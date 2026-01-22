Nový magazín právě vychází!

Tyhle trofeje nevznikly v dílně, ale ve sněhu. Podívejte se, jak se rodí ceny pro Jizerskou 50

Trofej po Jizerskou 50 vzniká v Lasvitu.
Lasvit, užito se svolením
Petra Nehasilová
Lyžařská stopa otisknutá ve sněhu, horský mráz a české sklářské řemeslo. Trofeje pro 59. ročník Jizerské 50 vznikají ve sklárně Ajeto ze skupiny Lasvit.

Vítězové 59. ročníku Jizerské 50 si letos z Bedřichova výjimečný designový objekt. Skleněné trofeje vznikají pod rukama mistrů ze skupiny Lasvit ve sklárně Ajeto a navazují na vizuální koncept, který měl premiéru už v loňském roce. Autorem návrhu je umělec Matyáš Chochola.

Inspirací se mu stala samotná podstata závodu, stopa běžek v čerstvém sněhu. „Tvar trofejí vychází ze skutečné lyžařské stopy, odlité přímo ze sněhu před startem hlavního závodu na padesát kilometrů,“ říká Anna Minaříková z Lasvitu. 

11 fotografií v galerii

Každý stupínek vítězů má svou vlastní barevnost, přesto si trofeje zachovávají jednotný tvar i strukturu. Vítězná patří čirému křišťálu, druhé místo symbolizuje odstín blue smoke a třetí příčku hřejivý amber. Sklo tu nefunguje jen jako materiál, ale jako nositel chladu hor, pohybu i fyzického výkonu.

Trofeje vznikají ve sklárně Ajeto, která je součástí skupiny Lasvit a patří mezi nejrespektovanější centra uměleckého sklářství na světě. Právě tady se rodí i křišťálové trofeje pro Tour de France nebo skleněné instalace pro prestižní projekty po celém světě

V Novém Boru vznikají i medaile

Designový rukopis nese i samotná medaile, kterou i letos dodává Crystalex. V novoborské sklárně vznikají lisováním na stejné lince, jaká se běžně používá při výrobě sklenic. Tvar medaile tak vychází z talířku sklenice. Autorem designu je Martin Jašontek, který do reliéfu přenesl charakter Jizerských hor. Spodní strana medailí je stříkaná bílou a tyrkysovou barvou, evokující sníh a horský mráz.

Jizerská 50 dnes patří k ikonám nejen sportovního, ale i kulturního kalendáře. Z původního vytrvalostního závodu na 50 kilometrů se postupně stala čtyřdenní událost, která každoročně přitahuje tisíce lyžařů i fanoušků. První závody se pojedou už ve čtvrtek 29. ledna – a spolu s nimi ožijí nejen Jizerské hory, ale i příběhy, které propojují sport, design a české sklo.

Nový hotel v Budapešti

Nový Mamaison Vibe oživuje centrum Budapešti. CPI Hotels vsadila na design, retro a moderní pohostinnost

Reality

CPI Hotels rozšiřuje své působení v Maďarsku a otevírá nový čtyřhvězdičkový Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Stylový hotel v srdci metropole spojuje retro design, současný komfort a pulzující atmosféru města jen pár kroků od Dunaje.

Přečíst článek

Rony Plesl v ateliéru

Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne

Leaders

Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.

Stanislav Šulc, Michal Nosek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Cla na šampaňské? Evropa Trumpovi hrozí tvrdou odvetou

Šampaňské
ČTK
Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier varoval před hrozbami Spojených států uvalit cla na dovoz šampaňského a vína a zdůraznil, že Francie je připravena reagovat odvetnými opatřeními, pokud by americký prezident Donald Trump své výhrůžky naplnil, uvádí agentura Bloomberg.

Trump v průběhu týdne naznačil možnost zavedení až 200% cla na francouzská vína a šampaňské v reakci na odmítnutí Paříže připojit se k jeho iniciativě označované jako Rada míru. Později však ustoupil od dalších plánů na zavedení cel vůči evropským zemím, které nesouhlasily s jeho snahou získat kontrolu nad Grónskem, což přispělo ke zmírnění napětí mezi USA a Evropou.

Navzdory tomuto kroku Francie nadále vnímá opakované hrozby vůči svému exportu alkoholických nápojů s obavami. Spojené státy jsou klíčovým odbytištěm pro francouzské víno a lihoviny, přičemž významná část produkce směřuje právě na americký trh.

Stovky milionů eur v sázce

Podle Forissiera, kterého cituje agentura Bloomberg, představuje vývoz šampaňského do USA přibližně 750 milionů eur ročně, což odpovídá zhruba pětině celkového francouzského exportu tohoto produktu. Obdobný podíl připadá i na víno, přičemž vývoz z regionů Bordeaux a Burgundsko dosahuje zhruba 770 milionů eur ročně.

Francie se před Trumpovým ústupem zařadila mezi státy, které prosazovaly tvrdou reakci Evropské unie na hrozby cel, včetně možného využití tzv. nástroje proti hospodářskému nátlaku, jenž představuje nejsilnější mechanismus obchodní odvety EU.

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Evropské vlády dospěly k obtížnému závěru: Američané jsou teď ti špatní

Politika

Evropští lídři se scházejí v Bruselu na mimořádném summitu, který má řešit prudké zhoršení vztahů se Spojenými státy. Podle několika unijních diplomatů panuje napříč evropskými metropolemi mimořádně ostré hodnocení současné americké politiky. „Američané jsou teď ti špatní,“ shrnul situaci jeden z nich, kterého cituje server Politico.

Přečíst článek

Developer Sekyra v Davosu: Praha vstoupila mezi města, která formují budoucnost

Developer Luděk Sekyra a světově uznávaný architekt Daniel Libeskind představili na mezinárodní scéně v rámci Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu rezidenční projekt Sekyra Flowers.
Sekyra Group, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V Davosu se obvykle mluví o moci, kapitálu a krizích. Letos tam ale zazněla i Praha a ne jako lokální téma.

Na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu se letos nemluvilo jen o geopolitice, technologickém vývoji či klimatických rizicích. Výrazný prostor zde dostala i otázka, jak budou vypadat města zítřka a jaké hodnoty by měla jejich podoba odrážet. Právě v tomto kontextu představil developer Luděk Sekyra společně se světově uznávaným architektem Danielem Libeskindem rezidenční projekt Sekyra Flowers, stěžejní architektonickou dominantu vznikající pražské čtvrti Rohan City.

12 fotografií v galerii

Města nejsou neutrální. Nesou hodnoty

Prezentace proběhla v rámci tematické platformy Davos Lodge, která se soustředí na dlouhodobé civilizační výzvy a propojuje byznys, politiku, kulturu i filozofii. „Města nejsou neutrální infrastrukturou. Ztělesňují hodnoty, normy a skryté představy o dobrém životě,“ uvedl v Davosu Luděk Sekyra a dodal: „Rozvoj měst by měl být hodnocen nejen podle efektivity či finanční návratnosti, ale také podle jeho příspěvku k lidské důstojnosti, sociální soudržnosti a kontinuitě mezi generacemi.“

Sekyra v debatě opakovaně zdůraznil, že velké městské projekty nelze chápat jako soubor jednotlivých staveb, ale jako integrované urbanistické celky, v nichž klíčovou roli hraje veřejný prostor. „Je zásadní rozdíl mezi samostatnými stavbami a urbanistickými celky. Veřejný prostor patří všem a zároveň nikomu a právě jeho sdíleným užíváním vzniká pocit společného vlastnictví a odpovědnosti,“ dodal.

Právě tento princip stojí v jádru projektu Rohan City, jehož srdcem budou čtyři ikonické domy Sekyra Flowers a nové centrální náměstí. Projekt je zároveň prvním realizovaným dílem Daniela Libeskinda v Česku a jeho prvním počinem, kde architekt uplatnil svou vizi nejen na budovy, ale i na přilehlý veřejný prostor.

„Sekyra Flowers představují pokus přenést abstraktní hodnoty, svobodu, spravedlnost, pravdu či přátelství, do prostorové podoby,“ vysvětlil Sekyra v Davosu.

Libeskind: Architektura musí nejdřív naslouchat

Na jeho slova navázal Daniel Libeskind, který v Davosu hovořil o městech jako o nositelích paměti a identity. „Každé město mluví svým jazykem, jazykem paměti, traumatu, naděje a aspirací, a architektura se musí nejprve naučit naslouchat, než promluví,“ uvedl. Podle něj lidsky orientovaný design vytváří podmínky pro nečekaná setkání, sdílené zážitky a každodenní důstojnost. „Úkolem architektury není město ovládat, ale dát formu jeho lidskosti,“ uzavřel Libeskind.

Nové náměstí, navržené Danielem Libeskindem, ponese jméno filozofkye Simone Weilové. Inspiraci čerpá z historických veřejných prostranství Karlína a jeho jedinečnost podtrhuje poloha v blízkosti Vltavy, historického centra i městské zeleně. Budovy Sekyra Flowers budou tvořeny třemi „vzkvétajícími“ objemy s metalickým obkladem, který evokuje rozkvetlé květy. Projekt nabídne přibližně 500 bytů. 

Po dokončení v roce 2035 vznikne na místě bývalého brownfieldu plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, službami i rozsáhlými zelenými plochami. Téměř polovina území bude tvořena parky a veřejnými prostranstvími, celkový objem investic dosáhne 30 miliard korun a život i práci zde najde až 11 tisíc lidí.

Natáčení podcastu s Luďkem Sekyrou.
video

Luděk Sekyra: Na Smíchově vzdáme úctu ženám, na Rohanu filosofům

Reality

Luděk Sekyra je jedním z největších českých developerů. V současnosti rozvíjí tři velká území v hlavním městě, na Smíchově, na Rohanském ostrově a na bývalém nákladovém nádraží na Žižkově. Na všech těchto třech místech v jeho režii vyrůstají úplně nové městské čtvrti. Celkově jde o více než milion metrů čtverečních pozemků, které zcela mění svou tvář.

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.

Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
