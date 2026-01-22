Tyhle trofeje nevznikly v dílně, ale ve sněhu. Podívejte se, jak se rodí ceny pro Jizerskou 50
Lyžařská stopa otisknutá ve sněhu, horský mráz a české sklářské řemeslo. Trofeje pro 59. ročník Jizerské 50 vznikají ve sklárně Ajeto ze skupiny Lasvit.
Vítězové 59. ročníku Jizerské 50 si letos z Bedřichova výjimečný designový objekt. Skleněné trofeje vznikají pod rukama mistrů ze skupiny Lasvit ve sklárně Ajeto a navazují na vizuální koncept, který měl premiéru už v loňském roce. Autorem návrhu je umělec Matyáš Chochola.
Inspirací se mu stala samotná podstata závodu, stopa běžek v čerstvém sněhu. „Tvar trofejí vychází ze skutečné lyžařské stopy, odlité přímo ze sněhu před startem hlavního závodu na padesát kilometrů,“ říká Anna Minaříková z Lasvitu.
Každý stupínek vítězů má svou vlastní barevnost, přesto si trofeje zachovávají jednotný tvar i strukturu. Vítězná patří čirému křišťálu, druhé místo symbolizuje odstín blue smoke a třetí příčku hřejivý amber. Sklo tu nefunguje jen jako materiál, ale jako nositel chladu hor, pohybu i fyzického výkonu.
Trofeje vznikají ve sklárně Ajeto, která je součástí skupiny Lasvit a patří mezi nejrespektovanější centra uměleckého sklářství na světě. Právě tady se rodí i křišťálové trofeje pro Tour de France nebo skleněné instalace pro prestižní projekty po celém světě.
V Novém Boru vznikají i medaile
Designový rukopis nese i samotná medaile, kterou i letos dodává Crystalex. V novoborské sklárně vznikají lisováním na stejné lince, jaká se běžně používá při výrobě sklenic. Tvar medaile tak vychází z talířku sklenice. Autorem designu je Martin Jašontek, který do reliéfu přenesl charakter Jizerských hor. Spodní strana medailí je stříkaná bílou a tyrkysovou barvou, evokující sníh a horský mráz.
Jizerská 50 dnes patří k ikonám nejen sportovního, ale i kulturního kalendáře. Z původního vytrvalostního závodu na 50 kilometrů se postupně stala čtyřdenní událost, která každoročně přitahuje tisíce lyžařů i fanoušků. První závody se pojedou už ve čtvrtek 29. ledna – a spolu s nimi ožijí nejen Jizerské hory, ale i příběhy, které propojují sport, design a české sklo.
Nový Mamaison Vibe oživuje centrum Budapešti. CPI Hotels vsadila na design, retro a moderní pohostinnost
Reality
Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne
Leaders
