se 14 procenty hlasů. Současná radniční koalice by už tak neměla většinu. Možná by po volbách byla spolupráce CDU, SPD a Zelených nebo levicová koalice SPD, Zelených a Levice. Spolupráci s AfD všechny dotčené strany odmítají.
Německá vláda se po roce ocitá pod sílícím tlakem. Kancléř Friedrich Merz čelí rekordně nízké důvěře, uvnitř CDU se podle médií mluví o možné výměně a do toho dál roste podpora krajně pravicové AfD. Konzervativci sice spekulace odmítají, otázka Merzovy budoucnosti už ale visí nad Berlínem.
Neoblíbený kancléř, nervózní CDU a rostoucí AfD. Merz bojuje o přežití
Politika
Německá vláda se po roce ocitá pod sílícím tlakem. Kancléř Friedrich Merz čelí rekordně nízké důvěře, uvnitř CDU se podle médií mluví o možné výměně a do toho dál roste podpora krajně pravicové AfD. Konzervativci sice spekulace odmítají, otázka Merzovy budoucnosti už ale visí nad Berlínem.
Kromě Berlína se v září bude volit nový zemský sněm také ve spolkových zemích Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Předního Pomořansko. Podle průzkumů v obou východoněmeckých spolkových zemích vyhraje AfD. V Meklenbursku-Předním Pomořansku by mohla dostat kolem 35 procent hlasů, v Sasku-Anhaltsku dokonce přes 40 procent. Není tak vyloučeno, že se sasko-anhaltský lídr AfD Ulrich Siegmund stane prvním zemským premiérem z této strany.
AfD je nyní na celostátní úrovni nejsilnější opoziční stranou. V loňských volbách do Spolkového sněmu získala 20,8 procenta hlasů. Proti označení za prokazatelně pravicově extremistickou se strana brání. Soud letos nařídil, aby civilní tajná služba BfV přestala stranu takto označovat do definitivního soudního verdiktu.